« Seattle m’a permis de jouer comme j’aime » : Dominique Malonga revient sur son adaptation réussie en WNBA

Du haut de ses 19 ans, Dominique Malonga a déjà fait forte impression en WNBA. Plus jeune joueuse du championnat cette année, l’ancienne intérieure de l’ASVEL draftée en deuxième position derrière Paige Bueckers s’est emparée de nombreux records, pavant sa saison rookie jusqu’à sa nomination dans la All-Rookie Team de la saison 2025 aux côtés de Janelle Salaün.

lus jeune joueuse de l’histoire de la WNBA à atteindre les 100 points et 100 rebonds en carrière, plus jeune joueuse à réaliser un double-double, elle est revenue chez nos confrères de Slam sur le processus d’adaptation qu’elle a suivi pour montrer son potentiel et sa polyvalence dans la raquette du Seattle Storm.

Si son acclimatation à l’environnement étasunien s’est faite “sans problème”, Malonga a tout de même été confrontée aux différences entre le jeu européen et celui en WNBA. “Le rythme du jeu est vraiment différent ici. Tout est tellement rapide, on tire en 10 secondes. C’est très physique. Je ne dis pas qu’en France ce n’est pas physique, c’est juste différent ici. Il s’agit de montrer qu’on est là et de donner un coup de pouce même quand ce n’est pas nécessaire”.

« Je n’ai rien changé »

Si les premiers mois lui ont valu une utilisation avec beaucoup de parcimonie, l’intérieure a fini la saison en boulet de canon avec plusieurs double-double comme contre Washington (17 points et 10 rebonds) ou Los Angeles (21 points, 10 rebonds), et des moyennes convenables de 7,8 points et 4,9 rebonds par match.

Pourtant, Dominique Malonga dit n’avoir pas eu à forcer sa nature : “Je n’ai rien eu à changer, car le Storm joue comme j’aime vraiment jouer. Je jouais comme ça avant, je n’ai rien changé”. Rigoureuse en défense, prometteuse en attaque, Dominique Malonga embrasse la culture du jeu de Seattle qu’elle retrouvera au printemps prochain, avec une saison d’EuroLeague de plus au compteur passée en Turquie au Fenerbahçe.