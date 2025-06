Eddy Kayouloud et Tidjan Keita devraient s’engager avec Champagne Basket

Après une saison 2024-2025 de Pro B conclue à la 15ème place, Champagne Basket doit remodeler son effectif pour espérer faire mieux en Pro B. Alors que le capitaine Charles Galliou, sera toujours présent la saison prochaine et que Dimitri Radnic devrait rejoindre la Marne, deux autres joueurs devraient prochainement débarquer dans le club de Châlons-Reims selon les informations du journaliste Alexandre Sanson : Eddy Kayouloud (2,00 m, 25 ans) et Tidjan Keita (2,08 m, 28 ans).

Après un cursus complet en NCAA, à Central Arkansas, Eddy Kayouloud a découvert le monde professionnel en Pro B. Formé à Orléans, l’ancien international U20 a rejoint Rouen à l’été 2023. En Normandie, l’ailier-fort s’est affirmé comme un joueur très fiable, progressant saison après saison. Lors du dernier exercice, il tournait à 7,1 points (48,1% aux tirs) et 2,5 rebonds en 12 minutes de jeu de moyenne dans le système très réparti de Sylvain Delorme. En Champagne, il tentera de s’imposer et de poursuivre sa progression en faisant monter son temps de jeu.

Pour Tidjan Keita, l’objectif sera également de prouver encore davantage sa valeur en Pro B. Après une saison 2023-2024 partagée entre Nantes et une expérience éphémère en Betclic ELITE Blois , l’ailier-fort a joué à Burgos en deuxième division espagnole cette saison. Alors qu’il devait évoluer avec l’Alliance Sport Alsace, une signature avortée en raison d’une visite médicale non réussie, il a finalement participé à la montée en Liga Endesa du club de Castille-et-Léon, sous les ordres de l’ex-assistant de Strasbourg, Bruno Savignani. Évoluant en sortie de banc en Espagne, il avait un vrai rôle en ayant compilé 6,1 points à 67% aux tirs et 3 rebonds en 14 minutes de jeu en moyenne.