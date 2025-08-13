Énorme désillusion pour les Bleuets tenants du titre, éliminés par l’Italie en quart de l’Euro U16 !

Le cauchemar continue pour les équipes de France engagées cet été. Après la correction infligée à l’Estonie la veille (114-56), c’est au tout de l’équipe de France U16 de tomber de très haut face à l’Italie, en quart de finale de l’EuroBasket, dans un scénario qui n’est pas sans rappeler celui de leurs aînés.

2/12 à 3-points en première mi-temps, 5/22 au final

La rencontre a débuté tambours battants chez les Français, qui ont dicté le tempo de la rencontre grâce à leur intensité physique. Multipliant les contres et interceptions, Nathan Soliman et Messi Yangala ont dominé l’Italie d’entrée, pour inscrire des points sur transition ou dans la raquette tout en provoquant des fautes. Le duo avait déjà inscrit 13 des 28 points français du premier quart, tandis que Aaron Towo-Nansi montrait quelques signes de faiblesse inhabituelle. Les Bleuets ont malgré tout bouclé le premier acte très offensif en tête (28-23) face à des Italiens très accrocheurs.

Les Italiens ont donné des sueurs froides aux Bleuets en entamant le deuxième quart-temps sur un 10-0 pour prendre les devants (33-28, 13’). Bien que les circuits de passes étaient huilés face à la défense de zone, les Français ont manqué d’adresse en se réfugiant à 3-points, avec sept tentatives manquées sur la période pour une seule concrétisation, portant l’adresse de loin à 2/12 en première mi-temps. Soliman et Towo-Nansi ont alors fait revenir les Bleuets dans ce qu’ils savent faire : de l’agressivité vers le cercle mêlée à l’implication défensive, et ainsi recoller au score.

La seule tentative de loin concrétisée l’a été par Nathan Soliman sur le gong de la mi-temps. Visiblement fatigué par le rythme de la compétition, Soliman a tout de même bouclé un nouveau match complet statistiquement comme dans dans son utilisation, avec 21 points et 9 rebonds. L’ailier du Pôle France a permis de terminer la première mi-temps devant d’une courte tête : 41-39.

Step-back à 3-points létal de Machetti (27 points)

Au retour des vestiaires, la France a continué de mener tant bien que mal face à l’Italie d’un Mario Machetti incandescent (27 points à 11/17 aux tirs en 34 minutes). Bien aidée par l’apport perpétuel de Messi Yangala en défense, la France s’était donnée un peu d’air avant les dernières minutes du match grâce à Soliman et Sanz en sortie de banc : 61-56 à dix minutes du coup de sifflet final. Mais cette avance n’a malheureusement pas duré pour les Bleuets, face à des Italiens bien regroupés en défense et en réussite à l’extérieur dans le dernier quart-temps (63-63, 33’).

Malgré un 3-points d’Aaron Towo-Nansi en transition à cinq minutes du terme, la fatigue a semblé peser plus que jamais sur les organismes du meneur choletais et de Nathan Soliman, qui a joué 38 des 40 minutes du match. Poursuivant sur la lancée de son excellent match, Mario Marchetti a assené un step-back à 3-points assassin à 1,2 seconde du terme, laissant une infime chance aux Bleuets d’égaliser (76-73). Le ballon est alors confié à Soliman, qui a tenté désespérément sa chance de très loin : sans succès. Soit un 17e tir à 3-points raté, sur 22 tentatives.

Terminer cinquième pour assurer le strict minimum : la qualification à la Coupe du monde U17

Tenante du titre, avec Nathan Soliman (contrairement à 2024), l’équipe de France U16 s’incline de la plus cruelle des manières en quarts de finale sur un scénario qui n’est pas sans rappeler celui des U18, battus il y a 10 jours sur un à 3-points (espagnol cette fois) en finale de l’Euro. Les joueurs de Nicolas Absalon doivent maintenant se relever en vue de leur premier match de classement, vendredi à Tbilissi. L’enjeu est de taille : en s’arrêtant aux portes du dernier carré, l’équipe de France n’est pas encore assurée de disputer la Coupe du Monde U17. Il faut encore se hisser à la cinquième place, ce qui signifie de remporter tous les derniers matchs, afin de composter son billet pour le Mondial. Quoi qu’il en soit, cette nouvelle élimination prématurée ternit encore un peu plus l’été noir des équipes de France. Jusqu’ici, elles n’ont ramené que trois médailles (une argent et deux de bronze) et il ne reste plus que deux chances de rattraper ce bilan, en U16 féminine et sénior masculin. C’est tout le contraire de l’été 2024, avec sept médailles ramenées sur dix possible (or en U16M, U20M, U18F, U20F, argent en U16F, sénior masculin et sénior masculin, quatrième en U19F, cinquième en U18M et sorti en 1/8e en U17M).