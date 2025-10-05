Recherche
Betclic Élite

« Il s’est foutu de la gueule de la JDA » : l’amertume de Laurent Legname vis-à-vis de Gavin Ware, MVP de Limoges – Dijon

Initialement sous contrat avec la JDA Dijon jusqu'en 2026, Gavin Ware a été le meilleur Limougeaud face à... Dijon lors de la 2e journée de Betclic ÉLITE (20 d'évaluation). De quoi entraîner le dépit de Laurent Legname à l'égard de son ancien pivot, arrivé complètement hors de forme en début de saison après sa signature avec la JDA.
« Il s’est foutu de la gueule de la JDA » : l’amertume de Laurent Legname vis-à-vis de Gavin Ware, MVP de Limoges – Dijon

Laurent Legname et Gavin Ware en discussion lors d’un match à Saint-Quentin la semaine dernière

Crédit photo : Grégory Portelette

Pour un joueur initialement censé disputer ce Limoges – Dijon sous les couleurs de la JDA, Gavin Ware (2,06 m, 31 ans) a fait énormément de mal à l’équipe bourguignonne (80-76).

Désormais pivot du CSP, après une rupture de contrat en juillet avec Dijon, le natif du Mississipi a compilé son deuxième double-double de la saison (en deux matchs) : 12 points et 11 rebonds, comme la semaine dernière face à Bourg-en-Bresse, avec 4 passes décisives et 1 contre, pour atteindre la barre des 20 d’évaluation. La plus haute marque du Cercle Saint-Pierre.

« Il a fait ce qu’on voulait qu’il fasse
l’année dernière chez nous »

« Il a fait du Gavin, ce qu’on voulait qu’il fasse l’année dernière chez nous », a applaudi son ex-coéquipier, Axel Julien, de façon diplomatique, dans les colonnes du Bien Public.

En 2024, après une saison au Japon, Gavin Ware vivait alors son deuxième retour à la JDA. Sauf qu’il s’est complètement oublié lors de l’été et est arrivé à Dijon complètement hors de forme, tutoyant les 140 kilos sur la balance. De quoi l’entraîner vers une première partie de saison assez désastreuse, qui a fini par exaspérer Laurent Legname. « Il est censé être l’un des deux postes cinq leaders de l’équipe et cela fait quatre mois que c’est un fantôme. J’ai changé dix fois de défense avec lui mais il ne peut pas jouer et ce n’est plus possible », éructait-il en décembre à la Meilleraie.

LIRE AUSSI

Et si l’ancien gravelinois a ensuite réussi à être plus décisif, comme lorsqu’il a largement contribué à la qualification pour les quarts de finale de la FIBA Europe Cup (24 points et 7 rebonds contre le PAOK Salonique), sa relation avec Laurent Legname en a pâti. « Je ne souhaite pas en parler », a-t-il lâché cette semaine au Populaire du Centre, à propos du Varois, qui aurait « arrêté de croire en (ses) capacités et  limité (ses) minutes » face à ses « problèmes de poids ».

Gavin Ware MVP du match samedi face à son ancien club (visuel Limoges CSP)

« C’est un très bon joueur, à 122 kilos… »

Forcément motivé à l’idée de croiser aussi vite la route de son ancien club, Gavin Ware n’a pas manqué ses retrouvailles avec la JDA. Et Laurent Legname n’a pas fait les choses à moitié en conférence de presse, au moment d’être interrogé sur l’Américain.

« Il s’est foutu ouvertement de la gueule de la JDA Dijon », a-t-il tancé, dans des propos recueillis par Le Bien Public et Kevin Cao (Le Populaire du Centre). « C’est un très bon joueur quand il est à 122 kilos. Il devait arriver à 122 l’année dernière à Dijon, il est arrivé à 138. On l’a fait baisser à 130 donc il s’est foutu de la gueule de tout un club. Du président à tous les bénévoles, les supporters, le staff. On l’avait signé deux ans parce qu’on croyait en lui. On s’était battu pour le faire venir parce que c’est un super joueur et un super mec. Il a oublié d’être professionnel l’année dernière. »

 

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
cyril68
Je n'ai pas trop suivi, mais pourquoi a-t-il été coupé en juillet? Les stigmates de la saison dernière?
tit69
Legname, il serait pas un peu belge ? Question seum, il.se pose là ...
bill_laimbeer
Toujours la faute des autres, jamais de recul sur son coaching ou sa gestion des caracteres.
lou_grand
Je ne sais pas pourquoi Ware est revenu avec autant de surpoids mais la JDA le savait. S'il n'arrivait pas à perdre du poids, c'est que le "mal" était sûrement plus profond. Pourquoi est-il capable d'arriver à retrouver un poids de 122 entre juillet et septembre alors qu'il n'a perdu que 8 kg la saison dernière ?
headband_dri
Legname qui change "dix fois de défense", comment dire... il est pas varois en fait, mais marseillais ?!
