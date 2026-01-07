Recherche
EuroCup

La JL Bourg consolide la première place de son groupe en Lituanie

EuroCup - 11e victoire en 13 matchs de coupe d'Europe pour la JL Bourg, qui s'est imposée chez le Lietkabelis Panevezys, chez qui ils restaient sur trois défaites consécutives. Comme souvent, les hommes de Freddy Fauthoux ont gagné grâce à leur dureté et leur défense (score final 73-86).
00h00
La JL Bourg consolide la première place de son groupe en Lituanie

Tajuan Agee – Kevin Kokila (en fond) : le duo qui a porté la JL ce soir

Crédit photo : Cécile Thomas

La JL Bourg se rattrape. Deux jours après son élimination surprise en Coupe de France après une contre-performance contre Blois, la Jeu retrouve le chemin de la victoire. Et ce après un lointain voyage dans le froid lituanien (-10°C à Panevezys aujourd’hui), chez le Lietkabelis. Son deuxième déplacement de la phase retour de l’EuroCup, le premier en 2026. Face à l’équipe avant-dernière du Groupe B, les leaders burgiens étaient grands favoris. Et ils ont fait respecter leur statut. Leur première confrontation à Ekinox avait d’ailleurs été sans appel (+28). Cette fois, il a fallu un peu plus travailler.

– Journée 13

13 points d’écart au final, mais l’avance était descendue à deux petits points au début du quatrième quart-temps. Les Lituaniens ont fait un match de traînard, sans jamais lâcher. Il aura fallu un dernier run des Burgiens à quatre minutes du terme sous l’impulsion de Tajuan Agee (turnover provoqué, fade-away avec la planche, rebond crucial, et and-one pour finir, en l’espace de deux minutes). Avec ses 19 points, l’ex-gravelinois termine avec un point de plus que Kevin “Kokilator”, qui repart lui avec la meilleure évaluation du match (25, pour 18 points et 7 rebonds). Après la rencontre, le coach adverse l’a concédé : « Bourg a montré pourquoi ils sont les leaders du groupe, ils ont beaucoup mieux joué au basket que nous. »

Développement à venir…

« On a joué sur nos forces, avec énergie et intensité, et on a sécurisé les rebonds. On avait la bonne mentalité. En fait on est une équipe dure, pour l’instant la meilleure défense d’EuroCup. Donc on peut stopper n’importe qui, excepté peut-être Jamel Morris ce soir (21 points)… Mais nous ne sommes qu’en janvier, le chemin est encore long, on verra comment se passe la suite. »

Freddy Fauthoux après la rencontre, auprès de l’EuroLeague TV

