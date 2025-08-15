Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

Mulhouse : Mathéo Le Lann et Yohann Fansi rejoignent le finaliste de NM1

NM1 - Finaliste des playoffs de NM1 en 2025, Mulhouse a repris l’entraînement ce dimanche 10 août. Le MBA a officialisé l’arrivée du meneur Mathéo Le Lann ainsi que du double-projet Yohann Fansi, en plus d’autres renforts déjà annoncés.
|
00h00
Résumé
Mulhouse : Mathéo Le Lann et Yohann Fansi rejoignent le finaliste de NM1

Champion d’ELITE 2, Mathéo Le Lann rejoint Mulhouse en NM1

Crédit photo : LNB / Boulazac Basket Dordogne

Le Mulhouse Basket Agglomération, finaliste malheureux des playoffs de Nationale 1 en 2025, a retrouvé le chemin de l’entraînement ce dimanche 10 août. L’occasion pour le club alsacien de confirmer deux nouvelles arrivées : le meneur de grande taille Mathéo Le Lann (1,89 m, 20 ans) en provenance des Espoirs de Boulazac (ELITE 2) et le poste 4 Yohann Fansi (1,98 m, 21 ans), passé par la SIG Strasbourg.

Mathéo Le Lann pour lancer sa carrière pro

Après une saison 2024-2025 partagée entre l’ELITE 2 et les Espoirs ELITE 2 à Boulazac, Mathéo Le Lann s’apprête à découvrir la NM1. En professionnel, il a disputé 7 rencontres pour 1,4 point de moyenne, tandis qu’en Espoirs il affichait des statistiques bien plus complètes : 14,0 points, 4,4 rebonds et 5,4 passes décisives en 25 matchs. Meneur au gabarit intéressant, il viendra compléter la ligne arrière mulhousienne.

Yohann Fansi en double-projet

Mulhouse accueille également Yohann Fansi (1,98 m, 21 ans), qui partagera son temps entre le groupe NM1 et les Espoirs. Avec Strasbourg puis en ELITE 2, ce poste 4-5 tournait à 12,1 points et 9,0 rebonds en Espoirs (22 matchs), et à 0,5 point pour 0,5 rebond en 13 apparitions avec les pros.

PROFIL JOUEUR
Yohann FANSI
Poste(s): Pivot
Taille: 198 cm
Âge: 21 ans (26/05/2004)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / Espoirs ELITE 2
PTS
12,1
#51
REB
9
#8
PD
0,9
#179

Des arrivées déjà actées

Avant ces annonces, le MBA avait officialisé plusieurs renforts :

  • Mahes Montout (1,85 m, 24 ans), meneur défensif en provenance du SC Andrézieux-Bouthéon B (NM1)

  • Tom Hyenne (1,94 m, 25 ans), arrière complet également passé par le SCABB

  • Tim Eboh (1,97 m, 27 ans), poste 3-4 issu d’Évreux (Pro B) et passé par le centre de formation de Limoges

  • Golle Dembele (Espoirs AS Monaco B, ELITE 1)

  • Marius Chambre (Union Tarbes-Lourdes PB, NM1)

  • Victor Kling, en double-projet NM1-NM3 avec l’ASCAR Basket Riedisheim

LIRE AUSSI

Un noyau de finaliste conservé

Le MBA pourra toujours compter sur son entraîneur Frank Kuhn et plusieurs cadres de l’effectif finaliste de NM1 : Trevon Faulkener, Patrick Samoura, Vladimir Ilic, Ansumana Tawredu et Valentin Mukuna.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NM1
NM1
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
rix75
Je trouve Mulhouse léger cette saison.
Répondre
(0) J'aime
rix75
Je trouve Mulhouse léger cette saison.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
WNBA
00h00ITW – Juste Jocyte prend son envol de l’ASVEL : « Je ne veux pas être éternellement considérée comme ‘la pépite' »
Champion d'ELITE 2, Mathéo Le Lann rejoint Mulhouse en NM1
NM1
00h00Mulhouse : Mathéo Le Lann et Yohann Fansi rejoignent le finaliste de NM1
Luka Doncic va affronter l'Allemagne avec la Slovénie ce vendredi 8 août
EuroBasket
00h00[En direct] Préparation à l’EuroBasket 2025 : les résultats des matches de préparation
france espagne
EuroBasket
00h00L’équipe de France regagne enfin contre l’Espagne : fin d’une disette de onze ans !
bein eurobasket
EuroBasket
00h00En plus de TF1, BeIN Sports va également diffuser l’EuroBasket 2025
scariolo france espagne
Équipe de France
00h00Pour Sergio Scariolo, la France est « supérieure sur le papier » à l’Espagne
courby bourg
Betclic ELITE
00h00La fin d’une ère à la JL Bourg : Maxime Courby ne portera plus le maillot de la Jeu
Betclic ELITE
00h00Officiel : Quatre ans après, Thomas Heurtel retourne à l’ASVEL !
jackson canada
ELITE 2
00h00J.D. Jackson intègre le staff de la sélection du Canada
dragic slovénie
EuroBasket masculin
00h00La Slovénie secouée par une polémique interne avant l’EuroBasket, après le départ de Zoran Dragic
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00NBA : Jaren Jackson Jr. rend hommage à son père avec le numéro 8 et se prépare à un nouveau rôle à Memphis
NBA
00h00NBA : le propriétaire des Hurricanes s’offre les Portland Trail Blazers pour plus de 4 milliards
NBA
00h00Les Lakers prêts à se séparer d’une de leurs stars pour faire venir deux joueurs des Kings qui ont encore tout à prouver ?
Killian Hayes a fait quelques belles apparitions avec Brooklyn en NBA en 2025
NBA
00h00Killian Hayes devrait retrouver la NBA lors du camp de présaison
NBA
00h00Un ex-joueur de Dallas à l’essai à Denver : un pari malin pour renforcer le banc des Nuggets
NBA
00h00Départ surprise chez les Celtics : une figure historique poussée vers la sortie plus tôt que prévu
NBA
00h00A peine arrivée dans sa nouvelle franchise, cette star est déjà mise sur le marché !
NBA
00h00« Les femmes ont toujours été mon vice » : les propos déroutants d’un champion NBA
NBA
00h00À quelques jours de sa peine de prison, un ex-joueur NBA implore Trump pour une grâce présidentielle
NBA
00h00Jordan ou Curry ? Steve Kerr compare les deux légendes
1 / 0