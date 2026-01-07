La JL Bourg consolide la première place de son groupe en Lituanie

La JL Bourg se rattrape. Deux jours après son élimination surprise en Coupe de France après une contre-performance contre Blois, la Jeu retrouve le chemin de la victoire. Et ce après un lointain voyage dans le froid lituanien (-10°C à Panevezys aujourd’hui), chez le Lietkabelis. Son deuxième déplacement de la phase retour de l’EuroCup, le premier en 2026. Face à l’équipe avant-dernière du Groupe B, les leaders burgiens étaient grands favoris. Et ils ont fait respecter leur statut. Leur première confrontation à Ekinox avait d’ailleurs été sans appel (+28). Cette fois, il a fallu un peu plus travailler.

13 points d’écart au final, mais l’avance était descendue à deux petits points au début du quatrième quart-temps. Les Lituaniens ont fait un match de traînard, sans jamais lâcher. Il aura fallu un dernier run des Burgiens à quatre minutes du terme sous l’impulsion de Tajuan Agee (turnover provoqué, fade-away avec la planche, rebond crucial, et and-one pour finir, en l’espace de deux minutes). Avec ses 19 points, l’ex-gravelinois termine avec un point de plus que Kevin “Kokilator”, qui repart lui avec la meilleure évaluation du match (25, pour 18 points et 7 rebonds). Après la rencontre, le coach adverse l’a concédé : « Bourg a montré pourquoi ils sont les leaders du groupe, ils ont beaucoup mieux joué au basket que nous. »

Développement à venir…