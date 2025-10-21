Lisa Berkani, une Française de plus en Espagne

Lisa Berkani (1,75 m, 28 ans) retrouve les parquets européens. Quelques semaines après son départ du Besiktas Istanbul, où elle n’a finalement pas joué de match officiel, l’internationale française s’est engagée avec l’Estudiantes Madrid. Une destination qui confirme la tendance des joueuses françaises à tenter l’aventure en Liga Endesa Femenina. Et le calendrier réserve déjà un clin d’œil : l’Estudiantes affrontera Angers au premier tour de l’EuroCup féminine.

📝 OFICIAL: Lisa Berkani formará parte de la plantilla de las Women in Black. La exterior francesa con gran experiencia europea se incorpora esta semana a la dinámica del equipo. ¡Bienvenida, @berkani_lisa24 ! 🖤😃 👇https://t.co/GEpKUQB91y pic.twitter.com/xMB2IloiH2 — Movistar Estudiantes (@MovistarEstu) October 21, 2025

Un nouveau départ en Espagne

Après deux saisons en Italie sous le maillot de l’Umana Reyer Venezia, Lisa Berkani devait découvrir le championnat turc avec le Besiktas Istanbul. Mais le club stambouliote et l’Auvergnate ont mis fin à leur collaboration d’un commun accord à l’issue de la préparation. Elle a été remplacée par une autre internationale française, Migna Touré.

L’Estudiantes n’a pas tardé à sauter sur l’occasion. Dans son communiqué, le club madrilène s’est réjoui d’accueillir une joueuse « expérimentée et polyvalente », capable d’apporter du danger sur le jeu extérieur. Berkani, qui a tourné à 6,9 points par match la saison dernière en EuroLeague avec Venise, viendra combler la blessure de Kristina Topuzovic.

Un duel franco-espagnol dès le premier tour

Le hasard du calendrier fait bien les choses : l’Estudiantes Madrid est tombé dans la même poule qu’Angers pour le premier tour de l’EuroCup féminine. Une rencontre qui aura une saveur particulière pour Berkani, désormais adversaire directe d’un club français sur la scène européenne. A l’aller, l’UFAB 49 est allée l’emporter dans la capitale espagnole.

Angers retrouvera donc au match retour une figure bien connue du basket tricolore. Et pour Lisa Berkani, ce sera l’occasion de confirmer que sa carrière européenne reste bel et bien en marche, après des expériences réussies en Belgique et Italie.

Les Françaises séduites par la Liga Endesa Femenina

Avec Lisa Berkani, la liste des Françaises évoluant en Espagne continue de s’allonger. Après Ornella Bankolé, Kendra Chery ou encore Clémentine Samson pour ne citer qu’elles, la meneuse-arrière rejoint à son tour un championnat de plus en plus attractif. La Liga Endesa Femenina séduit par son niveau, son exposition médiatique et sa récente stabilité financière, devenant une destination privilégiée pour les joueuses tricolores.