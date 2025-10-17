L’arrivée de Dominique Malonga en Turquie retardée, elle jouait la fin de saison WNBA blessée au poignet

On se demandait où était passée Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans) depuis la fin de sa saison WNBA il y a un mois. Avec le Seattle Storm, elle a disputé un dernier match de playoffs le 18 septembre, éliminée face aux futures championnes de Las Vegas. Depuis, elle n’avait pas encore rejoint sa nouvelle équipe européenne du Fenerbahçe.

Luxation d’un tendon du poignet

C’est sur son compte Tiktok que la jeune pivot a révélé ce qui se passait dans sa vie. On la voit en train de se faire poser un plâtre à l’avant-bras droit, avec ses explications en voix off. « Je me suis blessée avant la fin de la saison. Je me suis luxé le tendon de mon poignet pendant un match. Quand c’est arrivé je pensais que c’était une fracture, parce que je pouvais voir mon tendon bouger à l’intérieur de mon poignet. Heureusement le passage aux rayons X n’a pas donné de résultats, mais j’ai eu très peur. »

Elle signale que cette blessure est arrivée lors du match contre Dallas, où elle a… égalé son record de points (22) dans un blow-out. « Il restait six matchs de saison régulière à jouer et les playoffs donc j’ai dû faire avec. J’avais une attelle, je n’avais pas trop de douleurs, mais surtout embêtant parce que mon tendon ne faisait que sortir et je devais le remettre en place. » Un modèle de dévouement pour une si jeune joueuse, afin de rendre service à son équipe en difficulté.

Mais dès que la saison s’est terminée, elle est passée par la case opération. « Je me suis fait opérer le plus rapidement possible… Je suis en train de récupérer, cela fait deux semaines que je me suis fait opérer. J’ai six semaines de plâtre en tout, et après je pourrai commencer ma rééducation. » Encore à Seattle, la n°2 de Draft WNBA n’est donc pas prête de rejoindre le Fenerbahçe.

dom was playing with a dislocated wrist during the end of the season??? my shayla 😭 pic.twitter.com/QK4imOGRmD — el ⚡️🏀 (@canyoudiggittt) October 16, 2025

Les autres Françaises de l’EuroLeague performent

En l’attendant, le club turc s’en sort très bien. Ils sont pour l’instant invaincus en championnat et en EuroLeague féminine. Lors de leur dernière victoire sur la scène européenne (72-75 à Valence), c’est d’ailleurs une autre intérieure française qui a pris le relais de Malonga : Iliana Rupert, qui a marqué 19 points à 7/11 aux tirs et pris 12 rebonds, en plus de 2 interceptions et 1 contre en… 42 minutes (le match s’est terminé en prolongations).

Sa coéquipière aux Golden State Valkyries Carla Leite a elle marqué 10 points et distribué 5 passes décisives, mais dans une défaite de Saragosse contre Venise (80-84). Sa coéquipière Aminata Gueye a elle scoré 11 poins en sortie de banc. On notera aussi les 16 points et 5 rebonds de Marième Badiane, qui joue aujourd’hui sous les couleurs de Schio en Italie, dans leur succès contre Sopron (82-65).