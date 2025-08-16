Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

[Vidéo] Où regarder le dernier match des U16 Français, qualificatif pour le Mondial U17 ?

Équipe de France U16 - Les Bleuets disputent un dernier match de classement 5-6 pour clôturer un Euro U16 décevant. Mais celui-ci sera capital pour aller chercher le dernier ticket qualificatif à la Coupe du monde U17 l'été prochain.
|
00h00
Résumé
[Vidéo] Où regarder le dernier match des U16 Français, qualificatif pour le Mondial U17 ?

Gros défi à venir pour cette génération 2009 française

Crédit photo : FIBA

Les matchs de classement d’une compétition internationale ont habituellement peu d’importance. Sauf l’année précédant une Coupe du monde U17 ou U19. C’est ainsi que l’été dernier, la génération 2006 menée par le trio aujourd’hui en NBA Traoré / Essengue / Beringer avait obtenu la qualification au Mondial U19, malgré leur défaite en quarts de finale de l’Euro U18 contre Israël. Rebelote cette année, deux catégories en-dessous.

La génération 2009 tricolore, cruellement éliminée en quarts de l’Euro U16 par l’Italie (73-76), a l’occasion de se rattraper ce samedi. Un match de classement 5-6 qui assurerait le minimum, à savoir le ticket pour la Coupe du monde U17 l’année prochaine. Il faut en effet terminer dans le Top 5 de la compétition pour avoir ce droit. Pas de quoi réconforter ces joueurs qui avaient les armes pour aller plus loin dans la compétition, et tenter de faire le doublé après 2024. Mais une dernière bataille pour atteindre cet objectif, qui était celui pour lequel la Fédération avait choisi de mobiliser Nathan Soliman (2,01 m, 16 ans) et Aaron Towo-Nansi (1,78 m, 16 ans) en U16, alors qu’ils étaient susceptibles d’être surclassés en U18.

LIRE AUSSI

Une affiche France-Lettonie

Ce match sera le quatrième de la journée à Tbilissi (Géorgie), à 14h00. Soit cinq heures avant la grande finale qui opposera Serbie et Lituanie. La France sera opposée à la Lettonie, défaite par la Slovénie en quarts (74-80), mais gagnante de la Turquie au premier match de classement (88-80). Les deux équipes s’étaient affrontées l’été dernier en quarts de finale (victoire 66-41 de la France).

De leur côté, les Bleuets ont fait fort en surclassant les ennemis espagnols (95-69), privant ces derniers de Mondial l’année prochaine. Avec un Nathan Soliman monumental, la France de Nicolas Absalon arrive en confiance. Il faudra seulement espérer que l’intérieur et son collègue de pick-and-roll Aaron Towo-Nansi auront encore de l’essence dans le réservoir, après avoir disputé plus de 29 et 27 minutes de moyenne sur l’ensemble de la compétition.

LIRE AUSSI

Le match donc programmé à 14h00 heure française. Et diffusé gratuitement sur la chaîne Youtube de la FIBA. Victoire obligatoire pour les Bleuets pour obtenir ce dernier ticket. Une non-qualification au Mondial U17 serait un immense échec pour cette génération et pour la France du basket.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Lettonie
Lettonie
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroBasket U16
00h00[Vidéo] Où regarder le dernier match des U16 Français, qualificatif pour le Mondial U17 ?
Betclic ELITE
00h00À 34 ans, Maxime Courby raccroche les baskets : « Je pars avec la certitude d’avoir tout donné »
Luka Doncic va affronter l'Allemagne avec la Slovénie ce vendredi 8 août
EuroBasket
00h00[En direct] Préparation à l’EuroBasket 2025 : les résultats des matches de préparation
EuroBasket U16
00h00Nathan Soliman, premier U16 Français au-delà des 20 points de moyenne depuis… 20 ans
Les fans de Cluj-Napoca vont découvrir la Ligue adriatique
À l’étranger
00h00La Ligue adriatique intègre deux nouveaux clubs, un d’Autriche et un de Roumanie
Solide pivot en NCAA, Sai Witt démarre sa carrière professionnelle à Salon-de-Provence
NM1
00h00Pays Salonais Basket 13 : un effectif taillé pour la NM1 avec Marius Balanca et quatre renforts majeurs
penda mans
Betclic ELITE
00h00Le frère de Noah Penda rejoint le centre de formation du Mans
aboudou france
NM1
00h00Après avoir découvert l’Islande et l’Espagne, Jordan Aboudou fait son retour en France
12 bleus espagne
Équipe de France
00h00Deux nouveaux joueurs ménagés : les 12 Bleus pour la 2e confrontation contre l’Espagne
soliman bleuets
EuroBasket U16
00h00[Vidéo] 37 d’évaluation : incroyable Nathan Soliman avec les Bleuets, à une victoire du Mondial U17
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Boston change d’ère : une vente record de 6,1 milliards redessine l’avenir des Celtics dès cet été
NBA
00h00Christmas Games, Rivals Week, All-Star… le programme NBA qui fait saliver
NBA
00h00NBA : Jaren Jackson Jr. rend hommage à son père avec le numéro 8 et se prépare à un nouveau rôle à Memphis
NBA
00h00NBA : le propriétaire des Hurricanes s’offre les Portland Trail Blazers pour plus de 4 milliards
NBA
00h00Les Lakers prêts à se séparer d’une de leurs stars pour faire venir deux joueurs des Kings qui ont encore tout à prouver ?
Killian Hayes a fait quelques belles apparitions avec Brooklyn en NBA en 2025
NBA
00h00Killian Hayes devrait retrouver la NBA lors du camp de présaison
NBA
00h00Un ex-joueur de Dallas à l’essai à Denver : un pari malin pour renforcer le banc des Nuggets
NBA
00h00Départ surprise chez les Celtics : une figure historique poussée vers la sortie plus tôt que prévu
NBA
00h00A peine arrivée dans sa nouvelle franchise, cette star est déjà mise sur le marché !
NBA
00h00« Les femmes ont toujours été mon vice » : les propos déroutants d’un champion NBA
1 / 0