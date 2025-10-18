Recherche
Betclic Élite

L’Élan Chalon va devoir se passer de Mathéo Leray pendant plusieurs semaines

Betclic Elite - Touché au genou mardi à Nymburk, Mathéo Leray souffre d’une rupture partielle ligamentaire. Le meneur de l’Élan Chalon sera éloigné des parquets entre quatre et six semaines.
00h00
L’Élan Chalon va devoir se passer de Mathéo Leray pendant plusieurs semaines

Le jeune meneur de jeu Français est sur la touche pour plusieurs semaines Charlotte Geoffray / Elan Chalon

Crédit photo : Charlotte Geoffray / Elan Chalon

Le verdict est tombé ce vendredi soir pour Matheo Leray (1,90 m, 22 ans). Sorti sur blessure lors du déplacement européen victorieux de l’Élan Chalon à Nymburk (République tchèque), le jeune meneur chalonnais souffre d’une rupture partielle des ligaments d’un genou. L’IRM passée dans la foulée a permis d’écarter la piste d’une opération, mais elle confirme une indisponibilité estimée entre quatre et six semaines.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Matheo Leray.jpg
Matheo LERAY
Poste(s): Meneur
Taille: 190 cm
Âge: 22 ans (25/03/2003)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
5,7
#117
REB
3,3
#71
PD
5
#14

Un coup dur pour Elric Delord et l’Élan Chalon

Leray, pièce essentielle dans la rotation d’Elric Delord, manquera plusieurs rendez-vous importants, à commencer par le déplacement à Cholet ce samedi dont il était incertain. Selon le diagnostic, il pourrait effectuer son retour à la compétition au plus tôt le 22 novembre face à la SIG Strasbourg.

L’Élan Chalon réfléchit désormais à l’éventualité de recruter un pigiste médical pour pallier son absence. La décision devrait être prise d’ici le début de la semaine prochaine.

Une pièce maîtresse du dispositif bourguignon

Arrivé à Chalon cet été avec un contrat de 3 ans sur la table, il avait rapidement trouvé sa place dans le collectif bourguignon. Meneur combatif et précieux, il affichait un bon début de saison avant cette blessure qui vient freiner son élan. Depuis l’ouverture du championnat, l’ancien Choletais compile 5,7 points, 3,3 rebonds et 5 passes décisives pour 8 d’évaluation en 26 minutes sur 3 matchs. Mais au-delà des chiffres, son influence sur le jeu de l’Élan est indéniable.

T-shirt offcourt

Commentaires

deideur67
Bon rétablissement à Mateo
