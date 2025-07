Belgo-Dominicain, déjà international et YouTubeur : qui est Steven Verplancken, la nouvelle recrue de Champagne Basket ?

À Champagne Basket, la saison prochaine, il y aura un joli melting-pot ! Pour cause, alors qu’un Guinéen, un Nigérian et un Hawaïen sont déjà annoncés sur place, il faudra désormais y ajouter un Belgo-Dominicain en la personne de Steven Verplancken (1,93 m, 25 ans).

Steven VERPLANCKEN au CHAMPAGNE BASKET 🚨 L’arrière Belgo-Dominicain Steven VERPLANCKEN (1m93 – 25 ans) s’est engagé avec le Champagne Basket pour la saison 2025/2026. Bienvenue Steven ! 😁 pic.twitter.com/y4DpCVePXD — Champagne Basket 🧙‍♂️ (@ChampBasketOff) July 18, 2025

Coéquipier avec Ho You Fat et Menuge

Venu au basket lors de sa jeunesse belge, à Ostende, le néo-champenois (qui est déjà Francophone) sort d’une première saison professionnelle mouvementée, où il a connu trois clubs. D’abord un retour aux origines, en République dominicaine, son pays natal, où il a été élu rookie de l’année et dans le meilleur cinq de TBS avec Los Prados de Santo Domingo (19,6 points, 4,8 rebonds et 4,2 passes décisives). De quoi lui ouvrir les portes de l’équipe nationale, avec une première sélection fêtée contre le Canada le 22 novembre dernier, avant de planter 8 points en 10 minutes contre le Nicaragua trois jours plus tard.

Puis il a tenté l’aventure européenne, en Islande dans un premier temps (19,1 points à 45%, 5,5 rebonds et 4,2 passes décisives), où il a brièvement côtoyé Steeve Ho You Fat à Haukar, puis en deuxième division espagnole. Là-bas, il a joué à Oviedo (11,2 points à 47%, 2,6 rebonds et 1,6 passe décisive), aux côtés d’un autre Français, Loïc Menuge.

Toujours censé être sous contrat avec Oviedo pour la saison 2025/26, il a été décrit comme « une bonne surprise » par le site spécialisé Zona de Basquet. « Ce combo guard a apporté un vent de fraîcheur à l’équipe », écrivent nos confrères. « Plus à l’aise en poste 2 qu’en meneur, c’est un joueur qui n’est pas très grand mais qui est très explosif dans ses déplacements, bon en un contre un grâce à son dribble, à l’aise dans le rythme de jeu de Javi Rodríguez, capable de marquer de loin et qui, en plus, fait l’effort en défense. »

Plus de 5 000 abonnés sur YouTube

YouTubeur à ses heures perdues, avec plus de 5 000 abonnés sur une chaîne lancée l’an dernier où il présente son quotidien de basketteur professionnel, l’ancien pensionnaire de Weber State a déjà prévenu dans une vidéo qu’il comptait faire de cette saison 2025/26 celle de « l’explosion ».

« C’est un poste 2 avec la capacité d’être décalé sur le poste de meneur de jeu mais également de jouer avec 3 arrières du fait de son physique », présente l’entraîneur, Vincent Dumestre. « C’est un joueur qui est costaud, puissant, au-dessus du mètre 90 et qui représente une vraie menace sur le tir à 3 points. C’est un joueur qui joue sous contrôle, il n’a qu’une année en Europe mais dans son jeu se dégage une forme de maturité. Il sort d’un cursus universitaire qui a formé beaucoup de très bon joueur qui joue maintenant en Europe (Scott Bamforth entre autres), ce qui nous a aussi encouragé à aller sur son profil. Je pense que c’est un profil qui peut nous donner beaucoup de flexibilité sur le meneur de jeuà recruter, on a eu de bon retour sur son état d’esprit et on pense qu’il pourra parfaitement s’imbriquer dans le projet de jeu que je veux mettre en place. »

L’effectif de Champagne Basket version 2025/26 :