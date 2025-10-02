Recherche
EuroCup Féminine

Une internationale française en remplace une autre au Besiktas Istanbul !

Chassé-croisé français au Besiktas Istanbul ! Lisa Berkani s'en va et Migna Touré arrive, tout juste libérée de son contrat avec le Zabiny Brno, qu'elle n'a pas réussi à qualifier pour l'EuroLeague. L'internationale affrontera donc Charnay en EuroCup dans quelques semaines.
00h00
Une internationale française en remplace une autre au Besiktas Istanbul !

Migna Touré quitte déjà Brno pour le Besiktas Istanbul

Crédit photo : FIBA

Malheureuse lors des qualifications pour l’EuroLeague avec le Zabiny Brno, même si elle n’a pas grand chose à se reprocher sur la série contre Saragosse (16 points à 48%, 3 rebonds et 2 passes décisives), Migna Touré (1,83 m, 30 ans) ne va pas s’éterniser en République tchèque.

LIRE AUSSI

« Le projet est intéressant là-bas », nous disait-elle pourtant en juin. « Je vais découvrir une nouvelle salle et une nouvelle culture. » 

En lieu et place de Berkani

Intéressée par le voyage en général, l’internationale française, qui revient de sa première expérience WNBA (18 matchs avec Connecticut), va pouvoir appliquer ses propos à la Turquie puisqu’elle s’est engagée avec le Besiktas Istanbul.

Un transfert un peu particulier puisqu’elle prend la place d’une ancienne partenaire, Lisa Berkani, coéquipière en Bleues lors de la Coupe du Monde 2022, libérée d’un commun accord par le club stambouliote mercredi à l’issue de la préparation.

Lisa Berkani quitte le Besiktas sans y avoir joué un seul match officiel (photo : Besiktas BOA)

Migna Touré bientôt dans sa Bourgogne natale

Si Migna Touré ne disputera pas plus l’EuroLeague avec le Besiktas qu’avec Brno, cette signature l’envoie, en revanche, dans un championnat éminemment plus compétitif, avec les ogres Fenerbahçe et Mersin à côté. Surtout, sa nouvelle équipe figure parmi les prétendantes au sacre final en EuroCup, après une finale perdue d’un souffle contre Londres en 2024 et un échec en quart de finale l’an dernier contre Villeneuve-d’Ascq.

Le parcours continental du Besiktas mènera d’ailleurs la Neversoise vers sa… Bourgogne natale puisque le club turc figure dans la poule de Charnay. Un déplacement dans l’antre du CBBS est au programme le 23 octobre.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
joraberanto
Zabiny Brno en ne se qualifiant pas en EuroLeague Women a perdu Laura Juskaite et Migna Touré.
