BCL

L’Élan Chalon confirme son exploit et va chercher une autre victoire au bout de 2 prolongations !

BCL - Nouveau scénario fou pour l'Élan Chalon, qui prend la tête de son groupe en BCL en allant chercher une deuxième victoire remarquable à l'extérieur. Cette fois chez les Tchèques de Nymburk, après... deux prolongations (score final 95-97).
00h00
Les Chalonnais ont tiré 36 fois à 3-points, pour 10 réussis

Crédit photo : Basketball Champions League

Les débuts de l’Élan Chalon sur la scène européenne – pour la première fois depuis quasiment huit ans – sont décidément tonitruants. Les Chalonnais n’ont peur de personne et ils le prouvent déjà après deux journées. Ils viennent d’aller chercher leur deuxième victoire en autant de matchs à l’extérieur, et sont désormais les seuls invaincus du Groupe B. Après s’être offerts une ex-écurie d’EuroLeague avec l’ALBA Berlin, ils enregistrent une nouvelle victoire chez l’ERA Nymburk, grand habitué de la BCL et quarts de finalistes la saison dernière.

Et encore une fois, le scénario a donné du spectacle – mais aussi des sueurs – aux fans chalonnais. Ce n’est pas après une mais bien deux prolongations qu’ils l’emportent finalement 95-97 chez leurs adversaires tchèques. Plusieurs joueurs ont montré leur ADN “clutch”, comme Zac Cuthbertson (20 points), l’inévitable Jeremiah Hill (18 points) ou Nate Darling (17 points).

Plus d’informations à suivre…

Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
