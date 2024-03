ITW Sekou Doumbouya : « J’ai pensé à arrêter le basket »

Sekou, c’est sûrement une première frustrante pour vous cet après-midi à Strasbourg…



C’est sûr que c’est frustrant. On commence bien le match en plus, on les accroche, on est devant pendant longtemps puis ils reviennent. Mais je pense qu’on est sur la bonne lancée. Je sens une bonne énergie dans le groupe, une bonne alchimie qui se créé, une bonne entente. Ça ne peut qu’aller mieux. C’est le premier match que je joue avec l’équipe, où je retrouve des vraies situations de match. Les prochaines rencontres devraient bien se passer, voire mieux. On sera meilleurs sur les petits détails, surtout à la fin avec les rotation sur les pick and roll au milieu. Ce sont des petits détails mais ça va le faire.

Quelle est votre regard sur la prestation collective de la Chorale ?

Franchement, bien. Ma première impression est très bonne. On doit juste bien finir les matchs, notamment sur les petits détails, corriger vite les petits lags qu’on a défensivement, et trouver la solution rapidement. Sinon, franchement, on leur tient tête, on est devant plus de la moitié du match. Il faut marquer : on est à 50% aux lancers-francs contre 80% pour eux, des petits détails comme les 3-points. Mais ça va venir, je ne suis pas inquiet. Je sais qu’on va rebondir. Je suis sûr que ça va être mieux.

« Un plaisir de rejouer ! »

Quel regard portez-vous sur votre premier match officiel depuis onze mois ?

C’était un plaisir ! Après, c’était juste un plaisir (il le répète). Il y a eu du déchet, forcément. Ça faisait longtemps que je n’avais pas joué, longtemps que je n’avais pas eu les sensations d’un vrai match à haut niveau. J’ai raté des trucs faciles (il insiste sur le mot, ndlr) : des post-up, des tirs ouverts. Mais ça va venir… Je suis très content. Je me donne, j’ai l’envie. Je veux (il s’interrompt).. Pas forcément montrer, mais juste jouer au basket ! La suite s’annonce bien.

Pouvez-vous nous raconter le tout début de match ? On vous a vu concentré, la tête dans votre maillot… Était-ce le trac ?

Non, c’est plus l’envie de bien faire, de bien rentrer dans la saison. Après, moi, je n’ai jamais le trac, je ne suis jamais frustré, jamais de la vie. C’était plus une concentration.Je voulais bien rentrer dans le match, aider l’équipe au mieux. C’est tout. J’ai absolument jamais le trac.

Onze mois après, Sekou Doumbouya back to business. pic.twitter.com/DQaXMtNsHA — Alexandre Lacoste (@Alex__Lacoste) March 2, 2024

Et avec vos 35 minutes de jeu, vous n’avez jamais ressenti de fatigue ?

Franchement, fatigué non, mais il y a des moments où j’ai eu une baisse de régime, d’énergie. Mais fatigué non… J’ai du cœur, je carbure (il sourit). J’aime bien tout ce qui est effort, j’aime bien me donner. Parfois, je marque des paniers avec juste de l’effort, rien à voir avec le talent. De temps en temps, c’est avec le talent mais la plupart du temps, c’est l’effort, l’effort, l’effort… Donc c’est un peu mon style de jeu. Non, je n’étais pas fatigué pendant le match.



On vous a vu prendre des initiatives très rapidement. Était-ce pour retrouver des sensations ?

C’est exactement ça. Comme le coach vous l’a dit tout à l’heure, il me fait beaucoup jouer exprès pour que je reprenne des sensations dans un match. Ça commence à revenir, je sens que ça revient, je rate des trucs faciles que je ne rate pas d’habitude mais ça fait plus d’un an que je n’ai pas joué. Je sais que ça va revenir, ça va peut-être prendre un peu de temps… (il s’interrompt) Enfin, un peu de temps, une semaine, deux semaines, mais je sais qu’il faut vite être dans le bain. Je pense que c’est déjà pas mal. Ça ne peut qu’aller de mieux en mieux. Je suis content de jouer.

« J’ai eu un dégoût du basket »

L’environnement du club vous a fait comprendre les difficultés du classement ?

J’ai conscience de ça. Je suis là pour aider l’équipe et jouer à mon niveau. Je sais qu’il faut que je sois encore meilleur. Je finis à 18 points, etc. Mais il faut encore plus : des stops défensifs… Il faut produire plus, il n’y a pas que les points. Ça va venir, je ne suis pas inquiet.



Le fait de pouvoir tenir 35 minutes directement, est-ce le fruit du travail de vos derniers mois, depuis la préparation à Monaco, notamment du côté de Dallas ?