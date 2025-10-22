Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Féminines

Aby Gaye quitte déjà Badalone

Blessée après deux matchs de Liga Endesa avec Badalone, l'internationale française Aby Gaye a trouvé un accord avec le club espagnol pour se défaire de son contrat.
|
00h00
Résumé
Écouter
Aby Gaye quitte déjà Badalone

Aby Gaye et Badalone, déjà de l’histoire ancienne

Crédit photo : Penya 1930

La troisième expérience à l’étranger d’Aby Gaye (1,95 m, 30 ans) aura donc tourné court… Arrivée à la Joventut Badalone dès le début du mois de juillet, l’internationale française a déjà quitté le club catalan.

Un départ « avantageux pour toutes les parties » selon le club, effectué en commun accord, mais forcé par une blessure, précise la joueuse, sans en révéler la nature exacte, sur son compte Instagram.

Déjà remplacée par Britanny Brewer, l’ancienne intérieure de La Roche Vendée n’aura disputé que deux matchs de Liga Endesa avec Badalone, pour 5 points, 3,5 rebonds et 4,5 fautes en 14 minutes de moyenne.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Aby Gaye
Aby Gaye
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NM1
00h00Louis Marnette raconte son malaise cardiaque : « C’est au-delà de la peur, c’est de la survie »
Liga Femenina Endesa
00h00Six ans après, une Française élue MVP de la journée en Liga Endesa
NBA
00h00Jour de grands débuts en NBA pour Nolan Traoré : la voie est libre aux Brooklyn Nets
Liga Femenina Endesa
00h00Aby Gaye quitte déjà Badalone
NBA
00h00Un ancien Espoir de Nanterre, star du tournoi… d’Alençon, facteur X du champion NBA Oklahoma City !
NM1
00h00Levallois et Orchies ne sont plus invaincus, record en carrière pour Cédric Bah, les assassins Bridgewater et N’Nah Ndong
NBA
00h00[Vidéo] Ousmane Dieng a reçu sa bague de champion NBA
ELITE BASKET CAMP
Jeunes
00h00Elite Basket Camp : le concept qui séduit déjà de nombreux clubs en France
Marc Owen Fodzo Dada a signé son match record en pro avec Nancy
Betclic ELITE
00h00Marc Owen Fodzo Dada (Nancy) a signé son match référence en pro, contre Limoges
Betclic Élite
00h00Lahaou Konaté, le grand récit : « Les gens ne me voyaient pas plus haut qu’un joueur de Nationale 2 ! »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Jour de grands débuts en NBA pour Nolan Traoré : la voie est libre aux Brooklyn Nets
NBA
00h00Un ancien Espoir de Nanterre, star du tournoi… d’Alençon, facteur X du champion NBA Oklahoma City !
NBA
00h00[Vidéo] Ousmane Dieng a reçu sa bague de champion NBA
NBA
00h00Cinq pays ciblés en priorité par la ligue NBA Europe, dont la France
NBA
00h00Record de 135 joueurs internationaux en NBA, la France deuxième mieux représentée juste derrière le Canada
NBA
00h00Jimmy Butler se dit épanoui aux Warriors après son transfert mouvementé
NBA
00h00Un troisième Français aux Knicks : Mohamed Diawara a signé son contrat garanti !
Maxime Raynaud lors de l'EuroBasket U20 2023, remporté par les Bleuets à Héraklion en Grèce
NBA
00h00Maxime Raynaud aurait pu participer à l’EuroBasket, mais Sacramento a « préféré le garder pour l’été »
NBA
00h00Portland mise 82 millions sur un Belge de 25 ans drafté en 52e position : Toumani Camara
NBA
00h00Kevin Durant prolonge aux Rockets et bat le record de gains NBA
1 / 0