Isaiah Stewart explose face aux Bulls, les Pistons s’imposent malgré les absences

Les Detroit Pistons ont prouvé leur profondeur d’effectif en dominant les Chicago Bulls (108-93) mercredi soir, malgré l’absence de plusieurs titulaires majeurs. Cade Cunningham, la star de l’équipe qui tourne à 26,7 points, 9,7 passes et 6,2 rebonds cette saison, était forfait en raison d’une contusion au poignet, tout comme Jalen Duren (cheville) et Tobias Harris (hanche).

Isaiah Stewart brille dans un rôle inhabituel

C’est Isaiah Stewart qui a pris les choses en main, réalisant la meilleure performance offensive de sa carrière avec 31 points. Habituellement cantonné à un rôle défensif, le pivot des Pistons s’est exceptionnellement mué en leader d’attaque, prenant le dessus sur Nikola Vucevic physiquement et illustrant la domination de Detroit dans la peinture.

La première mi-temps a donné lieu à un duel entre Stewart (17 points) et Ayo Dosunmu (15 points) côté Bulls. Les Pistons ont mené la majeure partie du temps sans jamais s’envoler, s’appuyant sur les pertes de balle adverses pour maintenir leur avance (52-50 à la pause).

Chicago est revenu avec de meilleures intentions défensives au troisième quart-temps, portés par le réveil de Matas Buzelis et Nikola Vucevic. Les 3-points ont commencé à rentrer pour les Bulls, tandis que Detroit restait dans le sillage de Stewart et d’un excellent Ayo Dosunmu en sortie de banc.

Un dernier quart-temps à sens unique

Le tournant du match s’est joué dans les douze dernières minutes. Alors que Chicago menait encore 77-76 à l’entame du dernier acte, les Pistons ont déroulé avec leur cinq expérimental composé de Daniss Jenkins, Chaz Lanier, Javonte Green, Ron Holland et Isaiah Stewart.

Cette rotation a forcé de nombreux tirs ratés des Bulls tout en faisant la différence près du cercle. Detroit a inscrit 32 points dans ce dernier quart-temps contre seulement 16 pour Chicago, scellant définitivement l’issue de la rencontre.

Daniss Jenkins a également brillé en distribuant 15 passes décisives en sortie de banc, compensant parfaitement l’absence de Cade Cunningham à la création. En face, les 64 points combinés du trio Dosunmu-Buzelis-Vucevic n’ont pas suffi aux Bulls.

Cette victoire permet aux Pistons d’enchaîner une quatrième victoire en cinq matches, confirmant leur excellent début de saison avec un bilan de 27-9 qui les place en tête de la Conférence Est. Une performance remarquable pour une équipe qui n’est qu’à deux saisons d’un terrible bilan de 14-68 incluant une série de 28 défaites consécutives, record NBA.