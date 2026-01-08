La JL Bourg première équipe qualifiée pour les playoffs de l’EuroCup

Après son embarrassante élimination dès le premier tour de l’EuroCup l’année dernière, qui suivait son épopée jusqu’en finale de 2024, la JL Bourg ne vivra plus un tel échec cette saison.

Victorieuse à Panevezys mercredi soir (73-86), l’équipe de Frédéric Fauthoux a non seulement effacé une malédiction qui durait depuis 2022, elle qui s’était toujours inclinée de trois points en Lituanie ces dernières saisons (92-88, 100-96 et 84-80). Elle a surtout définitivement validé sa qualification pour les playoffs de l’EuroCup, assurant sa place parmi les six premiers du groupe, elle qui caracole actuellement en tête avec 11 victoires en 13 matchs.

𝐐𝐔𝐀𝐋𝐈𝐅𝐈𝐄́𝐒 𝐏𝐎𝐔𝐑 𝐋𝐄𝐒 𝐏𝐇𝐀𝐒𝐄𝐒 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄𝐒 🔥 Suite à notre victoire d'hier et à la défaite de Londres face à Chemnitz, on est officiellement qualifiés pour les phases finales de l’EuroCup ! © Alex Bertrand pic.twitter.com/GYtGNUtb3f — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) January 8, 2026

Cerise sur le gâteau : la Jeu est devenue la première équipe de la compétition déjà qualifiée pour les playoffs. Dans l’autre poule, l’Hapoël Jérusalem présente le même bilan, mais l’écart avec le 7e n’est pas encore tout à fait suffisant pour permettre aux Israéliens de se décréter mathématiquement certain de disputer les playoffs.

Pourquoi il faut maintenant viser les deux premières places…

Pour la JL Bourg, sa qualification ne faisait désormais plus guère de doute depuis plusieurs semaines… Désormais, l’enjeu pour l’équipe bressane réside dans le fait de valider l’une des deux premières places du groupe, synonyme d’accessit direct en quart de finale, sans passer par un aléatoire 1/8e. Et au-delà, assurer le meilleur bilan possible, afin de pouvoir bénéficier de l’avantage du terrain le plus longtemps possible en playoffs.

À l’heure actuelle, les Burgiens comptent trois victoires d’avance (ainsi que le panier-average) sur le troisième, Ankara. Leur dauphin Besiktas est attendu la semaine prochaine à Ékinox.