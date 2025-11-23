Recherche
G-League

Killian Hayes et Nolan Traoré cartonnent et frôlent le double-double en G-League, Tidjane Salaün domine mais ne suffit pas, Daniel Batcho et Adama Bal se montrent

G-LEAGUE - La soirée de samedi a particulièrement réussi aux Français engagés en G-League. Killian Hayes à cartonné à Cleveland avec 31 points, alors que Nolan Traoré a sorti un grand match avec les Nets pour venir à bout du Greensboro Swarm de Tidjane Salaün. Daniel Batcho et Adama Bal ont également pu se montrer avec les équipes réserve des Kings et des Knicks.
|
00h00
Résumé
Écouter
Killian Hayes et Nolan Traoré cartonnent et frôlent le double-double en G-League, Tidjane Salaün domine mais ne suffit pas, Daniel Batcho et Adama Bal se montrent

Nolan Traoré a frôlé le double-double XXL lors de la victoire des Long Island Nets en G-League.

Crédit photo : Erik Williams-Imagn Images

31 points en sortie de banc. Pour son quatrième match de la saison en G-League, Killian Hayes a inscrit près d’un quart des points de Cleveland lors du succès du Charge face au Grand Rapids Gold (134-126).

Killian HAYES
Killian HAYES
31
PTS
4
REB
8
PDE
Logo G League
CLE
134 126
GRG

L’ancien choletais, remis d’une blessure à la hanche, a même frôlé le double-double en ajoutant 8 passes décisives en seulement 26 minutes. Toujours accroché à son rêve de NBA, il saisit les opportunités de se montrer dans la ligue de développement, où il tourne à près de 17 points et 6 passes depuis le début de saison. De bon augure pour « voir la lumière au bout du tunnel » ?

LIRE AUSSI
Actuellement blessé, Killian Hayes continue à miser sur sa carrière aux États-Unis en attaquant sa deuxième saison complète en G-League.
Avec une deuxième saison en G-League, Killian Hayes veut « voir la lumière au bout du tunnel » – BeBasket
Rédaction

Nolan Traoré remporte le choc face à Tidjane Salaün

Duel de jeunes prospects à Long Island samedi soir ! Les Nets de Nolan Traoré recevait Tidjane Salaün et le Greensboro Swarm pour un duel de milieu de tableau. Et ce sont les locaux qui l’ont finalement emporté 128-113 avec un très bon Traoré. Le rookie des Nets a livré un match éclatant avec 28 points, 5 rebonds et 9 passes décisives, à la limite du double-double également. L’ancien Saint-Quentinois prend en confiance avec Long Island, où il peut par exemple prendre 20 tirs dans le match (11 rentrés).

Nolan TRAORÉ
Nolan TRAORÉ
28
PTS
5
REB
9
PDE
Logo G League
LON
128 113
GRE

Du côté des visiteurs, Tidjane Salaün a lui confirmé sa progression entamée la saison passée. Le joueur formé à Cholet s’est illustré avec un match plutôt complet dans la raquette, avec 23 points et 6 rebonds en 34 minutes. Salaün, qui réalise quelques allers-retours entre les Hornets et le Swarm, montre aux yeux du staff ses facultés athlétiques et physiques, qui pourraient lui permettre de s’installer dans la rotation de NBA.

Tidjane SALAÜN
Tidjane SALAÜN
23
PTS
6
REB
1
PDE
Logo G League
LON
128 113
GRE

Daniel Batcho et Stockton perdent la tête

Après avoir débuté la saison par 5 victoires consécutives, les Stockton Kings ont été freinés dans leur élan par les Stars de Salt Lake City, au terme d’une âpre bataille (139-131). Le coup d’éclat du rookie champion en titre de NCAA Walter Clayton Jr. (20 points, 5 rebonds et 5 passes) a donné la direction aux joueurs de l’Utah, qui infligent à Stockton sa première défaite de la saison

Daniel BATCHO
Daniel BATCHO
8
PTS
6
REB
0
PDE
Logo G League
SLC
139 132
KIN

En sortie de banc, le Français Daniel Batcho a tout de même rendu une copie satisfaisante : 8 points à 50% aux tirs, et 6 rebonds en seulement 20 minutes. L’ancien joueur du PFBB avait fort à faire dans son secteur face à deux joueurs NBA : Mo Bamba et Oscar Tshiebwe, relativement surdimensionné pour la G-League. Cette défaite coûte la tête du classement aux Kings, qui laissent les Raptors seuls leaders avec un 6-0, mais ils restent tout de même accrochés à la seconde place du podium.

Adama Bal en panne d’adresse chez les Knicks

4e choix de la dernière Draft G-LeagueAdama Bal poursuit son développement chez les Westchester Knicks, l’antenne de New York qui s’est imposée sur le fil face au Capital City Go-Go (107-112). En sortie de banc, l’ancien Strasbourgeois a disputé 10 minutes, pour 5 points et 3 rebonds.

Adama BAL
Adama BAL
5
PTS
3
REB
0
PDE
Logo G League
CAP
107 112
WES

Relativement discret pour son troisième match dans la division, Bal peine à régler la mire pour se montrer encore plus létal. Il termine la soirée à 1/5 aux tirs, portant son total sur la saison à 6/22 au moment de finir. Ce bilan est entaché par sa maladresse à 3-points, où il tente 75% de ses shoots sans trouver de réussite.

LIRE AUSSI
Vu à la SIG Strasbourg en présaison, Adama Bal démarrera bien finalement sa saison rookie en G-League. Le Français a été choisi en quatrième position de la draft par les Grand Rapids Gold, qui l'ont envoyé, sans surprise, à Westchester, la franchise affiliée aux New York Knicks.
Adama Bal choisi en 4e position lors de la draft G-League – BeBasket
Rédaction

 

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
G League
G League
Adama Bal
Adama Bal
Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
stephmoon
Daniel Batcho tourne à 3,8pts et 4,2rbs en G-League, ouarch ! À quoi ça sert de baigner dans cette galère ? Il ne va nulle part, là...
Répondre
(1) J'aime
thegachette
Il tente mais ça fait tellement longtemps qu'il est parti qu'il ne connait plus le chemin de l'Europe... Mais oui c'est illusoire pour lui...
Répondre
(0) J'aime
skeeter
Les stats de BAL, où ce que le "style" US propose de plus navrant...
Répondre
(1) J'aime
jamesnaysmith
139-131 = âpre bataille ?
Répondre
(0) J'aime
