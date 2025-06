Candace Parker honorée par les Sparks avec le retrait de son maillot numéro 3

Les Los Angeles Sparks ont rendu un hommage historique à Candace Parker, en retirant son numéro 3 lors de la mi-temps du match contre le Chicago Sky. Cette cérémonie marque la consécration d’une carrière exceptionnelle de 16 saisons en WNBA, dont 13 passées sous le maillot des Sparks.

The Sparks are retiring Candace Parker’s No. 3 jersey today ⭐️

She’s the only WNBA player top 10 all-time in points, assists, rebounds and blocks 😤 pic.twitter.com/CVuC4GB0lJ

— ESPN (@espn) June 29, 2025