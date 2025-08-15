Recherche
EuroBasket masculin

Vainqueurs en Espagne, les Bleus peuvent encore mieux faire selon Frédéric Fauthoux : “il y a de vraies bases de travail pour le début de l’Euro”

EQUIPE DE FRANCE - Toujours invaincu à la tête de l’équipe de France, le sélectionneur Frédéric Fauthoux n’a pas caché sa satisfaction quant au travail de ses joueurs dans certains registres, tout en entrevoyant des perspectives certaines d’amélioration, après la victoire en terres espagnoles face à la Roja.
00h00
Résumé
Vainqueurs en Espagne, les Bleus peuvent encore mieux faire selon Frédéric Fauthoux : "il y a de vraies bases de travail pour le début de l'Euro"

Le sélectionneur Frédéric Fauthoux a dressé un bilan de son équipe, encore perfectible sur certains points, après le succès en Espagne.

Crédit photo : Armand Lenoir/FFBB

Victorieuse de la première des deux confrontations face à l’Espagne (65-67) à Badalone, avant le retour à Bercy samedi 16 août, l’équipe de France conserve son invincibilité depuis l’arrivée à sa tête de Frédéric Fauthoux. Le sélectionneur français a confié à nos confrères de L’Equipe sa satisfaction quant à la force défensive de ses joueurs, qui peut encore monter en niveau à son avis. 

Équipe de France - Pour le premier de leurs deux affrontements contre l'Espagne, les Bleus l'ont emporté face à la Roja ce jeudi 14 août.
L’équipe de France regagne enfin contre l’Espagne : fin d’une disette de onze ans ! – BeBasket
Rédaction

“Ce soir (jeudi) on a vu des vraies valeurs collectives défensives. Laisser l’Espagne à moins de 70 points chez elle c’est une bonne performance. Mais on peut aussi beaucoup mieux faire, dans des choix de concentration”, précise-t-il.

« C’est trop dur de jouer à treize »

 

Le technicien français garde un œil attentif et alerte “surtout en attaque où on a pris des choix difficiles. C’est aussi dû au fait que depuis trois matches on tente des combinaisons différentes. Même si ça a été un peu plus hiérarchisé. J’aurais aimé qu’on marque plus, mais quand on aura pris le rythme, je suis persuadé que ça rentrera”, assure-t-il en sortie de match.

Frédéric Fauthoux avait d’ailleurs essayé d’atténuer ce manque de rythme en se passant volontairement de trois joueurs en première mi-temps : Mam’ Jaiteh, Nadir Hifi et Théo Maledon, en plus de Isaïa Cordinier ménagé pour la rencontre. “J’en avais parlé avec eux. C’est trop dur de jouer à treize. C’est pas facile pour eux, je le sais. Je suis content de la victoire et il y a de vraies bases de travail pour le début de l’Euro”.

Les Bleus doivent maintenant tenter de répliquer ce succès à Bercy devant son public, samedi 16 août, et laisser entrevoir des progrès sur les domaines ciblés par l’entraîneur.

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
France
France
thegachette
Les commentateurs ne l'avaient pas compris eux, alors que pour c'était évident qu'il ne pourrait pas donner du temps de jeu à 13 joeurs sur une mi-temps. J'ai trouvé ça pas mal que chacun est un temps de jeu plus concentré pour ce mettre en rythme. Faudra l'interroger sur sa hiérarchie, car il semble dire que Strazel et Okobo sont des titulaires... Pour moi je vois que Yabusélé qui est indiscutable dans le 5. Les autres doivent encore convaincre...
le_xav
TLC va sauter. Qui pour l'accompagner...?
