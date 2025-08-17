Recherche
Équipe de France

Nicolas Batum et Nando De Colo honorés pour leur carrière avec la France : « Ça clôt vraiment l’histoire »

En marge du match de préparation à l'EuroBasket contre l'Espagne, les néo-retraités internationaux Nicolas Batum et Nando De Colo ont été honorés par la FFBB. Avec forcément beaucoup d'émotions au rendez-vous pour deux tauliers historiques des Bleus.
|
00h00
Nicolas Batum et Nando De Colo honorés pour leur carrière avec la France : « Ça clôt vraiment l'histoire »

Nicolas Batum et Nando De Colo lors de l’hommage pour leur carrière en Bleu.

Crédit photo : Florentin Bruère

Un an après la finale olympique contre Team USA, Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans) et Nando De Colo (1,95 m, 38 ans) ont refoulé le terrain de Bercy samedi 16 août en avant-match de la rencontre de préparation de l’équipe de France contre l’Espagne. Mais pas avec la tunique tricolore, plutôt avec le statut de néo-retraité international, recevant un dernier hommage pour la longévité de leur carrière en Bleu et leurs différents succès avec la France.

Si les deux compères tricolores vont poursuivre leur carrière professionnelle pour une saison de plus (la dernière ?) en 2025-2026, l’ailier des Los Angeles Clippers et le meneur de l’ASVEL ont en revanche mis un terme à leur parcours international à l’issue des Jeux olympiques de Paris 2024.

Ainsi, ils ont comptabilisé plus de 150 sélections sous le maillot tricolore, avec respectivement 177 pour Batman et 209 pour Nando, membre du club des 200 sélections également honoré ce même soir à Bercy. Ensemble, ils ont notamment remporté l’EuroBasket 2013, pris le bronze au Mondial en 2019 et enfin, ont été vice-champions olympique à Tokyo en 2021 et Paris en 2024.

Retrouvez les déclarations des intéressés quelques minutes après la cérémonie hommage en leur honneur.

Nando De Colo : « Pouvoir se rendre compte de ce qu’on a apporté, c’est incroyable »

Nando De Colo : « C’est cool, c’est génial. Pouvoir le partager avec mes filles, pouvoir se rendre compte de ce qu’on a apporté à l’équipe de France, c’est incroyable. Il y a eu de l’émotion. Elle est différente de celle comme joueur. Je suis très content d’avoir été honoré. »

« Des bons moments, il y en a eu beaucoup. Et même les moments difficiles nous ont permis d’avancer. Tout à l’heure, on me demandait si les Espagnols allaient applaudir. Il y a ce respect malgré le fait qu’il y a eu des confrontations très intenses contre eux. Mais les Espagnols nous ont permis aussi d’arriver où on est aujourd’hui. Si je devais retenir certaines dates, il y a le titre en 2013, la demi-finale olympique en 2021, la Coupe du Monde 2019 qui était vraiment sympa car on a créé quelque chose. »

« En 2008, quand j’ai commencé, on était loin des JO, loin des médailles. Aujourd’hui, c’est peut-être un peu plus facile pour la nouvelle génération d’arriver en haut de la scène, mais avec peut-être plus de pression aussi. Pour nous, il a fallu tout reconstruire, on a su le faire et pour ça, je suis très fier. »

Nicolas Batum : « C’était dur de ne pas craquer »

Nicolas Batum : « Ça y est c’est fini [sa carrière en Bleu]. C’est ça qui est dur à accepter. L’annonce a été faite il y a un an mais ce soir, ca clôt vraiment l’histoire. Ça fait 20 ans, en comptant les jeunes, à porter le maillot bleu. C’est génial ce qu’on a pu vivre ce soir avec Nando.

« C’est là que je me suis le plus retenu, pour ne pas craquer [ndlr : lors du visionnage des images de son contre sur Klemen Prepelic en demi-finale de JO 2021 à Tokyo]. Flo (Florent Pietrus), Boris (Diaw) m’avaient dit : « Ne chiale pas, ne chiale pas ». Donc je n’ai pas voulu. C’était à huis clos les JO de Tokyo, là c’est comme si je le revivais en direct et quand j’ai vu la réaction du public, j’ai senti le truc derrière moi. »

Propos recueillis à Bercy par Arthur Puybertier.

Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
France
France
