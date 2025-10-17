Monaco relève la tête contre Valence : « C’était une must-win après le match de Bologne »

Après s’être trompés dans l’intensité et avoir encaissé la défaite à Bologne en début de semaine (77-73), l’AS Monaco se devait de redresser la barre lors de cette 5e journée d’EuroLeague. Et pour ça, rien de mieux qu’un match contre une équipe promue. Intéressant lors des deux premiers matchs, Valence reste une équipe attendue en fond de classement, et qui a en plus souffert de plusieurs blessures. Alors dès l’entame de match, les Monégasques n’ont pas voulu laisser passer leur chance. Un 11-4 infligé d’entrée, avec une superbe protection d’arceau des pivots (4 contres en tout), des soldats au rendez-vous sur les ailes, et voilà la Roca Team qui s’envole.

L’écart est même monté jusqu’à 20 points à la mi-temps (57-37). « On est arrivés avec la bonne mentalité, on a creusé l’écart à ce moment-là, et après c’était des montagnes russes » a appuyé l’homme du match Alpha Diallo (16 points, 5 rebonds) après la rencontre au micro de l’EuroLeague. Car les hommes de Vassilis Spanoulis se sont relâchés en fin de match – à l’image d’un Mike James qui a joué en marchant (9 points à 2/13, 8 passes décisives et 2 turnovers) – pendant que Valence rentrait ses tirs. Plus de peur que de mal finalement, et une victoire finale validée 90-84. « C’était une must-win pour nous après le match à Bologne » a expliqué Matthew Strazel (14 points).

« Je suis satisfait, on a proposé du bon basket en première période. Dans la seconde on a raté des lay-ups et des 3-points ouverts, et Valence a mieux shooté. Mais on a réussi à les contrôler, et le plus important c’est qu’on ressorte avec une victoire. Par contre on doit arriver à être plus patients, plus dans le contrôle du match. » Vassilis Spanoulis après la rencontre

Plus d’informations à venir…