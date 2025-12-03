Mélissa Diawakana en Israël, épisode 2

Après avoir partagé l’an dernier la saison de son retour entre l’Islande et l’Allemagne, après 32 mois sans prendre part au moindre match professionnel, Mélissa Diawakana (1,70 m, 33 ans) va continuer à découvrir de nouveaux horizons.

La meneuse franco-congolaise a choisi de retourner en Israël, où elle avait déjà évolué trois mois lors de l’automne 2021, avec l’Elitzur Holon. Cette fois, elle défend les couleurs de l’Hapoel Petah Tikva, avec deux rencontres à son compteur pour le moment (5 points, 3 rebonds et 3,5 passes décisives).

Championne du Mexique et double championne de Belgique au cours de sa carrière, également aperçue en EuroLeague le temps d’une saison avec les Castors de Braine, Melissa Diawakana avait auparavant bien eu le temps de préparer sa reconversion lors de sa longue pause loin des parquets. Elle est l’une des rares femmes à s’être lancée dans le coaching individuel et a eu droit ces derniers mois aux honneurs d’un article dans L’Équipe ou L’Humanité.