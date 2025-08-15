Recherche
Équipe de France

[Vidéo] Où et quand regarder France – Espagne, match crucial pour les Bleuets à l’Euro U16 en vue de la Coupe du Monde U17, ce vendredi

EuroBasket U16 - L’équipe de France U16 masculine affronte l’Espagne ce vendredi 15 août à 11 heures 30 à Tbilissi pour le premier de leurs deux matchs de classement de l’EuroBasket, qui déterminera leur participation ou non à la prochaine Coupe du Monde U17. La rencontre est à suivre gratuitement en direct sur la chaîne YouTube de la FIBA.
Résumé
[Vidéo] Où et quand regarder France – Espagne, match crucial pour les Bleuets à l'Euro U16 en vue de la Coupe du Monde U17, ce vendredi

Aaron Two-Nansi et les U16 français doivent impérativement remporter leur premier match de classement contre l’Espagne, pour espérer encorese qualifier pour le Mondial U17.

Crédit photo : FIBA

Eliminée aux portes des demi-finales, l’équipe de France joue ce vendredi 15 août son premier match de classement pour les places 5 à 8 à l’EuroBasket masculin U16 à Tbilissi (Géorgie). Les Bleuets vont affronter l’Espagne à 11h30 pour finir à minima sixième en cas de victoire. La rencontre est à suivre gratuitement en direct sur la chaîne YouTube de la FIBA.

Rédaction

Se relever après le cauchemar des quarts de finale

Tenants du titre, les Bleuets ont vécu une énorme désillusion en quart de l’Euro U16, éliminés par l’Italie sur un step-back à 3-points (76-73) qui n’est pas sans rappeler le sort réservé aux U18 en finale de l’Euro face à l’Espagne quelques semaines plus tôt. Malgré un Nathan Soliman impressionnant, les leaders des Bleuets commençaient à montrer les signes d’une fatigue évidente. Ils doivent absolument aller chercher la cinquième place pour se qualifier pour la Coupe du monde U17 2026, les cinq premières nations de l’Euro étant qualifiées pour le Mondial. Cela commence par une victoire face aux Espagnols, avant un dernier match samedi 16 août pour préciser leur classement définitif.

Comment regarder France – Espagne en direct

L’entre-deux est programmé à 11 heures 30, heure française, ce vendredi 15 août. Pour suivre France – Espagne, il suffit de se rendre sur la chaîne YouTube officielle de la FIBA, qui propose la rencontre en direct et gratuitement.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
