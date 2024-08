L’équipe de France U18 arrache la cinquième place et sa qualification au Mondial U19

Ils n’avaient plus le droit à l’erreur. Après leur défaite en quarts de finale contre Israël, les Bleuets devaient faire un sans-faute lors de leurs deux matchs de classement 5-8. Après une victoire logique mais peu rassurante contre la Belgique au premier, ils ont réussi à venir à bout de la Lituanie ce dimanche 4 août (99-89). Pour ne prendre aucun risque et mettre toutes les chances de son côté, le staff a principalement misé sur ses meilleurs éléments, avec seulement neuf joueurs pleinement intégrés à la rotation. Le leader Nolan Traoré a joué… 38 minutes et 28 secondes sur 40 possibles, et lançait quasiment toutes les attaques. Noa Essengue aurait eu un temps de jeu similaire s’il n’avait pas été limité par les fautes. Mais ce sont bien ces deux-là qui ont porté l’équipe sur les épaules, avec respectivement 29 points et 11 passes décisives, et 26 points et 7 rebonds.

Sursaut d’orgeuil

Il faut dire que les hommes de Régis Boissié avaient peu de marge d’erreur. Leurs deux derniers matchs en étaient la preuve. Ils ont donc dû se surpasser dans les moments importants, comme lors de ce run en fin de première période suite à un superbe serrage de vis défensif. Ou lors du money-time de fin de match, quand les Bleuets ont enchaîné les actions clutchs (contre de Joan Beringer, 3-points puis and-one de Nolan Traoré). L’écart final de 10 points est finalement plutôt bien payé, étant dû aux gros cafouillages des Lituaniens sur leurs dernières actions. Chez eux aussi, les leaders ont dominé, avec 37 points de Kasparas Jakucionis ou 19 points de Nojus Indrusaitis, le cinquième meilleur marqueur de la compétition. Côté Bleuet, les lieutenants Joan Beringer (11 points), Mohamed Diakité (9 points) et Yohann Sissoko (8 points) ont réussi à seconder Traoré et Essengue. Mais seulement par intermittence.

Les Bleuets U18 terminent donc cinquièmes de l’EuroBasket derrière la Serbie, l’Allemagne, Israël et la Slovénie. Une place salvatrice pour leur future compétition estivale, puisque l’Europe n’avait que 5 places réservées pour la Coupe du monde U19 de 2025 (4 pour l’Asie et l’Océanie, 4 pour les Amériques, 2 pour l’Afrique, et 1 pour le pays-hôte, la Suisse). Une non-qualification de la France aurait été un échec cuisant et inhabituel. D’où le sursaut d’orgueil des cette génération 2006. Même si Nolan Traoré et Noa Essengue ne devraient pas participer à ce Mondial, vu qu’ils devraient être draftés en NBA en juin prochain, sauf retournement de situation. Ils l’ont fait pour leurs coéquipiers de leur génération. Et pour que la France continue à s’illustrer lors des compétitions de jeunes.