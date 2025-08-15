Mulhouse : Mathéo Le Lann et Yohann Fansi rejoignent le finaliste de NM1
Champion d’ELITE 2, Mathéo Le Lann rejoint Mulhouse en NM1
Le Mulhouse Basket Agglomération, finaliste malheureux des playoffs de Nationale 1 en 2025, a retrouvé le chemin de l’entraînement ce dimanche 10 août. L’occasion pour le club alsacien de confirmer deux nouvelles arrivées : le meneur de grande taille Mathéo Le Lann (1,89 m, 20 ans) en provenance des Espoirs de Boulazac (ELITE 2) et le poste 4 Yohann Fansi (1,98 m, 21 ans), passé par la SIG Strasbourg.
Mathéo Le Lann pour lancer sa carrière pro
Après une saison 2024-2025 partagée entre l’ELITE 2 et les Espoirs ELITE 2 à Boulazac, Mathéo Le Lann s’apprête à découvrir la NM1. En professionnel, il a disputé 7 rencontres pour 1,4 point de moyenne, tandis qu’en Espoirs il affichait des statistiques bien plus complètes : 14,0 points, 4,4 rebonds et 5,4 passes décisives en 25 matchs. Meneur au gabarit intéressant, il viendra compléter la ligne arrière mulhousienne.
Yohann Fansi en double-projet
Mulhouse accueille également Yohann Fansi (1,98 m, 21 ans), qui partagera son temps entre le groupe NM1 et les Espoirs. Avec Strasbourg puis en ELITE 2, ce poste 4-5 tournait à 12,1 points et 9,0 rebonds en Espoirs (22 matchs), et à 0,5 point pour 0,5 rebond en 13 apparitions avec les pros.
Des arrivées déjà actées
Avant ces annonces, le MBA avait officialisé plusieurs renforts :
-
Mahes Montout (1,85 m, 24 ans), meneur défensif en provenance du SC Andrézieux-Bouthéon B (NM1)
-
Tom Hyenne (1,94 m, 25 ans), arrière complet également passé par le SCABB
-
Tim Eboh (1,97 m, 27 ans), poste 3-4 issu d’Évreux (Pro B) et passé par le centre de formation de Limoges
-
Golle Dembele (Espoirs AS Monaco B, ELITE 1)
-
Marius Chambre (Union Tarbes-Lourdes PB, NM1)
-
Victor Kling, en double-projet NM1-NM3 avec l’ASCAR Basket Riedisheim
Un noyau de finaliste conservé
Le MBA pourra toujours compter sur son entraîneur Frank Kuhn et plusieurs cadres de l’effectif finaliste de NM1 : Trevon Faulkener, Patrick Samoura, Vladimir Ilic, Ansumana Tawredu et Valentin Mukuna.
