L’Élan Chalon va devoir se passer de Mathéo Leray pendant plusieurs semaines

Le verdict est tombé ce vendredi soir pour Matheo Leray (1,90 m, 22 ans). Sorti sur blessure lors du déplacement européen victorieux de l’Élan Chalon à Nymburk (République tchèque), le jeune meneur chalonnais souffre d’une rupture partielle des ligaments d’un genou. L’IRM passée dans la foulée a permis d’écarter la piste d’une opération, mais elle confirme une indisponibilité estimée entre quatre et six semaines.

Matheo Leray absents plusieurs semaines. Sorti sur blessure durant le match à Nymburk, Mathéo Leray a effectué différents examens cette semaine.

Une lésion ligamentaire sur le genou a été diagnostiqué, ce qui l’éloignera des terrains pour plusieurs semaines. #RougeEtBlanc pic.twitter.com/7VnCWyzi1M — Elan Chalon (@ELANCHALON) October 18, 2025

PROFIL JOUEUR Matheo LERAY Poste(s): Meneur Taille: 190 cm Âge: 22 ans (25/03/2003) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 5,7 #117 REB 3,3 #71 PD 5 #14

Un coup dur pour Elric Delord et l’Élan Chalon

Leray, pièce essentielle dans la rotation d’Elric Delord, manquera plusieurs rendez-vous importants, à commencer par le déplacement à Cholet ce samedi dont il était incertain. Selon le diagnostic, il pourrait effectuer son retour à la compétition au plus tôt le 22 novembre face à la SIG Strasbourg.

L’Élan Chalon réfléchit désormais à l’éventualité de recruter un pigiste médical pour pallier son absence. La décision devrait être prise d’ici le début de la semaine prochaine.

Une pièce maîtresse du dispositif bourguignon

Arrivé à Chalon cet été avec un contrat de 3 ans sur la table, il avait rapidement trouvé sa place dans le collectif bourguignon. Meneur combatif et précieux, il affichait un bon début de saison avant cette blessure qui vient freiner son élan. Depuis l’ouverture du championnat, l’ancien Choletais compile 5,7 points, 3,3 rebonds et 5 passes décisives pour 8 d’évaluation en 26 minutes sur 3 matchs. Mais au-delà des chiffres, son influence sur le jeu de l’Élan est indéniable.