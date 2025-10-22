Louis Labeyrie parfait lors de la victoire de Gran Canaria dans le choc du groupe H

Gran Canaria poursuit son sans-faute en Ligue des Champions (BCL). En déplacement en Serbie, sur le parquet du Spartak Subotica, l’équipe de Jaka Lakovic a décroché une troisième victoire consécutive (93-83). Le Français Louis Labeyrie s’est montré particulièrement efficace, tandis qu’Andrew Albicy a encore dirigé le jeu avec précision.

Louis Labeyrie, le métronome parfait

L’intérieur tricolore a réalisé un match plein : 14 points à 6/6 aux tirs, 4 rebonds et une activité constante des deux côtés du terrain en 28 minutes. Dans un effectif riche et collectif, il a confirmé son importance dans le système de Jaka Lakovic. Le coach slovène a d’ailleurs salué la performance collective de son équipe : « Nous savions que le Spartak est une très bonne équipe, mais nous avons joué un match solide. Gagner ici n’est jamais facile », a-t-il déclaré après la rencontre.

Andrew Albicy encore juste, Pierre Pelos maladroit

L’ex-capitaine de l’équipe de France Andrew Albicy a, comme à son habitude, mené le jeu avec lucidité : 6 points à 1/3, 3 rebonds, 7 passes décisives et 2 interceptions en 24 minutes.

En revanche, Pierre Pelos a connu plus de mal en sortie de banc, terminant à 3 points (1/7 aux tirs) et 3 rebonds en 20 minutes.

Hanlan brille, mais Subotica s’incline

Côté serbe, le Québécois Olivier Hanlan, passé par Le Mans, a brillé offensivement avec 28 points (7/7 à 2-points, 8/10 aux lancers francs) et 5 passes décisives. L’ancien pivot de Fos et Nancy Shevon Thompson a ajouté 15 points et 5 rebonds, mais cela n’a pas suffi pour contrer la puissance collective espagnole, emmenée par Braian Angola (24 points) et Nicolas Brussino (19 points).

Gran Canaria seul leader du groupe H

Grâce à ce succès, Gran Canaria est désormais seul en tête du groupe H (3-0), devant Le Mans Sarthe Basket (1-2), victorieux dans le même temps de Benfica (89-69) à Antarès.