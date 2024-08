L’équipe de France U18 éliminée en quarts de finale par Israël

La conquête d’une médaille européenne de l’équipe de France U18 s’arrête en quarts de finale. Après trois derniers matchs remportés avec au minimum 30 points d’écart, les Bleuets sont cette fois tombés sur une nation piège. À savoir Israël, qui avait sorti les Espagnols au tour précédent. Ces derniers s’offrent donc un deuxième cador du basket européen en deux jours. Les Israéliens possèdent notamment deux joueurs qui ont fait beaucoup de mal à la défense française : le feu-follet à 3 points Omer Mayer (31 points) et le meilleur marqueur de la compétition Ben Saraf (23 points). Les Bleuets, notamment par l’intermédiaire de Noa Essengue et Mohamed Diakité, avait réussi à contenir ce dernier en première période par une défense au corps étouffante (3/11 au tir). Avant un changement de plan défensif du staff français qui a complètement chamboulé la dynamique.

Une seconde période beaucoup trop brouillonne

Car au moment de retourner aux vestiaires, les Bleuets étaient devant d’un petit point (42-41). Mais ils ont complètement craqué dans le troisième quart-temps, perdu 31-15. Saraf, qui n’était plus défendu par Diakité ou Essengue, a commencé à prendre feu. Les U18 français ont été trop laxistes sur les tirs extérieurs adverses. Tandis que de l’autre côté du terrain, ils ont multiplié les pertes de balle évitables, notamment de la part d’un Nolan Traoré qui a semblé juste physiquement (12 points, 7 rebonds et 9 passes décisives, mais 8 turnovers). Joan Beringer, dominant en début du match (8 points et 7 rebonds), n’a quasiment plus été utilisé. Les paniers dans la raquette de Noa Essengue (28 points, 7 rebonds) ou les 3-points de Martin Carrère (9 points à 3/7 au loin) n’y ont rien changé. Les jeunes de Régis Boissié ont encaissé un écart d’une dizaine de points qu’ils n’ont jamais pu combler.

Les Bleuets sont donc éliminés dès les quarts de finale. Une déception forcément pour cette génération 2006. Ils devront maintenant disputer les matchs de classement 5-8. Avec l’espoir d’obtenir une cinquième place importante, puisqu’elle leur permettra d’obtenir leur ticket pour la Coupe du monde U19 l’été prochain.