Both Gach, champion de Finlande et international sud-soudanais, signe à la JL Bourg

Both Gach, poste 3-2 de 2,00 m et international sud-soudanais, portera les couleurs de la JL Bourg lors de la saison 2025-2026. Après une saison aboutie en Turquie sous les couleurs du Darussafaka Istanbul, le joueur passé par les universités d’Utah et du Minnesota en NCAA vient renforcer l’aile bressane.

🔴 𝐁𝐨𝐭𝐡 𝐆𝐚𝐜𝐡 𝐫𝐞𝐣𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐥𝐚 𝐉𝐋 ! 🍿 Défenseur investi, Both dispose d'un physique pour le haut niveau, des longs segments, une qualité de course et de mobilité impressionnante pour son gabarit, et un bagage technique complet. 📝 https://t.co/fPiKFBjSKI pic.twitter.com/Trqtc3vnNv — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) June 30, 2025

Un profil complet et expérimenté malgré son jeune âge

Originaire du Minnesota, où réside l’une des plus importantes communautés sud-soudanaises des États-Unis, Both Gach (26 ans) dispose du statut de joueur Cotonou grâce à sa double nationalité et évolue avec l’équipe nationale du Soudan du Sud, révélée lors de la Coupe du Monde 2023 et attendue à l’Afrobasket 2025 en Angola.

Passé par les universités d’Utah (2018-2020 puis 2021-2022) et du Minnesota (2020-2021), Both Gach est devenu professionnel en 2022. Il a démarré en Europe avec Pristina (Kosovo), avant d’exploser en Finlande avec le BC Nokia, où il a été sacré champion et MVP des finales en 2024, affichant plus de 21 points de moyenne.

Ses performances lui ont ouvert les portes du Darussafaka Istanbul, dans la très relevée première division turque. Là-bas, il a confirmé sa capacité d’adaptation au haut niveau avec 11,1 points à 45,6% aux tirs (dont 34,5% à 3-points), 2,4 rebonds et 2,1 passes décisives en moins de 26 minutes par match.

Un joueur polyvalent pour équilibrer les lignes

Le staff de la JL Bourg, par la voix de François Lamy, explique son choix : « Il ne s’agissait pas de trouver un go-to guy sur ce poste, mais bien un joueur complémentaire afin d’essayer de trouver un bel équilibre. » Avec ses qualités athlétiques, ses longs segments et son intensité défensive, Both Gach s’intègre dans une stratégie collective équilibrée autour d’autres producteurs comme Darius, Adam ou Adrian.

L’arrivée de Gach clôt donc le recrutement sur les postes extérieurs pour la JL Bourg. Il rejoindra l’effectif à la fin août, une fois l’Afrobasket terminé, tout comme Assemian Moularé et Kevin Kokila, eux aussi engagés dans la compétition continentale, respectivement avec la Côte d’Ivoire et l’Angola.

« Il est compétitif, travaille énormément, et dispose d’un arsenal complet en attaque, sans spécialité évidente, mais sans point faible pénalisant », ajoute encore François Lamy.

Un parcours NCAA solide et formateur

Avant de faire ses preuves en Europe, Both Gach a connu un cursus NCAA de qualité. À Utah, il s’est distingué dès sa première saison puis a signé un triple-double historique en 2019 contre Mississippi Valley State (12 points, 10 rebonds et 10 passes). Transféré dans la fac de son état natal, l’Université du Minnesota, il a tourné à 6,8 points et 3,7 rebonds par match lors de la saison 2020-2021, avant de retourner à Utah pour conclure son parcours universitaire. Trois ans plus tard, après une montée en puissance progressive sur le circuit européen, voilà qu’il signe à la JL Bourg, équipe positionnée dans le deuxième chapeau pour le tirage au sort de l’EuroCup.