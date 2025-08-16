[Vidéo] Où regarder le dernier match des U16 Français, qualificatif pour le Mondial U17 ?

Les matchs de classement d’une compétition internationale ont habituellement peu d’importance. Sauf l’année précédant une Coupe du monde U17 ou U19. C’est ainsi que l’été dernier, la génération 2006 menée par le trio aujourd’hui en NBA Traoré / Essengue / Beringer avait obtenu la qualification au Mondial U19, malgré leur défaite en quarts de finale de l’Euro U18 contre Israël. Rebelote cette année, deux catégories en-dessous.

La génération 2009 tricolore, cruellement éliminée en quarts de l’Euro U16 par l’Italie (73-76), a l’occasion de se rattraper ce samedi. Un match de classement 5-6 qui assurerait le minimum, à savoir le ticket pour la Coupe du monde U17 l’année prochaine. Il faut en effet terminer dans le Top 5 de la compétition pour avoir ce droit. Pas de quoi réconforter ces joueurs qui avaient les armes pour aller plus loin dans la compétition, et tenter de faire le doublé après 2024. Mais une dernière bataille pour atteindre cet objectif, qui était celui pour lequel la Fédération avait choisi de mobiliser Nathan Soliman (2,01 m, 16 ans) et Aaron Towo-Nansi (1,78 m, 16 ans) en U16, alors qu’ils étaient susceptibles d’être surclassés en U18.

Une affiche France-Lettonie

Ce match sera le quatrième de la journée à Tbilissi (Géorgie), à 14h00. Soit cinq heures avant la grande finale qui opposera Serbie et Lituanie. La France sera opposée à la Lettonie, défaite par la Slovénie en quarts (74-80), mais gagnante de la Turquie au premier match de classement (88-80). Les deux équipes s’étaient affrontées l’été dernier en quarts de finale (victoire 66-41 de la France).

De leur côté, les Bleuets ont fait fort en surclassant les ennemis espagnols (95-69), privant ces derniers de Mondial l’année prochaine. Avec un Nathan Soliman monumental, la France de Nicolas Absalon arrive en confiance. Il faudra seulement espérer que l’intérieur et son collègue de pick-and-roll Aaron Towo-Nansi auront encore de l’essence dans le réservoir, après avoir disputé plus de 29 et 27 minutes de moyenne sur l’ensemble de la compétition.

Le match donc programmé à 14h00 heure française. Et diffusé gratuitement sur la chaîne Youtube de la FIBA. Victoire obligatoire pour les Bleuets pour obtenir ce dernier ticket. Une non-qualification au Mondial U17 serait un immense échec pour cette génération et pour la France du basket.