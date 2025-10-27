Recherche
Betclic Élite

« Des bonhommes qui nous ont expliqué le très haut niveau » : l'Élan Chalon face à la dure réalité du Paris Basketball (-40).

Betclic ÉLITE - Face à un Paris Basketball en pleine confiance, l’Élan Chalon a subi une lourde défaite à domicile 67-107 avec 40 points d’écart. Malgré la déroute, le coach Elric Delord tenait à positiver.
00h00
« Des bonhommes qui nous ont expliqué le très haut niveau » : l'Élan Chalon face à la dure réalité du Paris Basketball (-40).

L’Élan a été dominé par le champion de France

Crédit photo : Charlotte Geoffray / Élan Chalon

Le Colisée a connu une soirée difficile. Rapidement dépassé par l’intensité et la maîtrise du Paris Basketball, actuellement deuxième ex-aequo d’Euroleague, l’Élan Chalon n’a jamais vraiment pu rivaliser s’inclinant lourdement 67 à 107.

– Journée 5

Impressionnant de maîtrise et en grande réussite, le Paris Basketball a infligé une véritable correction au club bourguignon ce dimanche lors de la 5e journée de Betclic ÉLITE. Un revers de 40 points qui illustre l’écart actuel entre les deux formations.

Paris déroule, Chalon impuissant

Privé de Mathéo Leray et Nate Darling, blessés, l’Élan Chalon n’a jamais trouvé la solution face à la pression défensive et au rythme imposé par le collectif parisien. Les hommes d’Elric Delord ont été pris à la gorge dès les premières minutes, incapables de ralentir une formation du Paris Basketball qui joue actuellement parmi les meilleures équipes européennes. Tout y est passé : adresse extérieure, jeu rapide, intensité défensive. Les Parisiens, en totale réussite, ont maîtrisé la rencontre de bout en bout, menant déjà de 31 points à la mi-temps. Côté Chalon, le naufrage a été collectif : pertes de balle, manque de réussite, désorganisation défensive.

Une leçon de haut niveau

Pour Elric Delord, cette défaite face à une formation qui marche sur l’eau est avant tout une leçon comme il l’a expliqué au micro lors du débrief d’après-match:

« On a joué contre des joueurs aguerris, des bonhommes qui nous ont expliqué ce que c’était le très haut niveau. C’est une excellente chose que ça arrive maintenant dans notre progression. »

“On n’a pas abandonné”

Le technicien chalonnais refuse de dramatiser. Il rappelle que l’équipe reste en phase d’apprentissage, avec un effectif jeune, en construction et avec deux blessés Si le score final laisse peu de place au suspense, le coach souligne l’attitude de son groupe.

« On a pris un KO technique, mais on n’a pas abandonné. On a essayé de se battre avec nos armes, même si parfois c’était désordonné. »

LIRE AUSSI

Malgré l’écart à la pause, les Chalonnais ont continué à se battre, symbole d’un collectif encore en quête de repères mais animé par l’envie de bien faire. Une attitude que Delord veut transformer en point d’appui avant les prochaines échéances.

Un calendrier relevé assumé

Après les revers contre Cholet et Paris en championnat, l’Élan Chalon s’apprête à enchaîner avec la réception de Sabah, le club azerbaïdjanais de Jean-Marc Pansa en Basketball Champions League, puis un déplacement à l’Astroballe pour affronter l’ASVEL co-leader de Betclic Elite. Loin de s’en plaindre, le coach y voit une opportunité.

« C’est génial de jouer ces équipes. Ça nous permet de voir ce que c’est le plus haut niveau européen. C’est inestimable. C’est dans ces moments-là qu’on voit le caractère. »

Se relever sans perdre le fil

Lucide et combatif, Éric Delord veut avant tout que son groupe digère cette défaite pour en tirer du positif. L’Élan Chalon est tombé lourdement, certes, mais sans renier ses valeurs : travail, engagement et respect du maillot. Et comme sur un ring, le plus important n’est pas d’éviter les coups, mais de savoir se relever.

Chalon
Chalon
Suivre

