BCL

Louis Labeyrie parfait lors de la victoire de Gran Canaria dans le choc du groupe H

BCL - Avec un Louis Labeyrie impeccable (14 points à 6/6 aux tirs), Gran Canaria s’est imposé sur le parquet de Spartak Subotica (93-83) en Ligue des Champions (BCL). Les Espagnols prennent seuls la tête du groupe H, celui du Mans, également victorieux de Benfica.
00h00
Louis Labeyrie parfait lors de la victoire de Gran Canaria dans le choc du groupe H

Louis Labeyrie n’a manqué aucun tir ce mardi en BCL

Crédit photo : FIBA

Gran Canaria poursuit son sans-faute en Ligue des Champions (BCL). En déplacement en Serbie, sur le parquet du Spartak Subotica, l’équipe de Jaka Lakovic a décroché une troisième victoire consécutive (93-83). Le Français Louis Labeyrie s’est montré particulièrement efficace, tandis qu’Andrew Albicy a encore dirigé le jeu avec précision.

Louis Labeyrie, le métronome parfait

L’intérieur tricolore a réalisé un match plein : 14 points à 6/6 aux tirs, 4 rebonds et une activité constante des deux côtés du terrain en 28 minutes. Dans un effectif riche et collectif, il a confirmé son importance dans le système de Jaka Lakovic. Le coach slovène a d’ailleurs salué la performance collective de son équipe : « Nous savions que le Spartak est une très bonne équipe, mais nous avons joué un match solide. Gagner ici n’est jamais facile », a-t-il déclaré après la rencontre.

Louis LABEYRIE
Louis LABEYRIE
14
PTS
4
REB
0
PDE
Logo Basketball Champions League
SUB
83 93
CAN

Andrew Albicy encore juste, Pierre Pelos maladroit

L’ex-capitaine de l’équipe de France Andrew Albicy a, comme à son habitude, mené le jeu avec lucidité : 6 points à 1/3, 3 rebonds, 7 passes décisives et 2 interceptions en 24 minutes.

Andrew ALBICY
Andrew ALBICY
6
PTS
3
REB
7
PDE
Logo Basketball Champions League
SUB
83 93
CAN

En revanche, Pierre Pelos a connu plus de mal en sortie de banc, terminant à 3 points (1/7 aux tirs) et 3 rebonds en 20 minutes.

Pierre PELOS
Pierre PELOS
3
PTS
3
REB
0
PDE
Logo Basketball Champions League
SUB
83 93
CAN

Hanlan brille, mais Subotica s’incline

Côté serbe, le Québécois Olivier Hanlan, passé par Le Mans, a brillé offensivement avec 28 points (7/7 à 2-points, 8/10 aux lancers francs) et 5 passes décisives. L’ancien pivot de Fos et Nancy Shevon Thompson a ajouté 15 points et 5 rebonds, mais cela n’a pas suffi pour contrer la puissance collective espagnole, emmenée par Braian Angola (24 points) et Nicolas Brussino (19 points).

– Journée 3

Gran Canaria seul leader du groupe H

Grâce à ce succès, Gran Canaria est désormais seul en tête du groupe H (3-0), devant Le Mans Sarthe Basket (1-2), victorieux dans le même temps de Benfica (89-69) à Antarès.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

