Mulhouse : Mathéo Le Lann et Yohann Fansi rejoignent le finaliste de NM1

Le Mulhouse Basket Agglomération, finaliste malheureux des playoffs de Nationale 1 en 2025, a retrouvé le chemin de l’entraînement ce dimanche 10 août. L’occasion pour le club alsacien de confirmer deux nouvelles arrivées : le meneur de grande taille Mathéo Le Lann (1,89 m, 20 ans) en provenance des Espoirs de Boulazac (ELITE 2) et le poste 4 Yohann Fansi (1,98 m, 21 ans), passé par la SIG Strasbourg.

Mathéo Le Lann pour lancer sa carrière pro

Après une saison 2024-2025 partagée entre l’ELITE 2 et les Espoirs ELITE 2 à Boulazac, Mathéo Le Lann s’apprête à découvrir la NM1. En professionnel, il a disputé 7 rencontres pour 1,4 point de moyenne, tandis qu’en Espoirs il affichait des statistiques bien plus complètes : 14,0 points, 4,4 rebonds et 5,4 passes décisives en 25 matchs. Meneur au gabarit intéressant, il viendra compléter la ligne arrière mulhousienne.

Yohann Fansi en double-projet

Mulhouse accueille également Yohann Fansi (1,98 m, 21 ans), qui partagera son temps entre le groupe NM1 et les Espoirs. Avec Strasbourg puis en ELITE 2, ce poste 4-5 tournait à 12,1 points et 9,0 rebonds en Espoirs (22 matchs), et à 0,5 point pour 0,5 rebond en 13 apparitions avec les pros.

PROFIL JOUEUR Yohann FANSI Poste(s): Pivot Taille: 198 cm Âge: 21 ans (26/05/2004) Nationalités: Stats 2024-2025 / Espoirs ELITE 2 PTS 12,1 #51 REB 9 #8 PD 0,9 #179

Des arrivées déjà actées

Avant ces annonces, le MBA avait officialisé plusieurs renforts :

Mahes Montout (1,85 m, 24 ans), meneur défensif en provenance du SC Andrézieux-Bouthéon B (NM1)

Tom Hyenne (1,94 m, 25 ans), arrière complet également passé par le SCABB

Tim Eboh (1,97 m, 27 ans), poste 3-4 issu d’Évreux (Pro B) et passé par le centre de formation de Limoges

Golle Dembele (Espoirs AS Monaco B, ELITE 1)

Marius Chambre (Union Tarbes-Lourdes PB, NM1)

Victor Kling, en double-projet NM1-NM3 avec l’ASCAR Basket Riedisheim

Un noyau de finaliste conservé

Le MBA pourra toujours compter sur son entraîneur Frank Kuhn et plusieurs cadres de l’effectif finaliste de NM1 : Trevon Faulkener, Patrick Samoura, Vladimir Ilic, Ansumana Tawredu et Valentin Mukuna.