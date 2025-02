Gavin Ware (Dijon) retrouve la forme : « Mieux vaut tard que jamais »

Encore bien timide à Tallinn la semaine dernière (2 points à 1/3 en 7 minutes), Gavin Ware pouvait avoir le goût du soulagement mercredi soir au terme de la rencontre contre le PAOK Salonique (97-93). Grosse recrue dijonnaise de l’intersaison, déception majeure des premiers mois de compétition, au point d’être publiquement mis devant ses responsabilités par Laurent Legname, le pivot américain a été le héros de la qualification de la JDA pour les quarts de finale de la FIBA Europe Cup.

Comparé à un fantôme mi-décembre par son entraîneur, l’ancien intérieur des Metropolitans 92 et du BCM Gravelines-Dunkerque est soudainement réapparu pour venir hanter la défense du PAOK Salonique. Très adroit à mi-distance, même auteur de son deuxième shoot à 3-points de l’exercice, Gavin Ware a signé son meilleur match de la saison avec 24 points à 9/13, 7 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception pour 28 d’évaluation en seulement 20 minutes.

« Vous savez combien de fois j’ai été derrière lui, mais c’était pour son bien », a expliqué Laurent Legname dans les colonnes du Bien Public. « Et ça fait maintenant un mois qu’il est mieux, qu’il est au niveau auquel on l’attendait, donc mieux vaut tard que jamais. Maintenant faut que ça continue, il continue de travailler et je suis très content pour lui. »

Loin des kilos en trop affichés lors de la reprise en août, le natif de Starkville (Mississipi) s’est adjoint à un gros travail physique ces dernières semaines. Des efforts qui portent leurs fruits, puisque Gavin Ware a égalé mercredi son record offensif en Coupe d’Europe (24 points lors d’un match de BCL contre l’Hapoël Jérusalem en janvier 2023). D’autant plus un soulagement pour la JDA, qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2026 en Bougogne…