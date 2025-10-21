Recherche
BCL

Le Mans peut souffler : la première victoire européenne est là !

BCL - En déroulant en seconde période, le Mans Sarthe Basket a infligé un gros score à leurs adversaires du Benfica Lisbonne ce soir (89-69). La première victoire européenne de l'équipe cette saison, qu'ils se devaient d'aller chercher.
00h00
Résumé
L’équipe a pu célébrer sur le parquet d’Antarès

Crédit photo : FIBA - Julie Dumélié

Les deux premiers matchs européens du Mans Sarthe Basket depuis deux ans avaient été cruels. Une défaite d’un petit point à Subotica sur un scénario dur à encaisser, et une autre encourageante sur le parquet des champions 2023 de l’EuroCup, Gran Canaria. Au final, un bilan de 0 victoire pour 2 défaites qui aurait peut-être mérité mieux. Et ce mieux, les Manceaux sont allés le chercher ce mardi soir. Pour leur ouverture de la saison européenne à Antarès, les hommes de Guillaume Vizade ont été sérieux dans leur approche du match. Il le fallait pour récupérer la troisième du groupe – synonyme de barrage – et laisser la dernière place éliminatoire à leurs adversaires du soir, Benfica.

Prestation collective

Ce match était forcément particulier pour la recrue mancelle Travante Williams. L’américano-portugais retrouvait dans un choc fratricide deux de ses coéquipiers avec l’équipe nationale cet été à l’Euro, Diogo Gameiro (3 points) et Daniel Relvao (0 point, 4 rebonds). Il affrontait aussi une équipe qui lui a réussi par le passé, avec par exemple deux de ses meilleurs matchs professionnels avec 29 et 30 points. « Je connais très bien cette équipe de Lisbonne. La dernière fois que je les ai rencontrés, c’était en finale et nous avions perdu. C’est une riche histoire entre eux et moi » confiait-il à Ouest-France. Finalement, le n°8 du MSB aura marqué 8 points en 22 minutes, sans forcer.

LIRE AUSSI

Cet exemple de Travante Williams est aussi la preuve d’un effectif homogène, où tout le monde connaît son rôle. Ce soir, neuf joueurs ont marqué entre 6 et 13 points. Et cinq terminent à plus de 10 d’évaluation. La marque a été remarquablement répartie. L’entente des manceaux s’est aussi vue sur le parquet, avec au final 20 passes décisives distribuées pour seulement 9 ballons perdus. Même si elle aura été poussive en première période. En bref, une performance typique des équipes de Guillaume Vizade.

Large victoire à domicile

Il faut dire que la défense naïve des portugais, qui s’est relâchée au cours du match, a bien aidé. En attaque, ces derniers ont finalement été à l’opposé de leurs adversaires. Deux joueurs de Benfica se sont baladés (19 points et 11 passes décisives pour Geno Crandall, 19 points pour l’ancien grand joueur de Fos-sur-Mer Aaron Broussard). Le reste n’a pas vraiment existé, ou en tout cas bien limité par la défense du MSB. On notera notamment les 3 contres de Lucas Dufeal, ou le contre de TaShawn Thomas, qui n’est plus qu’à 4 rejections de devenir… le contreur le plus prolifique de l’histoire de la BCL.

La victoire s’est dessinée petit à petit, avec un écart surtout creusé en seconde période. L’écart final de 20 points est le plus gros du match. C’est la première large victoire de l’équipe cette saison, qui va forcément faire du bien à la confiance. Le tout devant un public d’Antarès ravi.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Le Mans
Le Mans
