[Vidéo] Où et quand regarder France – Espagne, match crucial pour les Bleuets à l’Euro U16 en vue de la Coupe du Monde U17, ce vendredi

Eliminée aux portes des demi-finales, l’équipe de France joue ce vendredi 15 août son premier match de classement pour les places 5 à 8 à l’EuroBasket masculin U16 à Tbilissi (Géorgie). Les Bleuets vont affronter l’Espagne à 11h30 pour finir à minima sixième en cas de victoire. La rencontre est à suivre gratuitement en direct sur la chaîne YouTube de la FIBA.

Se relever après le cauchemar des quarts de finale

Tenants du titre, les Bleuets ont vécu une énorme désillusion en quart de l’Euro U16, éliminés par l’Italie sur un step-back à 3-points (76-73) qui n’est pas sans rappeler le sort réservé aux U18 en finale de l’Euro face à l’Espagne quelques semaines plus tôt. Malgré un Nathan Soliman impressionnant, les leaders des Bleuets commençaient à montrer les signes d’une fatigue évidente. Ils doivent absolument aller chercher la cinquième place pour se qualifier pour la Coupe du monde U17 2026, les cinq premières nations de l’Euro étant qualifiées pour le Mondial. Cela commence par une victoire face aux Espagnols, avant un dernier match samedi 16 août pour préciser leur classement définitif.

Comment regarder France – Espagne en direct

L’entre-deux est programmé à 11 heures 30, heure française, ce vendredi 15 août. Pour suivre France – Espagne, il suffit de se rendre sur la chaîne YouTube officielle de la FIBA, qui propose la rencontre en direct et gratuitement.