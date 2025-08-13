Recherche
Équipe de France

[Vidéo] Le tir à 3-points de l’Italie qui a éliminé l’équipe de France U16 à l’EuroBasket

Équipe de France - En quart de finale de l’EuroBasket U16, un tir à trois points signé Mario Machetti dans les toutes dernières secondes a scellé la victoire de l’Italie et précipité l’élimination cruelle de l’équipe de France (73-76), pourtant en position de force quelques minutes plus tôt.
Mario Machetti, bourreau des Bleuets, auteur d’un gros match et du tir de la victoire.

Crédit photo : FIBA

Il restait à peine plus d’une seconde à jouer lorsque Mario Machetti a inscrit le panier le plus marquant de cet EuroBasket U16. Sur un step-back précis et implacable à trois points, l’ailier italien a fait basculer le quart de finale face à la France, offrant la victoire à l’Italie (76-73) et envoyant les tenants du titre hors du dernier carré.

Un énorme couperet pour les Bleuets

Pourtant, les hommes de Nicolas Absalon avaient le match en main. Portés par un Nathan Soliman une nouvelle fois en mode patron (21 points, 9 rebonds en 38 minutes), ils comptaient encore cinq points d’avance à l’entame du dernier quart-temps. Mais la fatigue accumulée, combinée à l’adresse italienne derrière l’arc (10/21 à 3-points contre 5/22 pour la France), a peu à peu grignoté leur avance.

Et puis est venu ce dernier ballon. Défendu au large, Machetti a trouvé l’espace d’un pas de recul avant de décocher un tir qui a touché la planche pour finalement finir son chemin dans les filets. La tentative désespérée de Soliman dans la foulée n’a pas trouvé la cible, scellant ainsi l’élimination des Bleuets.

LIRE AUSSI

Plus qu’une défaite, c’est un coup d’arrêt brutal pour l’équipe de France U16 masculine, qui devra désormais se battre pour décrocher une cinquième place synonyme de qualification pour la Coupe du monde U17 2026. Rendez-vous vendredi 15 août contre l’Espagne, bourreau des U18 en finale de la même compétition il y a quelques jours…

Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
