Équipe de France

114-56 : L’équipe de France U16 étrille l’Estonie et file en quarts de l’Euro

EuroBasket U16 - L’équipe de France U16 masculine a surclassé l’Estonie (114-56) en huitièmes de finale de l’EuroBasket U16 à Tbilissi. Les joueurs de Nicolas Absalon affronteront l’Italie ce mercredi à 11h30 pour une place en demi-finale.
00h00
Résumé
114-56 : L'équipe de France U16 étrille l'Estonie et file en quarts de l'Euro

Aaron Towo-Nansi et Nathan Soliman réagissent au dunk de Mathias Fabien

Crédit photo : FIBA

L’équipe de France U16 masculine a déroulé ce mardi à Tbilissi, en huitièmes de finale de l’EuroBasket U16, en infligeant une véritable correction à l’Estonie (114-56). Une démonstration collective et physique, qui permet aux Bleuets de Nicolas Absalon de rallier les quarts de finale, où ils retrouveront l’Italie, victorieuse plus tôt dans la journée de l’Allemagne (85-65).

– 1/8 Finales

Une domination totale dans tous les secteurs

Physiquement supérieurs et intenables en défense, les Français ont provoqué 34 balles perdues chez leurs adversaires, pour inscrire 56 points dans la foulée, dont 37 en transition. Dès le premier quart-temps (29-14), l’écart était déjà significatif, et il n’a cessé de croître (53-30 à la pause, 80-43 à la fin du troisième quart-temps).

Les performances individuelles ont été à la hauteur de la démonstration collective :

  • Nathan Soliman (2,01 m, 16 ans) : 20 points à 6/9 aux tirs, 7 rebonds, 0 balle perdue, 24 d’évaluation en moins de 20 minutes.

  • Aaron Towo-Nansi (1,78 m, 16 ans) : 12 points à 6/11, 4 rebonds, 9 passes décisives, 5 interceptions, 23 d’évaluation en 22 minutes.

  • Messi Yangala : 17 points à 8/12, 5 rebonds, 3 passes, 20 d’évaluation en 21 minutes.

  • Alassane Traoré : 9 points à 4/5, 5 rebonds, 5 passes, 18 d’évaluation.

  • Mathias Fabien : 10 points à 5/6, 5 rebonds, 3 passes, 4 interceptions, 18 d’évaluation en moins de 20 minutes, avec plusieurs dunks spectaculaires.

Seule ombre au tableau : une adresse extérieure timide (3/16 à 3-points). Mais il difficile d’inquiéter cette génération 2009 même dans ces conditions.

Place aux quarts contre l’Italie

La marche sera plus haute ce mercredi (11h30) face aux Italiens (deuxièmes de la poule D derrière la Lettonie), qui ont eux aussi impressionné en dominant largement l’Allemagne (85-65). Un duel qui s’annonce comme un vrai test pour des Bleuets jusqu’ici irrésistibles.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Commentaires

thegachette
J'ai raté le début, vu l'écart en début de 3ème quart, j'ai pas regardé la suite...
chriher
Pas grand chose à retirer de ce match. C'est très impressionnant mais ça ne prépare pas à jouer une équipe physique et intelligente. Il faut s'attendre à des choix défensifs radicaux en face, défense à 2 mètres du porteur. Et on ne gagnera pas 30 ballons pour relancer non plus .
arden_lefort
A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire... disait Corneille. Attention à la facilité. Pour le moment ça marche. On a déjà vu des catastrophes se produire en1/4 de finale alors que l'équipe était dominatrice en poule. Et si seulement les jeunes pouvaient se rassurer à 3 points! Des "master class" sont à prévoir pour toutes les EdF dans ce domaine. Cette indigence en France, c'est une maladie ou quoi?
