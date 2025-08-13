Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

Énorme désillusion pour les Bleuets tenants du titre, éliminés par l’Italie en quart de l’Euro U16 !

EQUIPE DE FRANCE - L’été catastrophique pour les équipes de France se poursuit. Les champions d’Europe U16 en titre se sont inclinés au bout du suspense face à l’Italie (76-73) en quarts de finale de l’EuroBasket, malgré un Nathan Soliman impressionnant mais une fatigue évidente. Ils devront absolument aller chercher la cinquième place pour se qualifier pour la Coupe du monde U17 2026.
|
00h00
Résumé
Énorme désillusion pour les Bleuets tenants du titre, éliminés par l’Italie en quart de l’Euro U16 !

L’équipe de France U16, championne d’Europe en titre, s’est inclinée sur le fil face à l’Italie en quart de finale de l’EuroBasket.

Crédit photo : FIBA

Le cauchemar continue pour les équipes de France engagées cet été. Après la correction infligée à l’Estonie la veille (114-56), c’est au tout de l’équipe de France U16 de tomber de très haut face à l’Italie, en quart de finale de l’EuroBasket, dans un scénario qui n’est pas sans rappeler celui de leurs aînés.

– 1/4 Finales

 

2/12 à 3-points en première mi-temps, 5/22 au final

La rencontre a débuté tambours battants chez les Français, qui ont dicté le tempo de la rencontre grâce à leur intensité physique. Multipliant les contres et interceptions, Nathan Soliman et Messi Yangala ont dominé l’Italie d’entrée, pour inscrire des points sur transition ou dans la raquette tout en provoquant des fautes. Le duo avait déjà inscrit 13 des 28 points français du premier quart, tandis que Aaron Towo-Nansi montrait quelques signes de faiblesse inhabituelle. Les Bleuets ont malgré tout bouclé le premier acte très offensif en tête (28-23) face à des Italiens très accrocheurs.

Nathan SOLIMAN
Nathan SOLIMAN
21
PTS
9
REB
1
PDE
Logo EuroBasket U16
FRA
73 76
ITA

Les Italiens ont donné des sueurs froides aux Bleuets en entamant le deuxième quart-temps sur un 10-0 pour prendre les devants (33-28, 13’). Bien que les circuits de passes étaient huilés face à la défense de zone, les Français ont manqué d’adresse en se réfugiant à 3-points, avec sept tentatives manquées sur la période pour une seule concrétisation, portant l’adresse de loin à 2/12 en première mi-temps. Soliman et Towo-Nansi ont alors fait revenir les Bleuets dans ce qu’ils savent faire : de l’agressivité vers le cercle mêlée à l’implication défensive, et ainsi recoller au score.

La seule tentative de loin concrétisée l’a été par Nathan Soliman sur le gong de la mi-temps. Visiblement fatigué par le rythme de la compétition, Soliman a tout de même bouclé un nouveau match complet statistiquement comme dans dans son utilisation, avec 21 points et 9 rebonds. L’ailier du Pôle France a permis de terminer la première mi-temps devant d’une courte tête : 41-39.

Step-back à 3-points létal de Machetti (27 points)

Au retour des vestiaires, la France a continué de mener tant bien que mal face à l’Italie d’un Mario Machetti incandescent (27 points à 11/17 aux tirs en 34 minutes). Bien aidée par l’apport perpétuel de Messi Yangala en défense, la France s’était donnée un peu d’air avant les dernières minutes du match grâce à Soliman et Sanz en sortie de banc : 61-56 à dix minutes du coup de sifflet final. Mais cette avance n’a malheureusement pas duré pour les Bleuets, face à des Italiens bien regroupés en défense et en réussite à l’extérieur dans le dernier quart-temps (63-63, 33’).

Mario MACHETTI
Mario MACHETTI
27
PTS
2
REB
4
PDE
Logo EuroBasket U16
FRA
73 76
ITA

Malgré un 3-points d’Aaron Towo-Nansi en transition à cinq minutes du terme, la fatigue a semblé peser plus que jamais sur les organismes du meneur choletais et de Nathan Soliman, qui a joué 38 des 40 minutes du match. Poursuivant sur la lancée de son excellent match, Mario Marchetti a assené un step-back à 3-points assassin à 1,2 seconde du terme, laissant une infime chance aux Bleuets d’égaliser (76-73). Le ballon est alors confié à Soliman, qui a tenté désespérément sa chance de très loin : sans succès. Soit un 17e tir à 3-points raté, sur 22 tentatives.

