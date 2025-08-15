Vainqueurs en Espagne, les Bleus peuvent encore mieux faire selon Frédéric Fauthoux : “il y a de vraies bases de travail pour le début de l’Euro”

Victorieuse de la première des deux confrontations face à l’Espagne (65-67) à Badalone, avant le retour à Bercy samedi 16 août, l’équipe de France conserve son invincibilité depuis l’arrivée à sa tête de Frédéric Fauthoux. Le sélectionneur français a confié à nos confrères de L’Equipe sa satisfaction quant à la force défensive de ses joueurs, qui peut encore monter en niveau à son avis.

“Ce soir (jeudi) on a vu des vraies valeurs collectives défensives. Laisser l’Espagne à moins de 70 points chez elle c’est une bonne performance. Mais on peut aussi beaucoup mieux faire, dans des choix de concentration”, précise-t-il.

« C’est trop dur de jouer à treize »

Le technicien français garde un œil attentif et alerte “surtout en attaque où on a pris des choix difficiles. C’est aussi dû au fait que depuis trois matches on tente des combinaisons différentes. Même si ça a été un peu plus hiérarchisé. J’aurais aimé qu’on marque plus, mais quand on aura pris le rythme, je suis persuadé que ça rentrera”, assure-t-il en sortie de match.

Frédéric Fauthoux avait d’ailleurs essayé d’atténuer ce manque de rythme en se passant volontairement de trois joueurs en première mi-temps : Mam’ Jaiteh, Nadir Hifi et Théo Maledon, en plus de Isaïa Cordinier ménagé pour la rencontre. “J’en avais parlé avec eux. C’est trop dur de jouer à treize. C’est pas facile pour eux, je le sais. Je suis content de la victoire et il y a de vraies bases de travail pour le début de l’Euro”.

Les Bleus doivent maintenant tenter de répliquer ce succès à Bercy devant son public, samedi 16 août, et laisser entrevoir des progrès sur les domaines ciblés par l’entraîneur.