Finaliste au Liban, Sekou Doumbouya va vivre une nouvelle étape au Japon

Après avoir vécu une expérience marquante au Liban, où il est vite devenu l’idole des bouillants supporters du Sagesse Beyrouth qui ont rêvé d’un premier titre en 21 ans grâce à lui, Sekou Doumbouya (2,06 m, 24 ans) va poursuivre sa route vers l’Est.

Finaliste du championnat libanais (21,6 points à 46%, 9,9 rebonds et 3 passes décisives en 12 matchs), où il a laissé le trophée de MVP de la finale à un autre ex-premier tour de draft (Thon Maker, 10e en 2016), le Franco-Guinéen s’apprête désormais à découvrir le Japon.

« Je suis un grand fan de la culture japonaise »

L’homme aux 96 matchs NBA s’est ainsi engagé avec le club de Koshigaya. Promus en première division l’an dernier, les Alphas ont signé une première saison poussive en B-League (19v-41d). Là-bas, Sekou Doumbouya fera notamment équipe avec l’ex-monégasque Anthony Clemmons.

« Je suis impatient d’arriver et de vivre une grande saison à Koshigaya », réagit Sekou Doumbouya. « Je suis heureux et excité en même temps ! Pour moi, ce sera une nouvelle équipe, un nouveau pays, une nouvelle culture… D’autant plus que je suis un grand fan de la culture japonaise, avec les mangas et les anime. »

Le sixième Français de l’histoire au Japon

Relancé par Roanne au printemps 2024, après avoir songé à arrêter sa carrière, l’ex-grand espoir du basket français a complètement renoué avec le fil de sa carrière la saison dernière à Andorre, s’imposant comme un bon élément de Liga Endesa (11,3 points à 48% et 4,5 rebonds). À ce titre, sa signature au Japon est loin d’être inintéressante puisque la B-League est l’un des championnats émergents de la scène mondiale, accueillant des étrangers réputés, entre promesse d’un bon niveau et rémunérations attractives.

Des années après le pionnier Amath M’Baye (2013/16) et son successeur Kim Tillie (2020/21), Sekou Doumbouya va devenir le sixième Français au pays du soleil levant. En attendant une éventuelle prolongation pour Yannis Morin, ils seront trois tricolores sur les lattes de B-League en 2025/26 avec Damien Inglis, prolongé par Yokohama, et Amine Noua, recruté par Shiga.