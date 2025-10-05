« Il s’est foutu de la gueule de la JDA » : l’amertume de Laurent Legname vis-à-vis de Gavin Ware, MVP de Limoges – Dijon

Pour un joueur initialement censé disputer ce Limoges – Dijon sous les couleurs de la JDA, Gavin Ware (2,06 m, 31 ans) a fait énormément de mal à l’équipe bourguignonne (80-76).

Désormais pivot du CSP, après une rupture de contrat en juillet avec Dijon, le natif du Mississipi a compilé son deuxième double-double de la saison (en deux matchs) : 12 points et 11 rebonds, comme la semaine dernière face à Bourg-en-Bresse, avec 4 passes décisives et 1 contre, pour atteindre la barre des 20 d’évaluation. La plus haute marque du Cercle Saint-Pierre.

« Il a fait ce qu’on voulait qu’il fasse

l’année dernière chez nous »

« Il a fait du Gavin, ce qu’on voulait qu’il fasse l’année dernière chez nous », a applaudi son ex-coéquipier, Axel Julien, de façon diplomatique, dans les colonnes du Bien Public.

En 2024, après une saison au Japon, Gavin Ware vivait alors son deuxième retour à la JDA. Sauf qu’il s’est complètement oublié lors de l’été et est arrivé à Dijon complètement hors de forme, tutoyant les 140 kilos sur la balance. De quoi l’entraîner vers une première partie de saison assez désastreuse, qui a fini par exaspérer Laurent Legname. « Il est censé être l’un des deux postes cinq leaders de l’équipe et cela fait quatre mois que c’est un fantôme. J’ai changé dix fois de défense avec lui mais il ne peut pas jouer et ce n’est plus possible », éructait-il en décembre à la Meilleraie.

Et si l’ancien gravelinois a ensuite réussi à être plus décisif, comme lorsqu’il a largement contribué à la qualification pour les quarts de finale de la FIBA Europe Cup (24 points et 7 rebonds contre le PAOK Salonique), sa relation avec Laurent Legname en a pâti. « Je ne souhaite pas en parler », a-t-il lâché cette semaine au Populaire du Centre, à propos du Varois, qui aurait « arrêté de croire en (ses) capacités et limité (ses) minutes » face à ses « problèmes de poids ».

« C’est un très bon joueur, à 122 kilos… »

Forcément motivé à l’idée de croiser aussi vite la route de son ancien club, Gavin Ware n’a pas manqué ses retrouvailles avec la JDA. Et Laurent Legname n’a pas fait les choses à moitié en conférence de presse, au moment d’être interrogé sur l’Américain.

« Il s’est foutu ouvertement de la gueule de la JDA Dijon », a-t-il tancé, dans des propos recueillis par Le Bien Public et Kevin Cao (Le Populaire du Centre). « C’est un très bon joueur quand il est à 122 kilos. Il devait arriver à 122 l’année dernière à Dijon, il est arrivé à 138. On l’a fait baisser à 130 donc il s’est foutu de la gueule de tout un club. Du président à tous les bénévoles, les supporters, le staff. On l’avait signé deux ans parce qu’on croyait en lui. On s’était battu pour le faire venir parce que c’est un super joueur et un super mec. Il a oublié d’être professionnel l’année dernière. »