Les Pelicans parient sur un joueur que tout le monde avait oublié : retour gagnant ou erreur monumentale ?

Les New Orleans Pelicans ont officialisé la signature de Jalen McDaniels, selon les informations d’ESPN. Le forward de 2,06m, qui possède six années d’expérience en NBA, vient combler le dernier spot disponible dans l’effectif de Willie Green après une saison 2024-2025 particulièrement compliquée.

BREAKING: New Orleans Pelicans have signed Jalen McDaniels to a one-year NBA deal. McDaniels, 27, has averaged 6.7 PPG & 3.3 RPG in 18.1 MPG in 6 seasons. How will he fit in NOLA? 🤔 pic.twitter.com/WoBZ2aYl0a — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) August 18, 2025

Un parcours en dents de scie depuis Charlotte

Drafté en 52e position en 2019, Jalen McDaniels avait débuté sa carrière professionnelle à Charlotte dans un rôle de remplaçant. C’est d’ailleurs avec les Hornets qu’il a connu ses meilleures performances, avant que sa trajectoire ne se complique. Ses passages à Philadelphie, où il fut transféré en cours de saison 2022-2023, puis à Toronto en 2023-2024, n’ont pas permis au joueur de s’imposer durablement.

La saison passée fut particulièrement difficile pour McDaniels, qui n’a disputé que quatre petits matchs avec les Washington Wizards, passant l’essentiel de son temps en G-League avec le Capital City Go-Go. Malgré ces difficultés récentes, le grand frère de Jaden McDaniels conserve des statistiques en carrière respectables avec 6,7 points et 3,3 rebonds de moyenne sur 252 matchs NBA disputés.

Une opportunité de rebond à La Nouvelle-Orléans

Joe Dumars et son staff technique voient manifestement quelque chose de spécial chez McDaniels. Le joueur formé à San Diego State présente un profil intéressant pour les Pelicans avec sa polyvalence défensive et sa capacité à espacer le jeu. Avec 32,2% de réussite à 3-points en carrière, il a notamment brillé lors de ses 24 matchs avec Philadelphie en 2023, affichant 40% de réussite à longue distance.

Les fans des Pelicans ont réagi de manière mitigée sur les réseaux sociaux à cette signature. Si certains y voient « un excellent deal pour les Pelicans » et l’arrivée d’un « bon vétéran », d’autres doutent des capacités du joueur après sa saison blanche.

Cette signature offre à McDaniels une chance de relancer sa carrière NBA. À 26 ans, il a encore le temps et les qualités physiques pour s’imposer dans la rotation de Willie Green, réputé pour développer les défenseurs extérieurs.