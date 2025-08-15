Recherche
ELITE 2

Abdel Kader Sylla en renfort de la Chorale de Roanne

ELITE 2 - Contrainte de démarrer sa préparation sans son international suédois Mattias Markusson, la Chorale de Roanne a fait appel à l’ancien Tourangeau Abdel Kader Sylla pour débuter le travail collectif.
00h00
Abdel Kader Sylla en renfort de la Chorale de Roanne

Abdel Kader Sylla renforce la Chorale de Roanne en tant que sparring partner.

Crédit photo : Sébastien Grasset

Alors que la Chorale est retournée aux entraînements depuis une semaine, le club roannais a annoncé avoir intégré l’intérieur Abdel Kader Sylla (2,05 m, 35 ans) au groupe professionnel, en attendant la fin des engagements internationaux de sa recrue Mattias Markusson (2,17 m, 29 ans).

Plus de 15 ans dans le Championnat de France

Abdel Kader Sylla est un habitué du championnat de France, le Seychellois ayant rejoint les équipes de jeunes de Nancy en 2008 ! Passé par le SLUC, Pau, Orléans, Monaco, Bourg-en-Bresse et Nantes, le joueur de 35 ans a participé à 194 rencontres de Pro A et 90 de Pro B avant de s’engager au Tours Métropole Basket il y a trois saisons. L’an dernier, Sylla valait encore 5 points, 6,4 rebonds, 2,2 passes décisives en 23 minutes de moyenne au TMB.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Abdel Kader Sylla.jpg
Abdel Kader SYLLA
Poste(s): Pivot
Taille: 205 cm
Âge: 35 ans (10/04/1990)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / NM1
PTS
5
#262
REB
6,4
#17
PD
2,2
#118

Le vétéran rejoint la Chorale en tant que sparring partner, car le club roannais est contraint d’entamer son travail collectif sans sa recrue Mattias Markusson. L’intérieur suédois dispute actuellement la préparation à l’EuroBasket avec sa sélection, sans savoir s’il sera conservé après le 27 août, date à laquelle débute la compétition internationale.

ELITE 2 - Le pivot international suédois Mattias Markusson fait son retour en France en donnant son accord à la Chorale de Roanne. Il complète ainsi l'effectif de Thomas Andrieux pour la saison 2025-2026.2
Mattias Markusson complète l’armada de la Chorale de Roanne – BeBasket
Rédaction

S’il est conservé, Markusson pourrait rejoindre son nouveau club à l’issue de la phase de poule si la Suède est éliminée. Il aura alors participé aux affrontements face à la Finlande, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, le Monténégro et la Lituanie. Thomas Andrieux et ses joueurs doivent donc déjà faire face à une grande inconnue, avant même d’aborder la nouvelle saison d’ELITE 2.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Mattias Markusson.jpg
Mattias MARKUSSON
Poste(s): Pivot
Taille: 217 cm
Âge: 29 ans (10/04/1996)
Nationalités:

logo sue.jpg
Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket
PTS
1,5
#540
REB
1,5
#453
PD
0,5
#464
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket.
