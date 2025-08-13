[Vidéo] Le tir à 3-points de l’Italie qui a éliminé l’équipe de France U16 à l’EuroBasket

Il restait à peine plus d’une seconde à jouer lorsque Mario Machetti a inscrit le panier le plus marquant de cet EuroBasket U16. Sur un step-back précis et implacable à trois points, l’ailier italien a fait basculer le quart de finale face à la France, offrant la victoire à l’Italie (76-73) et envoyant les tenants du titre hors du dernier carré.

L'équipe de France U16 éliminée en quarts de l'Euro sur un game-winner à 3-points des Italiens…. Ça fait 2 fois en 2 semaines bordel…pic.twitter.com/JwdXFh0hJW — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) August 13, 2025

Un énorme couperet pour les Bleuets

Pourtant, les hommes de Nicolas Absalon avaient le match en main. Portés par un Nathan Soliman une nouvelle fois en mode patron (21 points, 9 rebonds en 38 minutes), ils comptaient encore cinq points d’avance à l’entame du dernier quart-temps. Mais la fatigue accumulée, combinée à l’adresse italienne derrière l’arc (10/21 à 3-points contre 5/22 pour la France), a peu à peu grignoté leur avance.

Et puis est venu ce dernier ballon. Défendu au large, Machetti a trouvé l’espace d’un pas de recul avant de décocher un tir qui a touché la planche pour finalement finir son chemin dans les filets. La tentative désespérée de Soliman dans la foulée n’a pas trouvé la cible, scellant ainsi l’élimination des Bleuets.

Plus qu’une défaite, c’est un coup d’arrêt brutal pour l’équipe de France U16 masculine, qui devra désormais se battre pour décrocher une cinquième place synonyme de qualification pour la Coupe du monde U17 2026. Rendez-vous vendredi 15 août contre l’Espagne, bourreau des U18 en finale de la même compétition il y a quelques jours…