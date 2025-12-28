Recherche
La Boulangère Wonderligue

Après Alicia Tournebize, au tour de Nancy Fora de quitter Bourges

Boulangère Wonderligue - Arrivée en cours de saison au Tango Bourges Basket, la meneuse internationale suisse Nancy Fora quitte officiellement le club. Le club berruyer avait déjà annoncé que la meneuse ne rejouerait pas. Ce dimanche, Bourges a annoncé qu'elle quittait le club, d'un commun accord.
00h00
Après Alicia Tournebize, au tour de Nancy Fora de quitter Bourges

Nancy Fora ici contre l’ASVEL

Crédit photo : Olivier Martin

Quelques jours après avoir annoncé le départ d’Alicia Tournebize vers la NCAA, le Tango Bourges Basket a officialisé le départ d’une nouvelle joueuse. Ce dimanche, le club berruyer a annoncé la fin de sa collaboration avec Nancy Fora (1,76 m, 27 ans).

 

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Nancy Fora.jpg
Nancy FORA
Poste(s): Arrière
Taille: 176 cm
Âge: 28 ans (17/09/1997)

Nationalités:

logo sui.jpg
Stats 2025-2026 / EuroLeague Féminine
PTS
3,9
#172
REB
2
#170
PD
3
#44

Arrivée en cours de préparation, en raison de l’aventure prolongée de Monique Akoa-Makani en WNBA, l’ancienne meneuse de Tarbes s’est récemment blessée au genou et n’a pas refoulé les parquets depuis. Une blessure qui s’est empirée pendant la trêve internationale et les trois matchs qualificatifs pour l’EuroBasket 2027.

Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
beetlejuice53
Le gros foutage de gueule.
