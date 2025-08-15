Abdel Kader Sylla en renfort de la Chorale de Roanne

Alors que la Chorale est retournée aux entraînements depuis une semaine, le club roannais a annoncé avoir intégré l’intérieur Abdel Kader Sylla (2,05 m, 35 ans) au groupe professionnel, en attendant la fin des engagements internationaux de sa recrue Mattias Markusson (2,17 m, 29 ans).

Abdel Kader Sylla, ancien pivot de Tours, intègre le groupe pour la préparation en remplacement de Mattias Markusson, appelé en sélection suédoise 🇸🇪 Welcome 💙 pic.twitter.com/NJPeHtdyfp — Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) August 12, 2025

Plus de 15 ans dans le Championnat de France

Abdel Kader Sylla est un habitué du championnat de France, le Seychellois ayant rejoint les équipes de jeunes de Nancy en 2008 ! Passé par le SLUC, Pau, Orléans, Monaco, Bourg-en-Bresse et Nantes, le joueur de 35 ans a participé à 194 rencontres de Pro A et 90 de Pro B avant de s’engager au Tours Métropole Basket il y a trois saisons. L’an dernier, Sylla valait encore 5 points, 6,4 rebonds, 2,2 passes décisives en 23 minutes de moyenne au TMB.

PROFIL JOUEUR Abdel Kader SYLLA Poste(s): Pivot Taille: 205 cm Âge: 35 ans (10/04/1990) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 5 #262 REB 6,4 #17 PD 2,2 #118

Le vétéran rejoint la Chorale en tant que sparring partner, car le club roannais est contraint d’entamer son travail collectif sans sa recrue Mattias Markusson. L’intérieur suédois dispute actuellement la préparation à l’EuroBasket avec sa sélection, sans savoir s’il sera conservé après le 27 août, date à laquelle débute la compétition internationale.

S’il est conservé, Markusson pourrait rejoindre son nouveau club à l’issue de la phase de poule si la Suède est éliminée. Il aura alors participé aux affrontements face à la Finlande, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, le Monténégro et la Lituanie. Thomas Andrieux et ses joueurs doivent donc déjà faire face à une grande inconnue, avant même d’aborder la nouvelle saison d’ELITE 2.