Aaron TOWO-NANSI
Aaron TOWO-NANSI
16
PTS
3
REB
6
PDE
Logo EuroBasket U16
FRA
73 76
ITA

Terminer cinquième pour assurer le strict minimum : la qualification à la Coupe du monde U17

Tenante du titre, avec Nathan Soliman (contrairement à 2024), l’équipe de France U16 s’incline de la plus cruelle des manières en quarts de finale sur un scénario qui n’est pas sans rappeler celui des U18, battus il y a 10 jours sur un à 3-points (espagnol cette fois) en finale de l’Euro. Les joueurs de Nicolas Absalon doivent maintenant se relever en vue de leur premier match de classement, vendredi à Tbilissi. L’enjeu est de taille : en s’arrêtant aux portes du dernier carré, l’équipe de France n’est pas encore assurée de disputer la Coupe du Monde U17. Il faut encore se hisser à la cinquième place, ce qui signifie de remporter tous les derniers matchs, afin de composter son billet pour le Mondial. Quoi qu’il en soit, cette nouvelle élimination prématurée ternit encore un peu plus l’été noir des équipes de France. Jusqu’ici, elles n’ont ramené que trois médailles (une argent et deux de bronze) et il ne reste plus que deux chances de rattraper ce bilan, en U16 féminine et sénior masculin. C’est tout le contraire de l’été 2024, avec sept médailles ramenées sur dix possible (or en U16M, U20M, U18F, U20F, argent en U16F, sénior masculin et sénior masculin, quatrième en U19F, cinquième en U18M et sorti en 1/8e en U17M).

 

