Monaco chez le leader de l’EuroLeague : un match disponible gratuitement à la TV

Monaco peut frapper un grand coup ce jeudi ! Après avoir une nouvelle fois (la septième sur les 13 dernières rencontres) atteint la barre des 100 points mardi face au Partizan Belgrade, la Roca Team aura forte affaire ce jeudi. Vassilis Spanoulis et ses joueurs se déplacent chez le co-leader valencien qui compte une victoire de plus, à la Roig Arena. Les joueurs monégasques forment la meilleure attaque d’EuroLeague (1808 points inscrits en 20 rencontres) devant le Valence, et le Paris Basketball (à égalité avec 1804 points). Ce duel promet donc une soirée prolifique au scoring. Une rencontre à suivre gratuitement sur TV Monaco, qui retransmet une nouvelle fois l’aventure européenne du club princier.

Objectif : recoller à la première place

Actuels quatrièmes (derrière l’Hapoel Tel Aviv et Valence, leaders et Fenerbahce qui compte le même nombre de victoire que l’équipe de la Principauté, mais compte un match de moins), Mike James et ses coéquipiers ont l’occasion de mettre la pression aux équipes citées, et de se rassurer, avant d’aborder une parenthèse française : sur le terrain de Nancy samedi, et face à Gravelines lundi en Betclic Elite, puis contre Paris en EuroLeague jeudi prochain.

Mais les Valenciens, qui restent eux aussi sur une série de six victoires de suite, comptent bien poursuivre leur début de saison auquel personne ne s’attendait. Le coach Pedro Martinez est, à mi-saison, considéré par beaucoup comme le favori au titre de coach de l’année, et les demi-finalistes de la dernière EuroCup produisent un jeu séduisant, le tout en ayant fait tomber bon nombre d’équipes favorites à la gloire finale, à l’image de l’Olympiakos ou encore le Panathinaikos, tous deux tombés au cours du dernier mois face aux Espagnols.

Manche 1 pour Monaco !

Les deux écuries s’étaient affrontées en début de saison, à l’occasion de la cinquième journée d’Euroleague, mi-octobre, et ce sont les vices-champions de France, qui s’étaient imposés 90-84 à Gaston-Médecin. Alpha Diallo avait été l’un des hommes de la rencontre avec 16 points et 5 rebonds.

De l’autre côté, l’arrière Brancou Badio avait terminé la rencontre meilleur marqueur avec 18 points. Depuis cette première confrontation, Neal Sako et les siens restent sur une série de 12 victoires et 3 défaites (dont une contre Paris mi-novembre) en EuroLeague.

Le point stats

Les deux dernières fois que Valence à affronté une équipe du championnat de France (Monaco et Paris), la surprenante équipe du haut de tableau s’est incliné. À contrario, les deux dernières fois que Monaco a affronté une équipe espagnole (Madrid et Barcelone il y’a moins de deux semaines), c’est par une victoire de la Roca Team que la rencontre s’est soldée. Un signe du destin ?

Monaco est une meilleure attaque et une meilleure défense statistiquement que son adversaire du soir. Les derniers finalistes de l’EuroLeague vont-ils revenir à hauteur de la belle histoire de cette saison 2025/26 ?

Comment regarder Valence – Monaco gratuitement ?

Bonne nouvelle pour les fans : le match sera visible gratuitement sur TV Monaco. Avant-match, commentaires en direct, puis analyses et interviews d’après-match sont au programme.

TV Monaco est disponible sur :