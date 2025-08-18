Les Warriors veulent le brider, il veut s’émanciper : l’ultimatum de Kuminga qui pourrait faire vaciller l’équilibre de la franchise

Après des semaines de silence, les négociations entre Jonathan Kuminga et les Golden State Warriors ont enfin repris. L’ailier de 22 ans, agent libre restreint depuis cet été, cherche à obtenir un contrat qui reconnaisse son importance dans les plans à long terme de la franchise californienne.

Selon l’insider NBA Anthony Slater d’ESPN, « il y a eu du nouveau dans les discussions entre les deux parties. Il y a un dialogue, mais comme vous le savez, parler ne signifie pas forcément qu’il y a des avancées. Ils ont échangé des idées de contrat et des opinions à ce sujet au cours de la semaine dernière, et depuis le week-end dernier. »

Jonathan Kuminga believes he’s on the same level as Cade Cunningham & Scottie Barnes and wants to be paid like it. 👀 per @ronkroichick pic.twitter.com/ZV0pfjQp3g — NBA Retweet (@RTNBA) August 17, 2025

Kuminga refuse d’être un « pion » dans les plans des Warriors

Le cœur du conflit réside dans les ambitions divergentes des deux parties. « Kuminga veut un deal plus favorable, davantage comme un signe qu’il est une pièce maîtresse de l’avenir, et non un simple élément d’un échange », explique Slater. L’entourage du joueur a même utilisé le terme « pion » pour décrire ce qu’il refuse de devenir.

Le camp Kuminga rejette catégoriquement un contrat de deux ans avec une team option, considérant que cela ferait de lui un simple actif d’échange utilisable en cours de saison. « Il ne veut pas signer ce contrat de deux ans à 45 millions de dollars avec une team option où il serait clairement juste utilisé pour être échangé en milieu de saison », précise l’insider d’ESPN.

En revanche, un contrat de trois ans avec une player option serait perçu comme un signal plus positif, similaire à celui signé par Jalen Green avec les Houston Rockets la saison passée. Cette formule donnerait plus de contrôle au joueur sur son avenir.

Steve Kerr admet ses difficultés avec les jeunes joueurs

La situation se complique davantage avec les récentes déclarations de l’entraîneur Steve Kerr, qui a admis ses lacunes dans le développement des jeunes talents. « Je m’appuie vraiment sur mes jeunes entraîneurs. L’une des façons dont la ligue est si différente maintenant, c’est que nous sommes une ligue de développement. Franchement, je ne suis pas très doué avec ça. Je suis un entraîneur plus âgé, un disciple de Phil [Jackson] et Pop [Gregg Popovich] », a confié Kerr dans le podcast Glue Guys.

Ces propos tombent mal alors que Kuminga, sélectionné en 7e position de la draft 2021, a exprimé sa frustration concernant son rôle limité. Malgré des performances encourageantes en fin de saison dernière (24,3 points par match sur ses quatre dernières sorties avec 55% de réussite au tir), Kerr l’avait relégué à un rôle situationnel en playoffs.

La deadline de février 2025 apparaît désormais comme l’échéance cruciale pour résoudre cette impasse. Si aucun accord n’est trouvé d’ici là, un échange semble inévitable, les restrictions financières actuelles limitant les options de sign-and-trade jusqu’à cette période. Les deux parties savent que le temps presse pour trouver une solution satisfaisante.