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
fussoire38
La faiblesse de notre basket, pas de shoot à 3 pts, pas de shoot en zone intermédiaire à 2 pts, un coaching transparent voire dépassé, et hormis 2 ou 3 les joueurs et notre basket est limité (coupes, jeu sans ballon, passes). Ca court parfois comme des poulets sans tête... Bon, je suis peut-etre un peu dur après tout ils n'ont que 17 ans...
Répondre
(0) J'aime
sagesse- Modifié
Oups la boulette !!!! Tu n’as pas tord !!! Que ça soit dans toutes les catégories, on a quelques joueurs qui connaissent le basket et beaucoup d’autres un peu moins et qui sont athlétiques. Ce qui nous a permis d’avoir des médailles. Et on s’est tapé le ventre en disant qu’on est les plus fort et que ça suivra, alors on continue dans ce modèle !! Erreur !!! On voit aujourd’hui que même chez les plus jeunes ça ne suffit plus. Et les coachs fédérales ne sont pas au niveau donc difficile de leur apprendre le basket. On a beau détesté les espagnols mais leur basket est un exemple !!!
Répondre
(1) J'aime
djigga
En généralisant et prenant la photographie de cet été comme une mesure du basket français des équipes jeunes, TU DIs ABSOLUMENT N'IMPORTE QUOI comme tous les gens qui partagent ton avis. Ona déjà eu un paquet de résultat avec les tirs à 3 pts mais apparemment soit toi et d'autre vous ne connaissez absolument rien aux équipes jeunes soient vous avez vraiment la mémoire super courtes ! Toi et certains, regardée les résultats sur les 10 dernières années et regarder les contenus des matchs qui nous ont emmené en finale et encore plus les finales gagnés. Ce que tu dis sur le 3pts est faux ! Comme toutes les nations ont s'y est mis. Et comme beaucoup de 'ation, parfois, ça passe et parfois ça ne passe pas. MAIS l'identité du jeu des équipes jeunes depuis 10 ans, ce n'est pas le shoot à 3 pts. C'est un jeu équilibré entre jeu interieur et jeu extérieur, c'est ça notre force. C'est ça qui a fait que nous avons gagner autant de titre et fait autant de finale en. 10 ans. La meilleur période du basket français en jeune. Et quand ok voit le nombre de joueur en fille ou en garçon qui ont manqué cet été on voit bien que cet été ne représente pas le basket français en jeune mais uniquement des résultats à un instant T ! Et pire finir, il faut arrêter de croire que les autres nations seront toujours moins fort que nous. L'Italie copie notre style de formation. Et on voit leur progrès sur les 2 derniers années. Ainsi que l'Allemagne. Perso, j'avais dit sur un article concernant ce match que ça allait être chaud pour la France. J'ai vu les matchs de l'Italie, ce n'est pas une équipe de guignol.
Répondre
(1) J'aime
thetruth- Modifié
Merci pour ce moment de rigolade. Es tu cadre technique à la FFBB ? On ferme les yeux sur cet été et on espère que le vent tourne l'été prochain ? Depuis des années on a un problème avec le tir à 3 pts et les LF. Dommage, cela pourrait nous permettre de gagner davantage de matchs. Le constat sur la formation française est qu'on est sur un système du tout physique, le but est d'avoir des athlètes. Alors que l'on devrait former des basketteurs, arrêtons d'exclure les jeunes qui sont petits par exemple, rappelez moi qui est mvp de l euroleague ? TJ Short 1m75, regardons le nombre de meneur de petite taille (moins de 1m85) en Betclic Elite pour se dire que notre modèle ne correspond pas à notre ligue. L'adresse, ce n'est pas parfois ça passe et parfois non, ça ne dépend pas de la chaleur dans la salle ou si le ballon est mouillé, quand on utilise ces arguments, c est simplement qu'on est incapable d'expliquer comment cela fonctionne. On peut dire qu'on ne sait pas mais arrêtons de dire des bêtises. Le fait d'être adroit se travaille, maintenant faut il encore le mettre en application dans notre formation sinon on aura les mêmes résultats.
(0) J'aime
arden_lefort
Les doutes que nous avions tous exprimés ici étaient justifiés. Nous connaissions les faiblesses de nos jeunes équipes: une adresse inférieure en pourcentage à celle des adversaires victorieux, notamment à 3 points. Une défense rigoureuse et bien huilée n'est plus suffisante pour gagner quand le jeu s'équilibre. Nous avons des joueurs solides, grands, de bons manieurs de ballon, mais la clé, c'est l'adresse. Le basket est un jeu d'adresse! Le bilan n'est pas catastrophique. Ces dernières années, nous avons eu beaucoup de champions d'Europe. Cette année, une médaille d'argent et deux médailles de bronze; ce n'est pas nul. Mais, aujourd'hui les adversaires connaissent bien notre jeu et la dynamique de victoire s'est enrayée. Nous connaissons les axes de travail: ne pas abandonner l’acquis défensif qui est bon et sur lequel les coaches ont visiblement tout axé, progresser sur l'attaque de zone qui est correcte, mais surtout améliorer le taux d'adresse. Grandes, costaudes... et en plus adroites, les EdF jeunes seront alors injouables. Cependant, je m'interroge: il doit bien exister des jeunes très adroits dans notre pays et qui ne manquent pas de technique. Si ils existent, il faut leur associer des grands costauds qui sautent à bon escient et que nous avons en quantité. Enfin, il faut évidemment réunir les meilleurs au même moment et obtenir de la NCAA et surtout de la NBA qu'ils libèrent nos jeunes talents à l'heure des championnats continentaux.
