Malgré une marge de progression, Guerschon Yabusele est satisfait de la victoire en Espagne : “On arrive à imposer notre jeu et c’est ça la clé”

Auteur de 12 points (1/3 aux tirs) et 5 rebonds en 27 minutes sur le parquet de Badalone, Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) a une nouvelle fois montré la voie à ses coéquipiers, qui se sont imposés face à l’Espagne 75-67 avant le match retour à Bercy samedi 16 août. Le nouveau capitaine des Bleus a exprimé sa satisfaction à nos confrères de L’Equipe quant à l’implication et l’état d’esprit de chacun de ses coéquipiers.

“On apprend beaucoup de ce genre de matchs. Nous avons réussi à être sérieux jusqu’à la fin et c’était important de prendre ce match, c’est bon pour la confiance. On a un groupe très concentré, appliqué, qui met beaucoup d’agressivité”, décrit le capitaine après le match de jeudi.

Il aperçoit tout de même encore des failles dans le collectif tricolore, à corriger tout en préservant l’invincibilité française depuis l’intronisation de Frédéric Fauthoux au poste de sélectionneur. “On arrive à imposer notre jeu et c’est ça la clé. Il va falloir qu’on travaille sur la constance mais le résultat est positif. Il va falloir les retaper, chez nous, avec l’attente de notre public et l’excitation de jouer à Bercy. Il faut qu’on enchaîne les bons résultats”.