114-56 : L’équipe de France U16 étrille l’Estonie et file en quarts de l’Euro

L’équipe de France U16 masculine a déroulé ce mardi à Tbilissi, en huitièmes de finale de l’EuroBasket U16, en infligeant une véritable correction à l’Estonie (114-56). Une démonstration collective et physique, qui permet aux Bleuets de Nicolas Absalon de rallier les quarts de finale, où ils retrouveront l’Italie, victorieuse plus tôt dans la journée de l’Allemagne (85-65).

Une domination totale dans tous les secteurs

Physiquement supérieurs et intenables en défense, les Français ont provoqué 34 balles perdues chez leurs adversaires, pour inscrire 56 points dans la foulée, dont 37 en transition. Dès le premier quart-temps (29-14), l’écart était déjà significatif, et il n’a cessé de croître (53-30 à la pause, 80-43 à la fin du troisième quart-temps).

Les performances individuelles ont été à la hauteur de la démonstration collective :

Nathan Soliman (2,01 m, 16 ans) : 20 points à 6/9 aux tirs, 7 rebonds, 0 balle perdue, 24 d’évaluation en moins de 20 minutes.

Aaron Towo-Nansi (1,78 m, 16 ans) : 12 points à 6/11, 4 rebonds, 9 passes décisives, 5 interceptions, 23 d’évaluation en 22 minutes.

Messi Yangala : 17 points à 8/12, 5 rebonds, 3 passes, 20 d’évaluation en 21 minutes.

Alassane Traoré : 9 points à 4/5, 5 rebonds, 5 passes, 18 d’évaluation.

Mathias Fabien : 10 points à 5/6, 5 rebonds, 3 passes, 4 interceptions, 18 d’évaluation en moins de 20 minutes, avec plusieurs dunks spectaculaires.

🇫🇷 Nathan Soliman (6’8”, 2009) was once again the standout performer for France 🇫🇷 in their U16 EuroBasket Round of 16 win over Estonia 🇪🇪, combining elite scoring efficiency with leadership and hustle. The versatile wing used his size, skill, and poise to control the game on… pic.twitter.com/cA5ApKkSzG — Scouting lab (@scouting_lab) August 12, 2025

Seule ombre au tableau : une adresse extérieure timide (3/16 à 3-points). Mais il difficile d’inquiéter cette génération 2009 même dans ces conditions.

Place aux quarts contre l’Italie

La marche sera plus haute ce mercredi (11h30) face aux Italiens (deuxièmes de la poule D derrière la Lettonie), qui ont eux aussi impressionné en dominant largement l’Allemagne (85-65). Un duel qui s’annonce comme un vrai test pour des Bleuets jusqu’ici irrésistibles.