Killian Hayes et Nolan Traoré cartonnent et frôlent le double-double en G-League, Tidjane Salaün domine mais ne suffit pas, Daniel Batcho et Adama Bal se montrent

31 points en sortie de banc. Pour son quatrième match de la saison en G-League, Killian Hayes a inscrit près d’un quart des points de Cleveland lors du succès du Charge face au Grand Rapids Gold (134-126).

Killian Hayes WENT OFF! The former NBA lottery pick scored a game-high off the bench! 31 Points on 10/23 FG (43.4%), 3/10 from 3, 5/5 FT, 4 Rebounds, 8 Assists (no turnovers), 2 Steals, 1 Block, and a +/- of -2 in the Cleveland Charge 134-126 W over Grand Rapids Gold (G-League) pic.twitter.com/qJ7QHghBpu — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) November 23, 2025

L’ancien choletais, remis d’une blessure à la hanche, a même frôlé le double-double en ajoutant 8 passes décisives en seulement 26 minutes. Toujours accroché à son rêve de NBA, il saisit les opportunités de se montrer dans la ligue de développement, où il tourne à près de 17 points et 6 passes depuis le début de saison. De bon augure pour « voir la lumière au bout du tunnel » ?

Nolan Traoré remporte le choc face à Tidjane Salaün

Duel de jeunes prospects à Long Island samedi soir ! Les Nets de Nolan Traoré recevait Tidjane Salaün et le Greensboro Swarm pour un duel de milieu de tableau. Et ce sont les locaux qui l’ont finalement emporté 128-113 avec un très bon Traoré. Le rookie des Nets a livré un match éclatant avec 28 points, 5 rebonds et 9 passes décisives, à la limite du double-double également. L’ancien Saint-Quentinois prend en confiance avec Long Island, où il peut par exemple prendre 20 tirs dans le match (11 rentrés).

Du côté des visiteurs, Tidjane Salaün a lui confirmé sa progression entamée la saison passée. Le joueur formé à Cholet s’est illustré avec un match plutôt complet dans la raquette, avec 23 points et 6 rebonds en 34 minutes. Salaün, qui réalise quelques allers-retours entre les Hornets et le Swarm, montre aux yeux du staff ses facultés athlétiques et physiques, qui pourraient lui permettre de s’installer dans la rotation de NBA.

ALLEY-OOP to Tidjane Salaün! 🇫🇷 The 2024 NBA lottery pick is averaging 16.2 PPG and 9.6 RPG to start the year for the @greensboroswarm. 💻: https://t.co/fLGfbO13fw pic.twitter.com/sSU7G7D2F8 — NBA G League (@nbagleague) November 21, 2025

Daniel Batcho et Stockton perdent la tête

Après avoir débuté la saison par 5 victoires consécutives, les Stockton Kings ont été freinés dans leur élan par les Stars de Salt Lake City, au terme d’une âpre bataille (139-131). Le coup d’éclat du rookie champion en titre de NCAA Walter Clayton Jr. (20 points, 5 rebonds et 5 passes) a donné la direction aux joueurs de l’Utah, qui infligent à Stockton sa première défaite de la saison

En sortie de banc, le Français Daniel Batcho a tout de même rendu une copie satisfaisante : 8 points à 50% aux tirs, et 6 rebonds en seulement 20 minutes. L’ancien joueur du PFBB avait fort à faire dans son secteur face à deux joueurs NBA : Mo Bamba et Oscar Tshiebwe, relativement surdimensionné pour la G-League. Cette défaite coûte la tête du classement aux Kings, qui laissent les Raptors seuls leaders avec un 6-0, mais ils restent tout de même accrochés à la seconde place du podium.

Adama Bal en panne d’adresse chez les Knicks

4e choix de la dernière Draft G-League, Adama Bal poursuit son développement chez les Westchester Knicks, l’antenne de New York qui s’est imposée sur le fil face au Capital City Go-Go (107-112). En sortie de banc, l’ancien Strasbourgeois a disputé 10 minutes, pour 5 points et 3 rebonds.

Relativement discret pour son troisième match dans la division, Bal peine à régler la mire pour se montrer encore plus létal. Il termine la soirée à 1/5 aux tirs, portant son total sur la saison à 6/22 au moment de finir. Ce bilan est entaché par sa maladresse à 3-points, où il tente 75% de ses shoots sans trouver de réussite.