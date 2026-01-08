Recherche
NBA

Isaiah Stewart explose face aux Bulls, les Pistons s'imposent malgré les absences

Performance historique d'Isaiah Stewart avec 31 points. Le pivot des Detroit Pistons réalise le meilleur match de sa carrière au scoring pour mener son équipe à la victoire contre Chicago (108-93), compensant les absences de Cade Cunningham, Jalen Duren et Tobias Harris.
|
00h00
Résumé
Écouter
Isaiah Stewart explose face aux Bulls, les Pistons s'imposent malgré les absences

Isiah Stewart et Caris LeVert sur le tir d’Ayo Dosunmu

Crédit photo : © Lon Horwedel-Imagn Images

Les Detroit Pistons ont prouvé leur profondeur d’effectif en dominant les Chicago Bulls (108-93) mercredi soir, malgré l’absence de plusieurs titulaires majeurs. Cade Cunningham, la star de l’équipe qui tourne à 26,7 points, 9,7 passes et 6,2 rebonds cette saison, était forfait en raison d’une contusion au poignet, tout comme Jalen Duren (cheville) et Tobias Harris (hanche).

Isaiah Stewart brille dans un rôle inhabituel

C’est Isaiah Stewart qui a pris les choses en main, réalisant la meilleure performance offensive de sa carrière avec 31 points. Habituellement cantonné à un rôle défensif, le pivot des Pistons s’est exceptionnellement mué en leader d’attaque, prenant le dessus sur Nikola Vucevic physiquement et illustrant la domination de Detroit dans la peinture.

La première mi-temps a donné lieu à un duel entre Stewart (17 points) et Ayo Dosunmu (15 points) côté Bulls. Les Pistons ont mené la majeure partie du temps sans jamais s’envoler, s’appuyant sur les pertes de balle adverses pour maintenir leur avance (52-50 à la pause).

Chicago est revenu avec de meilleures intentions défensives au troisième quart-temps, portés par le réveil de Matas Buzelis et Nikola Vucevic. Les 3-points ont commencé à rentrer pour les Bulls, tandis que Detroit restait dans le sillage de Stewart et d’un excellent Ayo Dosunmu en sortie de banc.

Un dernier quart-temps à sens unique

Le tournant du match s’est joué dans les douze dernières minutes. Alors que Chicago menait encore 77-76 à l’entame du dernier acte, les Pistons ont déroulé avec leur cinq expérimental composé de Daniss Jenkins, Chaz Lanier, Javonte Green, Ron Holland et Isaiah Stewart.

Cette rotation a forcé de nombreux tirs ratés des Bulls tout en faisant la différence près du cercle. Detroit a inscrit 32 points dans ce dernier quart-temps contre seulement 16 pour Chicago, scellant définitivement l’issue de la rencontre.

Daniss Jenkins a également brillé en distribuant 15 passes décisives en sortie de banc, compensant parfaitement l’absence de Cade Cunningham à la création. En face, les 64 points combinés du trio Dosunmu-Buzelis-Vucevic n’ont pas suffi aux Bulls.

Cette victoire permet aux Pistons d’enchaîner une quatrième victoire en cinq matches, confirmant leur excellent début de saison avec un bilan de 27-9 qui les place en tête de la Conférence Est. Une performance remarquable pour une équipe qui n’est qu’à deux saisons d’un terrible bilan de 14-68 incluant une série de 28 défaites consécutives, record NBA.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
