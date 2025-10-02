Une internationale française en remplace une autre au Besiktas Istanbul !

Malheureuse lors des qualifications pour l’EuroLeague avec le Zabiny Brno, même si elle n’a pas grand chose à se reprocher sur la série contre Saragosse (16 points à 48%, 3 rebonds et 2 passes décisives), Migna Touré (1,83 m, 30 ans) ne va pas s’éterniser en République tchèque.

« Le projet est intéressant là-bas », nous disait-elle pourtant en juin. « Je vais découvrir une nouvelle salle et une nouvelle culture. »

En lieu et place de Berkani

Intéressée par le voyage en général, l’internationale française, qui revient de sa première expérience WNBA (18 matchs avec Connecticut), va pouvoir appliquer ses propos à la Turquie puisqu’elle s’est engagée avec le Besiktas Istanbul.

Beşiktaş BOA’ya Hoş Geldin Mamignan Toure Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımız, 2025-26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Fransız şutör gard Mamignan Toure ile sözleşme imzaladı. Mamignan Toure’ye Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar… pic.twitter.com/Ig57zyAMtC — Beşiktaş BOA Kadın Basketbol (@BJK_KadinBasket) October 2, 2025

Un transfert un peu particulier puisqu’elle prend la place d’une ancienne partenaire, Lisa Berkani, coéquipière en Bleues lors de la Coupe du Monde 2022, libérée d’un commun accord par le club stambouliote mercredi à l’issue de la préparation.

Migna Touré bientôt dans sa Bourgogne natale

Si Migna Touré ne disputera pas plus l’EuroLeague avec le Besiktas qu’avec Brno, cette signature l’envoie, en revanche, dans un championnat éminemment plus compétitif, avec les ogres Fenerbahçe et Mersin à côté. Surtout, sa nouvelle équipe figure parmi les prétendantes au sacre final en EuroCup, après une finale perdue d’un souffle contre Londres en 2024 et un échec en quart de finale l’an dernier contre Villeneuve-d’Ascq.

Le parcours continental du Besiktas mènera d’ailleurs la Neversoise vers sa… Bourgogne natale puisque le club turc figure dans la poule de Charnay. Un déplacement dans l’antre du CBBS est au programme le 23 octobre.