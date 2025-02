Dijon et Cholet sont en quarts de finale de la FIBA Europe Cup !

Le Top 8 de la FIBA Europe Cup comportera donc deux clubs espagnols, un club turc, un club allemand, un club grec, un club suisse et… deux clubs français. La JDA Dijon est venue rejoindre ce mercredi 5 février le Cholet Basket, déjà qualifié depuis la mi-janvier. Seul Le Portel, aussi engagé dans le groupe du CB, n’aura pas passé ce cap avec une seule petite victoire en six matchs.

Une qualification acquise au forceps pour Dijon

Avec le club roumain d’Oradea en embuscade (qui a gagné de 28 points contre Kalev/Cramo), rien n’était encore joué pour la qualification des Dijonnais. Ils devaient l’emporter à domicile face au leader du groupe, le PAOK Salonique, pour valider leur qualification. Une tâche loin d’être évidente face à ce club cinquième du championnat grec, et qui les avait battus de 14 points au match aller (95-81). D’autant que les hommes de Laurent Legname sortaient d’un revers étonnant sur le parquet de la lanterne rouge de Betclic Élite, La Rochelle (92-90). Ils avaient même l’opportunité de passer en première position en cas de victoire large, de plus de 14 points.

Finalement, l’écart final s’avère plus court, mais ils s’en contenteront. Les Dijonnais ont mené au score pendant tout le match, comptant même jusqu’à 14 points d’avance dans le troisième quart. Ils n’ont pas livré leur meilleure prestation défensive avec 93 points encaissés, et se sont fait peur en fin de match, mais la victoire est méritée dans l’ensemble. Les 24 points et 7 rebonds d’un Gavin Ware pourtant en difficulté cette saison ont fait beaucoup de bien. Dans la lancée de ses gros matchs à Nancy et La Rochelle, Gregor Horvat enfile encore 17 points. La JDA termine avec 28 passes décisives dans un match résolument offensif. La qualification en quarts est donc acquise. Ce sera face aux Allemands de Ludwigsburg, contre qui ils ont perdu… six fois en autant de matchs depuis 2022.

Cholet assure sa première place à Sassari

La victoire de Bilbao au Portel mardi soir (74-78) avait mis la pression sur les Choletais ce mercredi. Il leur fallait absolument une victoire en Sardaigne chez Sassari pour accrocher cette première place synonyme de quart de finale plus favorable. Forts de leur excellente forme générale, les hommes de Fabrice Lefrançois ont pourtant encaissé un 9-0 d’entrée de leurs hôtes. Un run d’entrée qu’ils ont réussi à rapidement combler, mais qui annonçait que rien ne serait facile face à ce club italien pourtant en difficulté en championnat comme en coupe d’Europe. Celui-ci compte notamment dans ses rangs les ex-Nanterriens Justin Bibbins (1 point, 5 passes décisives) et Miralem Halilovic (12 points).

Côté choletais, fort d’une grosse première période, c’est Mohamed Diawara qui termine meilleur marqueur avec 13 points. C’est le quatrième match à plus de 10 points toutes compétitions confondues pour le prospect attendu à la Draft en fin de saison. Dans son sillage, Cleveland Melvin et Stefan Smith ont aussi marqué 10 points. Le leader Bastien Vautier n’était pas dans un grand soir (3/10 aux tirs), mais cela n’a heureusement pas été rédhibitoire à son équipe. Mais alors que les deux équipes étaient à égalité à 45 secondes du terme, c’est bien l’inévitable TJ Campbell qui a offert la victoire aux siens d’un tir à 3-points à 7 secondes du coup de sifflet final. La dernière tentative des Italiens s’est soldée par un échec. Le club du Maine-et-Loire se qualifie donc pour les quarts de finale sur ce shoot clutch. De quoi leur permettre d’affronter Saragosse pour une place en demi-finale, mais surtout d’éviter les redoutables turcs de Tofas. Tout en recevant le match retour à la Meilleraie. Deux bonnes nouvelles.