Féminines

Mélissa Diawakana en Israël, épisode 2

Pionnière féminine au sein du coaching individuel, Mélissa Diawakana n'en a pas pour autant terminé avec sa carrière de joueuse professionnelle. La meneuse française s'est récemment engagée en Israël.
|
00h00
Résumé
Écouter
Mélissa Diawakana en Israël, épisode 2

Mélissa Diawakana avec Holon en 2021, son premier passage en Israël

Crédit photo : FIBA

Après avoir partagé l’an dernier la saison de son retour entre l’Islande et l’Allemagne, après 32 mois sans prendre part au moindre match professionnel, Mélissa Diawakana (1,70 m, 33 ans) va continuer à découvrir de nouveaux horizons.

La meneuse franco-congolaise a choisi de retourner en Israël, où elle avait déjà évolué trois mois lors de l’automne 2021, avec l’Elitzur Holon. Cette fois, elle défend les couleurs de l’Hapoel Petah Tikva, avec deux rencontres à son compteur pour le moment (5 points, 3 rebonds et 3,5 passes décisives).

Une Mélissa Diawakana souriante en train de signer son contrat avec Petah Tikva

Championne du Mexique et double championne de Belgique au cours de sa carrière, également aperçue en EuroLeague le temps d’une saison avec les Castors de Braine, Melissa Diawakana avait auparavant bien eu le temps de préparer sa reconversion lors de sa longue pause loin des parquets. Elle est l’une des rares femmes à s’être lancée dans le coaching individuel et a eu droit ces derniers mois aux honneurs d’un article dans L’Équipe ou L’Humanité.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