Répondre
(3) J'aime
stephmoon
D'accord avec quasiment tout sauf sur l'aspect défensif qui, sur le match contre l'Italie, n'a selon moi pas été satisfaisant du tout entre le show Machetti qui a rehaussé ses moyennes contre nous, le fait de se faire transpercer plusieurs fois en un-contre-un, un rebond défensif mal maîtrisé et trop de shoots ouverts laissés à des Italiens déjà très chauds.
Répondre
(0) J'aime
thetruth- Modifié
Quand on est incapable d'être régulier aux tirs (LF et 3 pts), comment peut on imaginer remporter la compétition ? Ou en est la formation sur le tir en France ? A. Towo-Nansi 3/11 à 3 pts (5/28 à 3 pts = 17,9% et 12/17 aux LF = 70,6%), il sait faire plein de choses mais le plus important reste de marquer des paniers. N. Soliman 1/6 à 3 pts et 2/6 aux LF (3/16 à 3 pts soit 18,8% et 24/37 aux LF = 64,9%), il est clairement au-dessus physiquement mais côté tir c'est encore très juste. Encore une équipe de France avec les mêmes maux côté adresse aux tirs. Il existe des solutions pour les rendre plus adroits car ils doivent deja en manger des séries de tir aux entraînements ?
Répondre
(3) J'aime
lagiggz
Il va falloir revoir un truc sur l'approche des matchs à elimination, en poule on met des grosses taules et dès que ca galère un poil ca perd
Répondre
(2) J'aime
stephmoon- Modifié
Comme pour les U18, on a senti venir une fin de match difficile. Et comme les Italiens en général et Machetti en particulier étaient incandescents, senti également que ce dernier avait le profil parfait pour nous crucifier. On perd ce match en défense où j'ai trouvé nos Bleuets extrêmement décevants, laissant un nombre de tirs ouverts à leurs adversaires impressionnant et trop souvent battus en un-contre-un. Partant de là, les Italiens ont fait simple : on prend le dessus sur le défenseur, on fixe en cas d'aide pour libérer un shooteur ou on va au panier. Faillite individuelle et collective en défense donc qui fait que les Italiens finissent à un 10/21 des familles à 3 points pendant qu'on reste pile poil sur notre moyenne du tournoi, qui est donc notre niveau dans ce domaine, à 22,7%. J'ai cru comprendre que Paul Nnanga était censé être notre stoppeur défensif attitré mais il n'a rien stoppé du tout et comme en attaque il n'a pas le moindre poids, il me semble qu'il est beaucoup trop sur le terrain. Je trouve également dommage de ne pas pouvoir servir davantage Messi Yangala ou de n'avoir pas su le faire, surtout face à un adversaire bien dépourvue à l'intérieur, car il a clairement un excellent bagage offensif, très prometteur pour la suite, qui lui permet de scorer en laissant une belle impression de facilité. Aaron Towo-Nansi aura été globalement plutôt décevant eu égard aux attentes et à ce qu'il avait montré jusque là. En tous cas, les Italiens, avec des joueurs moins référencés que nos deux leaders attitrés et qui avaient quand même pris une rouste contre la Lettonie avec un Machetti à 2/12, nous ont mis la misère. De quoi se remettre en question... Quoi qu'il en soit, il va falloir digérer cette énorme désillusion et se retrousser les manches pour aller à la Coupe du monde l'an prochain, ne serait-ce que pour se donner l'occasion de laver cet échec. Et concernant Nathan Soliman et Aaron Towo-Nansi, je pense que cette compétition aura montré qu'il faut les laisser jouer dans leur catégorie d'âge pour tenter d'y gagner quelque chose (même si ATN était du titre de l'an dernier). Parce qu'en dépit de toute la hype qu'il y a autour d'eux, ils n'auront pas permis à l'Equipe de France d'emporter la mise, alors que leur présence était censée nous donner une petite marge. Après, je n'ai pas l'impression qu'on fait face à une énorme génération non plus...
Répondre
(1) J'aime
gabin_093005
😭😭😭😭😢
Répondre
(0) J'aime
emergeanse
Je m'étais dit que lorsque notre domination physique ne suffirait plus, on arriverait vite dans le dur. Car pour ce qui était de l'adresse et de la gestion tactique ça ne semblait pas optimum. Le début de match m'a rassuré, on dominait de nouveau de ce point de vue là, en étant sérieux en défense, cela devait tenir... ça n'a pas tenu longtemps. Et à partir du moment où les italiens sont revenus dans le match, j'ai tout de suite imaginé le scénario qui se profilait, et que l'on connait bien... Je n'ai pas été déçu ! Je ne vais pas faire de la redite, les commentaires sont déjà assez explicites sur nos carences patentes. Adresse, tactiques, lacunes sur les fondamentaux... et puis un petit problème mental récurrent. Avant ce n'était que les espagnols qui nous crucifiaient en fin de match. ça a fini par donner des idées aux autres... et nous inversement notre jeu se délite pour les dernières possessions. Je pense qu'il y a tout de même un travail à effectuer. Avant on avait une défense de plomb chez nos équipes jeunes. En gagnant des titres, on a peut-être trop pris la confiance et on ne met plus la même énergie et application en défense. Et sans ça, pour nous difficile de gagner...
