Aby Gaye quitte déjà Badalone

La troisième expérience à l’étranger d’Aby Gaye (1,95 m, 30 ans) aura donc tourné court… Arrivée à la Joventut Badalone dès le début du mois de juillet, l’internationale française a déjà quitté le club catalan.

🟢⚫️ Comunicat Oficial: Aby Gaye El Club Joventut Badalona i la jugadora Aby Gaye han arribat a un acord per a la rescissió del contracte que unia ambdues parts fins al juny del 2026 🔗 El comunicat: https://t.co/lgplEIhnae#CityOfBadalona #LFEndesa pic.twitter.com/zG7lzJFHJc — Club Joventut Badalona (@Penya1930) October 20, 2025

Un départ « avantageux pour toutes les parties » selon le club, effectué en commun accord, mais forcé par une blessure, précise la joueuse, sans en révéler la nature exacte, sur son compte Instagram.

Déjà remplacée par Britanny Brewer, l’ancienne intérieure de La Roche Vendée n’aura disputé que deux matchs de Liga Endesa avec Badalone, pour 5 points, 3,5 rebonds et 4,5 fautes en 14 minutes de moyenne.