NBA

Il devance des stars NBA sans avoir joué un match : Flagg crée la première polémique de l’année

Cooper Flagg mène le classement des rookies NBA 2K26. Le numéro 1 de la Draft 2025 obtient une note de 82, devançant Dylan Harper (78) et Ace Bailey (77) dans le jeu vidéo qui sortira le 5 septembre.
00h00
Il devance des stars NBA sans avoir joué un match : Flagg crée la première polémique de l'année

Cooper Flagg face aux Lakers de Bronny James lors de la Summer League 2025

Crédit photo : © Candice Ward-Imagn Images

Cooper Flagg mène le classement des rookies NBA 2K26. Le numéro 1 de la Draft 2025 obtient une note de 82, devançant Dylan Harper (78) et Ace Bailey (77) dans le jeu vidéo qui sortira le 5 septembre.

 

NBA 2K a dévoilé mardi les notes des rookies pour NBA 2K26, et sans surprise, Cooper Flagg trône en tête du classement. Le premier choix de la Draft 2025, sélectionné par les Dallas Mavericks, obtient une note globale de 82, établissant d’emblée sa domination sur sa promotion.

Dylan Harper, deuxième choix de la Draft, suit de près avec une note de 78, tandis qu’Ace Bailey complète le podium avec 77. Cette hiérarchie reflète parfaitement les attentes placées en ces trois joueurs, qui ont marqué la saison universitaire de leur empreinte.

Une note qui place Flagg devant des vétérans établis

La note de 82 attribuée à Flagg le positionne au 79ème rang du classement général NBA 2K26, devançant même des vétérans reconnus. Le rookie se retrouve ainsi mieux noté que Paul George (81), Draymond Green (81), Jrue Holiday (81) ou encore Anfernee Simons (81).

Cette reconnaissance virtuelle n’est pas totalement surprenante compte tenu du parcours exceptionnel de Flagg à Duke. En une seule saison avec les Blue Devils, l’ailier a compilé des moyennes impressionnantes de 19,2 points, 7,5 rebonds et 4,2 passes décisives par match, confirmant son statut de prospect générationnel.

 

L’histoire récente montre que les développeurs de 2K peuvent parfois sous-estimer les rookies prometteurs. Luka Dončić avait débuté à 79 dans NBA 2K19 avant de grimper à 87 l’année suivante. Ja Morant avait connu une progression similaire, passant de 79 à 85, tandis que Victor Wembanyama était parti d’une note de 84 pour dépasser les 90 points.

Harper et Bailey, coéquipiers à Rutgers la saison passée, étaient sans doute les deux meilleurs freshmen du pays derrière Flagg. Leur positionnement juste après le numéro 1 de la Draft semble donc logique et cohérent avec leurs performances universitaires exceptionnelles.

Les fans pourront découvrir ces rookies dès le 29 août en accès anticipé, avant la sortie officielle de NBA 2K26 prévue le 5 septembre.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
