Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

Malgré une marge de progression, Guerschon Yabusele est satisfait de la victoire en Espagne : “On arrive à imposer notre jeu et c’est ça la clé”

EQUIPE DE FRANCE - Le capitaine des Bleus Guerschon Yabusele s’est montré satisfait de la prestation de son équipe face à l’Espagne, même si des axes d’amélioration persistent.
|
00h00
Résumé
Malgré une marge de progression, Guerschon Yabusele est satisfait de la victoire en Espagne : “On arrive à imposer notre jeu et c’est ça la clé”

Guerschon Yabusele a exprimé sa satisfaction quant à l’état d’esprit du groupe France, qui peut encore travailler quelques points avant l’Euro.

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Auteur de 12 points (1/3 aux tirs) et 5 rebonds en 27 minutes sur le parquet de Badalone, Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) a une nouvelle fois montré la voie à ses coéquipiers, qui se sont imposés face à l’Espagne 75-67 avant le match retour à Bercy samedi 16 août. Le nouveau capitaine des Bleus a exprimé sa satisfaction à nos confrères de L’Equipe quant à l’implication et l’état d’esprit de chacun de ses coéquipiers.

Guerschon YABUSELE
Guerschon YABUSELE
12
PTS
5
REB
1
PDE
Logo Préparation
ESP
67 75
FRA

« Il va falloir les retaper, chez nous, avec l’attente

de notre public et l’excitation de jouer à Bercy »

“On apprend beaucoup de ce genre de matchs. Nous avons réussi à être sérieux jusqu’à la fin et c’était important de prendre ce match, c’est bon pour la confiance. On a un groupe très concentré, appliqué, qui met beaucoup d’agressivité”, décrit le capitaine après le match de jeudi.

LIRE AUSSI
Équipe de France - Pour le premier de leurs deux affrontements contre l'Espagne, les Bleus l'ont emporté face à la Roja ce jeudi 14 août.
L’équipe de France regagne enfin contre l’Espagne : fin d’une disette de onze ans ! – BeBasket
Rédaction

Il aperçoit tout de même encore des failles dans le collectif tricolore, à corriger tout en préservant l’invincibilité française depuis l’intronisation de Frédéric Fauthoux au poste de sélectionneur. “On arrive à imposer notre jeu et c’est ça la clé. Il va falloir qu’on travaille sur la constance mais le résultat est positif. Il va falloir les retaper, chez nous, avec l’attente de notre public et l’excitation de jouer à Bercy. Il faut qu’on enchaîne les bons résultats”.

LIRE AUSSI
Frédéric Fauthoux entrevoit toujours des perspectives d’amélioration pour les Bleus, qui ont répondu présents dans certains registres.
Vainqueurs en Espagne, les Bleus peuvent encore mieux faire selon Frédéric Fauthoux : “il y a de vraies bases de travail pour le début de l’Euro” – BeBasket
Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
France
France
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Aux Sixers comme en équipe de France, Guerschon Yabusele fait l'unanimité
EuroBasket
00h00Malgré une marge de progression, Guerschon Yabusele est satisfait de la victoire en Espagne : “On arrive à imposer notre jeu et c’est ça la clé”
EuroBasket U16
00h00[Vidéo] Où et quand regarder France – Espagne, match crucial pour les Bleuets à l’Euro U16 en vue de la Coupe du Monde U17, ce vendredi
EuroBasket
00h00La gestion des temps de jeu en équipe de France, “une manière de nous tester” pour Sylvain Francisco
EuroBasket
00h00Vainqueurs en Espagne, les Bleus peuvent encore mieux faire selon Frédéric Fauthoux : “il y a de vraies bases de travail pour le début de l’Euro”
WNBA
00h00ITW – Juste Jocyte prend son envol de l’ASVEL : « Je ne veux pas être éternellement considérée comme ‘la pépite' »
Champion d'ELITE 2, Mathéo Le Lann rejoint Mulhouse en NM1
NM1
00h00Mulhouse : Mathéo Le Lann et Yohann Fansi rejoignent le finaliste de NM1
Luka Doncic va affronter l'Allemagne avec la Slovénie ce vendredi 8 août
EuroBasket
00h00[En direct] Préparation à l’EuroBasket 2025 : les résultats des matches de préparation
france espagne
EuroBasket
00h00L’équipe de France regagne enfin contre l’Espagne : fin d’une disette de onze ans !
bein eurobasket
EuroBasket
00h00En plus de TF1, BeIN Sports va également diffuser l’EuroBasket 2025
scariolo france espagne
Équipe de France
00h00Pour Sergio Scariolo, la France est « supérieure sur le papier » à l’Espagne
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Christmas Games, Rivals Week, All-Star… le programme NBA qui fait saliver
NBA
00h00NBA : Jaren Jackson Jr. rend hommage à son père avec le numéro 8 et se prépare à un nouveau rôle à Memphis
NBA
00h00NBA : le propriétaire des Hurricanes s’offre les Portland Trail Blazers pour plus de 4 milliards
NBA
00h00Les Lakers prêts à se séparer d’une de leurs stars pour faire venir deux joueurs des Kings qui ont encore tout à prouver ?
Killian Hayes a fait quelques belles apparitions avec Brooklyn en NBA en 2025
NBA
00h00Killian Hayes devrait retrouver la NBA lors du camp de présaison
NBA
00h00Un ex-joueur de Dallas à l’essai à Denver : un pari malin pour renforcer le banc des Nuggets
NBA
00h00Départ surprise chez les Celtics : une figure historique poussée vers la sortie plus tôt que prévu
NBA
00h00A peine arrivée dans sa nouvelle franchise, cette star est déjà mise sur le marché !
NBA
00h00« Les femmes ont toujours été mon vice » : les propos déroutants d’un champion NBA
NBA
00h00À quelques jours de sa peine de prison, un ex-joueur NBA implore Trump pour une grâce présidentielle
1 / 0