Après Alicia Tournebize, au tour de Nancy Fora de quitter Bourges

Quelques jours après avoir annoncé le départ d’Alicia Tournebize vers la NCAA, le Tango Bourges Basket a officialisé le départ d’une nouvelle joueuse. Ce dimanche, le club berruyer a annoncé la fin de sa collaboration avec Nancy Fora (1,76 m, 27 ans).

Merci Nancy ! 🧡 Arrivée au club cette saison, Nancy Fora a porté les couleurs Tango avec professionnalisme et engagement.#FiertéTango pic.twitter.com/ssTtJlilKm — Tango Bourges Basket (@BourgesBasket) December 28, 2025

PROFIL JOUEUR Nancy FORA Poste(s): Arrière Taille: 176 cm Âge: 28 ans (17/09/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague Féminine PTS 3,9 #172 REB 2 #170 PD 3 #44

Arrivée en cours de préparation, en raison de l’aventure prolongée de Monique Akoa-Makani en WNBA, l’ancienne meneuse de Tarbes s’est récemment blessée au genou et n’a pas refoulé les parquets depuis. Une blessure qui s’est empirée pendant la trêve internationale et les trois matchs qualificatifs pour l’EuroBasket 2027.