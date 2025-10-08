Recherche
BCL

Énorme Élan Chalon qui va chercher la victoire chez l’Alba Berlin, finish cruel pour le MSB

BCL - Huit ans après leur dernière apparition en Coupe d'Europe, l'Élan Chalon s'offre une victoire de prestige en allant l'emporter chez l'Alba Berlin (76-81), qui jouait encore l'EuroLeague la saison dernière. Le Mans est passé proche du même résultat, mais a été puni par un ancien de la maison en Serbie (74-73).
|
00h00
Résumé
Écouter
Énorme Élan Chalon qui va chercher la victoire chez l’Alba Berlin, finish cruel pour le MSB

Jeremiah Hill a marqué 15 points, dont des tirs importants

Crédit photo : Basketball Champions League

Subotica 74-73 Le Mans

Guillaume Vizade se disait plein « d’appétit et d’enthousiasme » au moment d’aborder son premier match de Coupe d’Europe. Encore en Pro B il y a un an et demi, le technicien auvergnat peut maintenant évoluer au haut niveau européen. Et il se souviendra de sa grande première. Son MSB et le Spartak Subotica se sont rendus coup pour coup dans la dernière minute, avec chacun leur tour des shoots cruciaux pour passer devant. Keondre Kennedy côté serbe (69-68), puis Trevor Hudgins pour lui répondre (69-70), avant un certain Olivier Hanlan, passé par Le Mans en 2016/17 à vingt secondes du terme (72-70). Et alors qu’on pensait qu’un ultime shoot à 3-points d’Hudgins pour repasser à 72-73 allait suffire pour la victoire, il y a eu une faute sur Hanlan (15 points) à sept secondes de la fin.

Les deux lancers réussis, le MSB avait quelques secondes pour essayer de l’emporter. Un floater en déséquilibre raté d’Hudgins (13 points, 8 passes décisives), puis un putback miraculeux de David DiLeo (10 points)… annulé après arbitrage vidéo, quelques centièmes de secondes trop tard. Et donc une victoire du club du nord de la Serbie, et une défaite cruelle pour les Manceaux, dans un groupe H qui compte aussi Gran Canaria et Benfica. Les hommes de Guillaume Vizade avaient largement souffert dans la raquette (45 rebonds à 29) malgré les 4 contres du duo Dufeal-Jeanne. Ils avaient réussi à compenser à l’extérieur, sans succès finalement.

ALBA Berlin 76-81 Élan Chalon

Le week-end dernier, l’Élan Chalon annonçait déjà la couleur en allant l’emporter sur le parquet de Monaco en Betclic ÉLITE. On se disait alors que cette équipe était capable de belles choses. Nouvel exemple trois jours plus tard, avec un premier déplacement en Coupe d’Europe remporté face à… l’Alba Berlin ! Alors qu’il n’avait pas joué de match européen depuis 2016/17 et la FIBA Europe Cup, le club chalonnais s’est tout simplement offert le scalp d’une équipe qui était en EuroLeague l’année dernière. Par choix, les Allemands sont redescendus en BCL pour la première fois depuis 24 ans, mais restent tout de même un gros nom du basket européen. Ce n’était pas un cadeau de les affronter.

Pourtant, les Chalonnais sont sûrs de leurs capacités, et l’ont encore prouvé. « Cette équipe va vous surprendre ! » a titré le club sur les réseaux sociaux après la victoire. Dominés en première période, ils ont infligé un 12-0 au retour des vestiaires pour se remettre à l’endroit (43-47). « On était le clou en première période, mais en seconde période on est redevenus le marteau » a joliment conclu le coach Éric Delord après la rencontre. Si Lionel Gaudoux a réussi un bon double-double (12 points, 11 rebonds) et que Nate Darling a marqué 14 points, c’est bien le visage du club Jeremiah Hill (15 points) qui a planté le tir crucial à cinq secondes du terme. Tout un symbole pour l’international naturalisé camerounais, que l’Élan a réussi à prolonger cet été. Après ces deux belles performances à l’extérieur, le club de Saône-et-Loire va retourner au Colisée ce week-end.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Le Mans
Le Mans
Suivre
Chalon
Chalon
Suivre
Commentaires

elandu71
Cruel pour Le Mans... Sinon bravo à nos gars du côté de Chalon. Par contre vas vraiment falloir que Delord organise, si ça n'a pas déjà été fait, une séance spécial lancer-franc, car en louper au moins 10 dans le même match, ce n'est pas normal. C'est un problème récurent sur beaucoup de matchs depuis quelques saisons chez nous. L'arbitrage a presque failli faire tourner le match à la faveur de Berlin sur la cinquiéme faute imaginaire de Mutts à une minute de la fin. Roberts se loupe, notre US ne le touche pas, mais faute sifflé pour compenser la mauvaise action du pivot berlinois. Sans oublier la faute offensive litigieuse contre Naldony sur l'action d'aprés. Je ne me plaints rarement de l'arbitrage, et il a même été bon pendant 38 minutes 30, mais on a senti qu'on jouait à Berlin durant la derniére minute 30.
Répondre
(0) J'aime