Répondre
(0) J'aime
johndoe
et voila.. les italiens ont fermé la raquette et ont attendu les francais avec des shoots extérieurs..demander un temps-mort a 1.5 secondes de la fin du match pour trouver un systeme pour un tir a 3pts..on avait l'impression qu'absalon écrivait sa lettre au pere noel avant l'heure...quand tu marques 3pts en 3m28, il s'attend a quoi??? le debut de 4 quart-temps a été catastrophique.. les deux soi-disants "vedettes" tjrs par terre a reclamer, n'ont vraiment pas été a la hauteur...dans cette catégorie, c'est encore le meilleur coach qui a gagné...les journalistes en font de trop et les coachs pas assez..ils n'ont que 16 ans laissez les grandir tranquillement...que va dire la fédé apres ca..vont ils assumer?? bien sur comme d'habitude....
Répondre
(0) J'aime
thegachette
C'est dommage. L'année dernière on a un été assez incroyable, cette année assez catastrophique. On a régulièrement cette impression d'avoir des pourcentages au tir moins bons que les autres, mais il faudrait des statistiques cumulées sur plusieurs compétitions et plusieurs années pour confirmer cette impression. Car on y prête attention quand on perd, et donc logiquement si on perd c'est souvent parce qu'on est moins adroit que l'adversaire, surtout avec notre style de jeu... Mais à voir si ça s'équilibre pas dans les victoires... On a des joueurs souvent au-dessus physiquement et donc qui s'appuie sur ces qualités pour percer, le shoot vient plus tard. Les joueurs moins impactants sur le physique vont naturellement avoir une technique supérieure pour percer.... Y a historiquement peu de joueurs dominants physiquement qui ont un shoot hors norme...
Répondre
(0) J'aime
alphonse- Modifié
C'est bien la fédération ainsi que les responsables et encadrants des sélections de jeunes...continuez a délaissé des petits, continuez a dire à des très bons joueurs "tu es bon mais trop petit...", des joueurs shooters,des joueurs techniques au profit de mecs qui font 2m et qui touchent l'anneau avec leur sexe, qui saute partout et des sprinteurs.... La fédération et les différentes sélections jeune recherche son "wemby" ou son "Coulibaly". C'est du vécu...lui il faut le prendre il est grand...oui mais il sait pas du tout jouer....pas grave on sait jamais... Faut faire le deuil d'un Nicolas lang les gars...c'est fini... Et vous verrez qu'à l'euro on va se faire prendre des leçons de basket par des équipes comme l'Allemagne, Serbie et Espagne
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Équipes nationales
00h00Premier match réussi pour Kevin Kokila avec l’Angola à l’AfroBasket
200 sélections France
Équipe de France
00h00Huit anciens internationaux célébrés lors de France – Espagne
meneur limoges eurocup
EuroCup
00h00Un ancien meneur de Limoges retrouve l’EuroCup
EuroBasket U16
00h00Énorme désillusion pour les Bleuets tenants du titre, éliminés par l’Italie en quart de l’Euro U16 !
holston dijon
Betclic ELITE
00h00La JDA Dijon conserve sa légende David Holston : une dernière danse pour le meneur !
Équipes nationales
00h00L’ancien chalonnais Kyshawn George choisit le Canada plutôt que la Suisse
heurtel asvel
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL, la dernière chance d’EuroLeague pour Thomas Heurtel ?
dabone barcelone
EuroLeague
00h00Mohamed Dabone, le phénomène de 13 ans promu avec l’équipe première du FC Barcelone
EuroBasket U16
00h00[Vidéo] Où et quand regarder France – Italie, le quart de l’Euro U16, ce mercredi
Isiaha Mike avait brillé avec la JL Bourg avant d'être peu utilisé au Partizan Belgrade en 2024-2025
EuroLeague
00h00De retour en EuroLeague, Valence vise un ancien joueur de la JL Bourg
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00« Les femmes ont toujours été mon vice » : les propos déroutants d’un champion NBA
NBA
00h00À quelques jours de sa peine de prison, un ex-joueur NBA implore Trump pour une grâce présidentielle
NBA
00h00Jordan ou Curry ? Steve Kerr compare les deux légendes
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ou Nikola Jokić aux Lakers ? Ice Cube a tranché
NBA
00h00Les Chicago Bulls dans l’impasse pour… 10 millions de dollars ?
NBA
00h00Josh Giddey dans le viseur des Warriors : un échange compliqué avec Chicago
NBA
00h00Les Boston Celtics prolongent leur coach champion NBA
NBA
00h00Pas de prolongation pour Trae Young à Atanta !
NBA
00h00Les chiffres de l’incroyable perte de poids de Luka Dončić révélés !
Javonte Green arrive à Détroit
NBA
00h00Les Detroit Pistons signent un ailier solide pour la saison 2025-2026
1 / 0