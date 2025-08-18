Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Les Warriors veulent le brider, il veut s’émanciper : l’ultimatum de Kuminga qui pourrait faire vaciller l’équilibre de la franchise

Les discussions contractuelles entre Jonathan Kuminga et Golden State ont repris après des mois d'impasse. L'ailier de 22 ans refuse d'être un simple "pion" et exige un contrat qui reflète son statut de pilier de l'avenir des Warriors.
|
00h00
Résumé
Les Warriors veulent le brider, il veut s’émanciper : l’ultimatum de Kuminga qui pourrait faire vaciller l’équilibre de la franchise

Jonathan Kuminga face à Jalen Green lors du troisième match du premier tour des playoffs 2024 contre les Rockets

Crédit photo : © Darren Yamashita-Imagn Images

Après des semaines de silence, les négociations entre Jonathan Kuminga et les Golden State Warriors ont enfin repris. L’ailier de 22 ans, agent libre restreint depuis cet été, cherche à obtenir un contrat qui reconnaisse son importance dans les plans à long terme de la franchise californienne.

Selon l’insider NBA Anthony Slater d’ESPN, « il y a eu du nouveau dans les discussions entre les deux parties. Il y a un dialogue, mais comme vous le savez, parler ne signifie pas forcément qu’il y a des avancées. Ils ont échangé des idées de contrat et des opinions à ce sujet au cours de la semaine dernière, et depuis le week-end dernier. »

Kuminga refuse d’être un « pion » dans les plans des Warriors

Le cœur du conflit réside dans les ambitions divergentes des deux parties. « Kuminga veut un deal plus favorable, davantage comme un signe qu’il est une pièce maîtresse de l’avenir, et non un simple élément d’un échange », explique Slater. L’entourage du joueur a même utilisé le terme « pion » pour décrire ce qu’il refuse de devenir.

Le camp Kuminga rejette catégoriquement un contrat de deux ans avec une team option, considérant que cela ferait de lui un simple actif d’échange utilisable en cours de saison. « Il ne veut pas signer ce contrat de deux ans à 45 millions de dollars avec une team option où il serait clairement juste utilisé pour être échangé en milieu de saison », précise l’insider d’ESPN.

En revanche, un contrat de trois ans avec une player option serait perçu comme un signal plus positif, similaire à celui signé par Jalen Green avec les Houston Rockets la saison passée. Cette formule donnerait plus de contrôle au joueur sur son avenir.

Steve Kerr admet ses difficultés avec les jeunes joueurs

La situation se complique davantage avec les récentes déclarations de l’entraîneur Steve Kerr, qui a admis ses lacunes dans le développement des jeunes talents. « Je m’appuie vraiment sur mes jeunes entraîneurs. L’une des façons dont la ligue est si différente maintenant, c’est que nous sommes une ligue de développement. Franchement, je ne suis pas très doué avec ça. Je suis un entraîneur plus âgé, un disciple de Phil [Jackson] et Pop [Gregg Popovich] », a confié Kerr dans le podcast Glue Guys.

Ces propos tombent mal alors que Kuminga, sélectionné en 7e position de la draft 2021, a exprimé sa frustration concernant son rôle limité. Malgré des performances encourageantes en fin de saison dernière (24,3 points par match sur ses quatre dernières sorties avec 55% de réussite au tir), Kerr l’avait relégué à un rôle situationnel en playoffs.

La deadline de février 2025 apparaît désormais comme l’échéance cruciale pour résoudre cette impasse. Si aucun accord n’est trouvé d’ici là, un échange semble inévitable, les restrictions financières actuelles limitant les options de sign-and-trade jusqu’à cette période. Les deux parties savent que le temps presse pour trouver une solution satisfaisante.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
BCL
00h00Jean-Marc Pansa explique sa signature en Azerbaïdjan : « Ce choix, je l’ai fait pour qu’on me respecte »
NM1
00h00Ali Ali et deux jeunes français débarquent à Toulouse
EuroBasket U20 Féminin
00h00ITW Lou Bobst, anatomie d’une chute pour l’équipe de France U20 à l’Euro : « On ne laisse pas une belle image »
EuroBasket
00h00Nadir Hifi écarté de l’équipe de France avant l’EuroBasket : « Très dur pour moi »
johannès france
Équipe de France
00h00Pour Marine Johannès, l’équipe de France doit évoluer : « Après la médaille d’argent au JO, on a peut-être pensé que tout était parfait »
EuroBasket
00h00Dzanan Musa incertain pour l’EuroBasket 2025 après une opération d’urgence
hill cameroun
Équipes nationales
00h00Sorti sur blessure avec le Cameroun, Jeremiah Hill donne des nouvelles rassurantes
chassang liga endesa
EuroCup
00h00Alexandre Chassang effectue la présaison avec un club de Liga Endesa et d’EuroCup
afrobasket 2025 phases finales
Équipes nationales
00h00Les phases finales de l’AfroBasket 2025 sont connues : quatre places en quart à aller chercher
alliance alsace bcl
Basketball Champions League
00h00L’Alliance Sport Alsace fait venir un arrière de BCL en ELITE 2 !
1 / 0
Livenews NBA
Jonathan Kuminga face à Jalen Green lors du troisième match du premier tour des playoffs 2024 contre les Rockets
NBA
00h00Les Warriors veulent le brider, il veut s’émanciper : l’ultimatum de Kuminga qui pourrait faire vaciller l’équilibre de la franchise
Jaime Jaquez Jr. avant la rencontre qui opposée le Heat à Jaime Jaquez Jr. avant la rencontre opposant le Heat à WashingtonWashington
NBA
00h00Rookie hier, désillusionné aujourd’hui : le Miami Heat a montré à Jaquez Jr. le vrai visage de la NBA
Rocky, la mascotte des Denver Nuggets, lors du deuxième tour des playoffs 2025 contre OKC
NBA
00h00Après 30 ans de légende familiale, il pensait être intouchable : les Nuggets l’ont éjecté sans ménagement
NBA
00h00L’Italien Danilo Gallinari annonce sa retraite internationale après l’EuroBasket 2025
NBA
00h00Boston change d’ère : une vente record de 6,1 milliards redessine l’avenir des Celtics dès cet été
NBA
00h00Christmas Games, Rivals Week, All-Star… le programme NBA qui fait saliver
NBA
00h00NBA : Jaren Jackson Jr. rend hommage à son père avec le numéro 8 et se prépare à un nouveau rôle à Memphis
NBA
00h00NBA : le propriétaire des Hurricanes s’offre les Portland Trail Blazers pour plus de 4 milliards
NBA
00h00Les Lakers prêts à se séparer d’une de leurs stars pour faire venir deux joueurs des Kings qui ont encore tout à prouver ?
Killian Hayes a fait quelques belles apparitions avec Brooklyn en NBA en 2025
NBA
00h00Killian Hayes devrait retrouver la NBA lors du camp de présaison
1 / 0