Migna Touré s’engage en République tchèque, avec Artemis Spanou

Non retenue par les Golden State Valkyries à la suite de la première présaison de WNBA de leur histoire, l’arrière expérimentée Mamignan Touré (1,83 m, 30 ans) s’est engagée dans le championnat tchèque au Zabiny Brno, a annoncé le club.

✍️🏼 Zabiny Brno has reached a deal with French SG-F Migna Touré, the club announced. pic.twitter.com/C6dm83PjEk — ʀᴏᴏᴋɪᴇ 👻 (@CoachRookie) May 28, 2025

Convoquée en Équipe de France pour la préparation de l’EuroBasket, Migna Touré va vivre une nouvelle expérience à l’étranger après avoir joué à Braine en 2020-2021 et Gérone sur la saison dernière. La native de Nevers a commenté sa signature, se disant “ravie de rejoindre ma nouvelle famille Žabina. J’ai hâte de vous rencontrer tous, sur le terrain, en salle ou en ville, partout. J’attends aussi avec impatience mon nouveau maillot”, a-t-elle conclu dans des propos rapportés par le club.

Itinéraire d’une progression linéaire

Demi-finaliste des playoffs de Liga Femenina après avoir fini première de la saison régulière, et quart-de-finaliste malheureuse de l’EuroCup face l’ASVEL féminin, Migna Touré sort d’une saison plutôt satisfaisante avec Gérone. Pour sa première expérience à l’étranger depuis quatre ans, elle a tourné à 8,4 points à 46% de réussite aux tirs, 2,6 rebonds et 2 passes décisives de moyenne en EuroCup, en 25 minutes. Une saison qui aboutit à une qualification en EuroLeague féminine, que Touré ne jouera finalement pas avec le club espagnol.

Toutefois, l’ancienne internationale de 3×3 a connu une expérience en WNBA avec les Golden State Valkyries, pour participer à la présaison. Avec la nouvelle franchise californienne, Migna Touré a eu le temps de montrer sa fiabilité au tir et son énergie, étant l’artisane de la première victoire de l’histoire des Valkyries. Mais cela n’a pas suffi pour convaincre la direction, qui la coupe avant le début de la saison.

France native Mamignan Touré put on a clinic, showcasing her versatility in the @Valkyries’ first preseason win ⬇️ 19 PTS (9 PTS in 3Q)

4 3PM

7-13 FGM#WelcometotheW pic.twitter.com/D8d80tyfv7 — WNBA (@WNBA) May 12, 2025

Forte de son passage aux États-Unis et de son expérience en Liga Endesa depuis son départ de Lattes-Montpellier en 2024, l’arrière poursuit son ascension et exporte ses qualités en République tchèque, au Zabirny Brno, deuxième de saison régulière tchèque et finaliste malheureux des playoffs face à l’USK Prague de Valériane Ayayi (1,86 m, 31 ans).

Le club brnois cherchait à se renforcer pour mieux figurer en Coupe d’Europe l’an prochain, après une triste élimination dès le deuxième tour de l’Euroleague. Pour y parvenir et réarmer son effectif, le Zabirny a également recruté l’internationale grecque Artemis Spanou (1,86 m, 32 ans), en provenance des Tangos de Bourges. L’Américano-Slovène Shante Evans, qui jouait à Saragosse la saison dernière, et l’internationale suédoise Amanda Zahui (1,96 m, 31 ans), qui portait le maillot du Derthona Basket en Italie la saison dernière, complètent le recrutement.