EuroCup 2025-2026 : La JL Bourg tête de série n°2 aux côtés de Manresa

La JL Bourg-en-Bresse est fixée : elle figurera dans le chapeau des têtes de série n°2 pour le tirage au sort de la saison régulière d’EuroCup 2025-2026, qui aura lieu à Barcelone le vendredi 4 juillet prochain. Le club bressan côtoiera l’équipe espagnole de Manresa dans ce chapeau.

Une reconnaissance des efforts à long terme

Ce classement dans le deuxième chapeau confirme la stabilité et la montée en puissance de la JL Bourg sur la scène européenne. Le système de répartition des têtes de série est basé sur les performances des trois dernières saisons en EuroCup et en EuroLeague. Ce coefficient prend en compte les victoires, les qualifications aux phases finales et, dans une moindre mesure, le classement national.

François Lamy, conseiller sportif du club, a salué cette reconnaissance sur les réseaux sociaux : « Pour continuer à regarder vers le haut. Calcul du seed de l’EuroCup sur les résultats des 3 dernières saisons / rationalité géographique et stratégique pour les nouveaux arrivants. Avec une masse salariale sportive toujours située entre la 11e et la 15e place. »

De quoi rappeler que Bourg-en-Bresse avance à son rythme, sans dépenser démesurément, mais avec une ambition affirmée.

Un tirage déterminant pour la suite

Le tirage, prévu le 4 juillet à 12h45 au Mediapro Auditorium de Barcelone, sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube officielle de l’EuroCup ainsi que sur son site internet. Il répartira les 20 clubs qualifiés dans deux groupes de dix équipes. Outre la JL Bourg et Manresa dans le deuxième chapeau 2, les têtes de série n°1 sont l’Hapoël Jérusalem (Israël) et le Türk Telekom Ankara (Turquie).

Comme le prévoit le règlement, deux clubs d’un même championnat national ne pourront pas figurer dans le même groupe, sauf si leur nombre dépasse deux. La répartition visera aussi à équilibrer les groupes en respectant les restrictions géographiques.

Pour la JL Bourg, l’objectif sera de franchir un nouveau cap après avoir atteint les quarts de finale lors des deux dernières éditions.