Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

LeBron James forfait contre les Spurs à cause de plusieurs blessures

Gestion des blessures pour LeBron James. La star des Lakers de 41 ans manque le match contre San Antonio en raison d'une arthrite du pied gauche et d'une sciatique, dans le cadre de la gestion de ses back-to-back.
|
00h00
Résumé
Écouter
LeBron James forfait contre les Spurs à cause de plusieurs blessures

LeBron James sur le banc face aux San Antonio Spurs

Crédit photo : © Daniel Dunn-Imagn Images

Une gestion prudente des back-to-back pour le King

LeBron James n’a pas disputé le match des Los Angeles Lakers contre les San Antonio Spurs mercredi soir (défaite 107-91). La franchise californienne a invoqué plusieurs blessures pour justifier l’absence de sa star de 41 ans, qui restait incertaine jusqu’à une heure et demie avant le coup d’envoi.

« Chaque back-to-back de la saison reste à déterminer »

Les Lakers ont officiellement déclaré James forfait en raison d’une arthrite de l’articulation du pied gauche et d’une sciatique. Jarred Vanderbilt a pris sa place dans le cinq de départ face aux Spurs. Cette absence s’inscrit dans une stratégie de gestion des blessures du vétéran qui comptabilise 23 saisons NBA.

James avait manqué les 14 premiers matchs de la saison à cause de cette sciatique qui affecte le bas de son dos et descend dans sa jambe droite. Depuis son retour, il n’a encore jamais disputé les deux matchs d’un back-to-back.

La veille, le King avait pourtant brillé lors de la victoire 111-103 contre les New Orleans Pelicans, compilant 30 points, 8 rebonds et 8 passes décisives en 33 minutes de jeu. Cette performance avait permis aux Lakers de signer leur troisième victoire consécutive.

« Chaque back-to-back, pour le reste de la saison, reste à déterminer. J’ai 41 ans. J’ai le plus de minutes de l’histoire NBA. Retenez bien cette réponse. »

L’entraîneur des Lakers JJ Redick a expliqué la décision de faire reposer sa star : « Beaucoup de choses sont basées sur ses blessures et leur gestion. Son pied est généralement douloureux après un match. C’est le principal problème. Je lui ai parlé aujourd’hui dans la salle de restauration. Nous espérions qu’il puisse atteindre le point où il peut jouer les back-to-back avec son corps. Mais cette période et ce mois-ci, il sera difficile de dire cela. »

« Nous espérons qu’il sera disponible, mais beaucoup dépend de comment il se réveille le lendemain matin », a ajouté Redick. Dans les autres nouvelles médicales, le garde remplaçant Gabe Vincent a fait son retour après neuf matchs d’absence dus à une blessure au bas du dos, avec un temps de jeu limité à environ 18 minutes.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Livenews
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs dominent les Lakers malgré le triple-double de Luka Doncic
Adam Atamna peut-il jouer davantage en EuroLeague suite au départ de Nando De Colo
EuroLeague
00h00L’ASVEL veut prendre son temps avant de remplacer Nando De Colo
SGA face au Jazz
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander inscrit 46 points et sauve le Thunder face au Jazz en prolongation
Après 8 saisons à Atlanta, le meneur quitte Atlanta pour la capitale
NBA
00h00Trae Young échangé aux Wizards contre McCollum et Kispert
Ivan Février espère enchaîner les victoires avec Le Portel sur la deuxième partie de saison
Betclic ELITE
00h00Le Portel : Un maintien historique est-il encore possible ?
NBA
00h00Zaccharie Risacher bat son record de la saison, le soir du trade de Trae Young
EuroLeague
00h00[Vidéo] Le sniper Andreas Obst signe la deuxième meilleure perf de la saison en EuroLeague
La Boulangère Wonderligue
00h00Basket Landes perd une étape du « marathon » contre Bourges, La Roche et l’ASVEL se relancent
EuroLeague
00h00Sur un stepback de Nadir Hifi, Paris bat un concurrent direct et prend une longueur d’avance sur le groupe du fond
EuroCup
00h00La JL Bourg consolide la première place de son groupe en Lituanie
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs dominent les Lakers malgré le triple-double de Luka Doncic
Isiah Stewart et Caris LeVert sur le tir d'Ayo Dosunmu
NBA
00h00Isaiah Stewart explose face aux Bulls, les Pistons s’imposent malgré les absences
SGA face au Jazz
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander inscrit 46 points et sauve le Thunder face au Jazz en prolongation
LeBron James sur le banc face aux San Antonio Spurs
NBA
00h00LeBron James forfait contre les Spurs à cause de plusieurs blessures
Après 8 saisons à Atlanta, le meneur quitte Atlanta pour la capitale
NBA
00h00Trae Young échangé aux Wizards contre McCollum et Kispert
NBA
00h00Zaccharie Risacher bat son record de la saison, le soir du trade de Trae Young
Rudy Gobert face au Miami Heat
NBA
00h00Rudy Gobert impressionne Erik Spoelstra : « L’un des joueurs les plus sous-estimés de la NBA »
Ivica Zubac face aux Golden State Warriors
NBA
00h00Ivica Zubac dans le viseur des Celtics : Boston prêt à payer le prix fort
Rick Carlisle face au Miami Heat
NBA
00h00Rick Carlisle à une victoire du club très fermé des 1000 victoires NBA
Alperen Sengun après sa chute face aux Dallas Mavericks
NBA
00h00Alperen Sengun absent 10 à 14 jours après son entorse à la cheville
1 / 0