L’Élan Chalon confirme son exploit et va chercher une autre victoire au bout de 2 prolongations !

Les débuts de l’Élan Chalon sur la scène européenne – pour la première fois depuis quasiment huit ans – sont décidément tonitruants. Les Chalonnais n’ont peur de personne et ils le prouvent déjà après deux journées. Ils viennent d’aller chercher leur deuxième victoire en autant de matchs à l’extérieur, et sont désormais les seuls invaincus du Groupe B. Après s’être offerts une ex-écurie d’EuroLeague avec l’ALBA Berlin, ils enregistrent une nouvelle victoire chez l’ERA Nymburk, grand habitué de la BCL et quarts de finalistes la saison dernière.

Et encore une fois, le scénario a donné du spectacle – mais aussi des sueurs – aux fans chalonnais. Ce n’est pas après une mais bien deux prolongations qu’ils l’emportent finalement 95-97 chez leurs adversaires tchèques. Plusieurs joueurs ont montré leur ADN “clutch”, comme Zac Cuthbertson (20 points), l’inévitable Jeremiah Hill (18 points) ou Nate Darling (17 points).

