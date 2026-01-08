LeBron James forfait contre les Spurs à cause de plusieurs blessures

Une gestion prudente des back-to-back pour le King

LeBron James n’a pas disputé le match des Los Angeles Lakers contre les San Antonio Spurs mercredi soir (défaite 107-91). La franchise californienne a invoqué plusieurs blessures pour justifier l’absence de sa star de 41 ans, qui restait incertaine jusqu’à une heure et demie avant le coup d’envoi.

« Chaque back-to-back de la saison reste à déterminer »

Les Lakers ont officiellement déclaré James forfait en raison d’une arthrite de l’articulation du pied gauche et d’une sciatique. Jarred Vanderbilt a pris sa place dans le cinq de départ face aux Spurs. Cette absence s’inscrit dans une stratégie de gestion des blessures du vétéran qui comptabilise 23 saisons NBA.

James avait manqué les 14 premiers matchs de la saison à cause de cette sciatique qui affecte le bas de son dos et descend dans sa jambe droite. Depuis son retour, il n’a encore jamais disputé les deux matchs d’un back-to-back.

La veille, le King avait pourtant brillé lors de la victoire 111-103 contre les New Orleans Pelicans, compilant 30 points, 8 rebonds et 8 passes décisives en 33 minutes de jeu. Cette performance avait permis aux Lakers de signer leur troisième victoire consécutive.

« Chaque back-to-back, pour le reste de la saison, reste à déterminer. J’ai 41 ans. J’ai le plus de minutes de l’histoire NBA. Retenez bien cette réponse. »

L’entraîneur des Lakers JJ Redick a expliqué la décision de faire reposer sa star : « Beaucoup de choses sont basées sur ses blessures et leur gestion. Son pied est généralement douloureux après un match. C’est le principal problème. Je lui ai parlé aujourd’hui dans la salle de restauration. Nous espérions qu’il puisse atteindre le point où il peut jouer les back-to-back avec son corps. Mais cette période et ce mois-ci, il sera difficile de dire cela. »

« Nous espérons qu’il sera disponible, mais beaucoup dépend de comment il se réveille le lendemain matin », a ajouté Redick. Dans les autres nouvelles médicales, le garde remplaçant Gabe Vincent a fait son retour après neuf matchs d’absence dus à une blessure au bas du dos, avec un temps de jeu limité à environ 18 minutes.