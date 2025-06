Jabari Smith Jr. prolonge avec Houston pour 122 millions de dollars

Les Houston Rockets ont officialisé leur confiance en Jabari Smith Jr. en lui offrant une extension de contrat de cinq saisons pour 122 millions de dollars. Selon ESPN, l’accord entièrement garanti lie le joueur de 22 ans à la franchise jusqu’à la saison 2030-2031.

Houston Rockets forward Jabari Smith Jr. intends to sign a five-year, $122 million rookie contract extension, sources tell ESPN. Rockets officials and Smith's agent, Wallace Prather of LIFT Sports Management, negotiated the fully guaranteed deal through 2030-31 season. pic.twitter.com/S1hb9n0PRh

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2025