Les U16 Françaises relèvent la tête avec une gifle fratricide contre la Belgique

Une défaite en phase de poules de l’Euro U16 féminin, voilà qui n’était pas arrivé pour l’équipe de France depuis… 2019. La défaite de ce samedi 16 août contre la Serbie (64-78) a dû faire mal à la tête et aux objectifs de titre de cette génération 2009/10 féminine. La première place du Groupe C est d’ores et déjà perdue. Mais les Bleuettes ont fait le travail pour sécuriser la deuxième place en battant largement la lanterne rouge belge. Déjà expédiées par les Serbes (-34) et les hôtes roumaines (-22), les Belgian Cats n’ont pas existé contre les Tricolores, et s’inclinent là-aussi de 34 points (84-50). Avec un impressionnant… 25-0 d’entrée : ce qu’on appelle une réaction d’orgueil.

Meilleure adresse et défense

Après leur désastreux 2/22 à 3-points hier, les joueuses de Julien Egloff (toujours réduites à 11 sans Paula Solier) ont montré un visage légèrement meilleur dans ce secteur du jeu (5/19 soit 26,3%). Ce grâce à Louane Foirest (18 points à 3/6 de loin) et Lindiwe David Essaga (10 points à 2/3), qui ont marqué tous les tirs primés. Si ces statistiques sont encore en-dessous des meilleures nations shooteuses, elles sont déjà plus rassurantes pour la suite de la compétition. À contrario, les Bleuettes ont raté beaucoup de lay-ups, notamment au fur et à mesure que le match avançait. Mais globalement, le ratio passes décisives / turnovers (20/13) est bien plus rassurant que celui d’hier (7/16). Grâce, il faut le dire, à une adversité belge très faible.

Défensivement et dans la raquette, deux des joueuses qui étaient surclassées en U16 l’été dernier Camille Sevaux et Kendra Bissa ont dominé, avec respectivement 16 points et 12 rebonds, et 6 points, 7 rebonds et 4 passes décisives. Concernant Bissa, la joueuse du Pôle France montre avec un an de moins toutes ses qualités athlétiques, elle qui a déjà montré à l’entraînement qu’elle savait dunker. Les Bleuettes ont intercepté 17 ballons et contré 3 autres. Une seule joueuse belge a réussi à surnager face à la défense tricolore : la shooteuse des Lièges Panthers Manon Keppenne (19 points à 7/12).

Un parcours qui s’annonce relevé

Dans leur quête d’atteindre la finale pour la quatrième année d’affilée, les U16 Françaises partent donc avec un peu de retard. Leur défaite en poules va forcément compliquer la suite du parcours pour elles, même si elles restent capables d’aller au bout. En terminant deuxième du Groupe C, elles affronteront en huitièmes les troisièmes du Groupe D, probablement l’Allemagne ou la Croatie. Avant un quart de finale contre à priori les premiers du groupe A, soit potentiellement… l’Espagne. Une nation rivale qu’elles ont battu en préparation dans un sacré combat (56-48).