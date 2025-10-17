Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Monaco relève la tête contre Valence : « C’était une must-win après le match de Bologne »

EuroLeague - L'AS Monaco a effacé la sale défaite à Bologne par une victoire plus sereine contre Valence (score final 90-84), même si tout n'était pas parfait. Les joueurs et le coach se sont montrés satisfaits de l'attitude montrée.
|
00h00
Résumé
Écouter
Monaco relève la tête contre Valence : « C’était une must-win après le match de Bologne »

Matthew Strazel au four et au moulin ce soir

Crédit photo : Valencia Basket Club

Après s’être trompés dans l’intensité et avoir encaissé la défaite à Bologne en début de semaine (77-73), l’AS Monaco se devait de redresser la barre lors de cette 5e journée d’EuroLeague. Et pour ça, rien de mieux qu’un match contre une équipe promue. Intéressant lors des deux premiers matchs, Valence reste une équipe attendue en fond de classement, et qui a en plus souffert de plusieurs blessures. Alors dès l’entame de match, les Monégasques n’ont pas voulu laisser passer leur chance. Un 11-4 infligé d’entrée, avec une superbe protection d’arceau des pivots (4 contres en tout), des soldats au rendez-vous sur les ailes, et voilà la Roca Team qui s’envole.

– Journée 5

L’écart est même monté jusqu’à 20 points à la mi-temps (57-37). « On est arrivés avec la bonne mentalité, on a creusé l’écart à ce moment-là, et après c’était des montagnes russes » a appuyé l’homme du match Alpha Diallo (16 points, 5 rebonds) après la rencontre au micro de l’EuroLeague. Car les hommes de Vassilis Spanoulis se sont relâchés en fin de match – à l’image d’un Mike James qui a joué en marchant (9 points à 2/13, 8 passes décisives et 2 turnovers) – pendant que Valence rentrait ses tirs. Plus de peur que de mal finalement, et une victoire finale validée 90-84. « C’était une must-win pour nous après le match à Bologne » a expliqué Matthew Strazel (14 points).

 « Je suis satisfait, on a proposé du bon basket en première période. Dans la seconde on a raté des lay-ups et des 3-points ouverts, et Valence a mieux shooté. Mais on a réussi à les contrôler, et le plus important c’est qu’on ressorte avec une victoire. Par contre on doit arriver à être plus patients, plus dans le contrôle du match. »

Vassilis Spanoulis après la rencontre

Plus d’informations à venir…

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Monaco
Monaco
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
futuras
A quand un pivot de niveau euroligue à Monaco ils se font massacrer au rebond
Répondre
(1) J'aime
un_mec_dans_son_canap
Cest un poncif mais le meilleur ennemi de monaco cest monaco. Ils sont vraiment sur courant alternatif. 3eme 1/4 vraiment mauvais (replis defensifs, rebonds, animation, perte de balle…) Le 4eme est pas beacoup mieux. Monaco doit son salut final a une equipe de valence assez faible ce soir.
Répondre
(1) J'aime
Livenews
EuroLeague
00h00L’ASVEL s’est encore bien battue mais craque cette fois contre un Carsen Edwards stratosphérique
EuroLeague
00h00Monaco relève la tête contre Valence : « C’était une must-win après le match de Bologne »
À l’étranger
00h00L’arrivée de Dominique Malonga en Turquie retardée, elle jouait la fin de saison WNBA blessée au poignet
NBA
00h00Prime Video dévoile son dispositif NBA en France : 29 matchs en prime time et un casting d’experts
NBA
00h00Quand les Sharks d’Antibes accueillent… Russell Westbrook pour un entraînement
Recrue de Levallois, Elijah Ifegeh a joué en FIBA Europe Cup avec Chemnitz
NM1
00h00Deux renforts pour les Metropolitans
NBA
00h00Voyage NBA : allez voir Victor Wembanyama, star des bleus et star NBA, avec l’Elan Chalon… à Toronto !
Mike James et Edwin Jackson vont se retrouver ce dimanche en Betclic ELITE
Betclic ELITE
00h00Comment regarder gratuitement ASVEL – Monaco ce dimanche 19 octobre
Chris Babb va enfin pouvoir lancer sa saison ce soir à Saint-Quentin
Betclic ELITE
00h00Chris Babb, le retour surprise qui redonne espoir au BCM Gravelines-Dunkerque
Gravelines-Dunkerque a embauché le longiligne pivot Neal Quinn en qualité de pigiste médical en provenance du Portel @Pledez_2025
Betclic ELITE
00h00Cinq nouveaux joueurs qualifiés en LNB
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Prime Video dévoile son dispositif NBA en France : 29 matchs en prime time et un casting d’experts
NBA
00h00Quand les Sharks d’Antibes accueillent… Russell Westbrook pour un entraînement
NBA
00h00Voyage NBA : allez voir Victor Wembanyama, star des bleus et star NBA, avec l’Elan Chalon… à Toronto !
Victor Wembanyama est lié aux San Antonio Spurs jusqu'en 2027
NBA
00h00Victor Wembanyama prolongé par les Spurs jusqu’en 2027 … avant de toucher le jackpot
Zaccharie Risacher a marqué 24 points pour son dernier match de présaison NBA
NBA
00h00Zaccharie Risacher brille, mais Atlanta s’incline face à Houston pour conclure la présaison
Olivier Sarr en pré-saison NBA contre Boston
NBA
00h00Olivier Sarr libéré par les Toronto Raptors après la pré-saison
NBA
00h00Adama Bal est resté un Knick pendant… 56 minutes : direction Westchester ?
NBA
00h00Moussa Diabaté brille dans le carton offensif de Charlotte contre Memphis
Guerschon Yabusele et New York ont perdu à domicile contre Washington ce lundi 13 octobre
NBA
00h00Avec Yabusele et Dadiet titulaires, les Knicks ont été dominés par Washington
Joan Beringer
NBA
00h00Joan Beringer signe un double-double pour sa première titularisation avec Minnesota
1 / 0