L’équipe de France regagne enfin contre l’Espagne : fin d’une disette de onze ans !

La dernière victoire de la France contre l’Espagne était un très bon souvenir pour les Bleus, avec le short de Thomas Heurtel et l’une des plus grandes réalisations du basket tricolore. Mais cette dernière commençait à dater (septembre 2014), et comme Frédéric Fauthoux souhaitait logiquement garder son invincibilité de début de mandat, les Bleus ont délivré une solide prestation pour battre l’Espagne en préparation à l’EuroBasket ce jeudi 14 août à Badalone (67-75).

Victoire de prestige ✨ Tout en contrôle, les Bleus s'imposent face à l'Espagne, une première depuis 2014 😤#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket | #ESPFRA pic.twitter.com/H47tgB4Wb2 — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 14, 2025

La France a imposé sa loi en Espagne

Sans Isaïa Cordinier, préservé, l’équipe de France a haussé le ton pour son 3e match de préparation, après deux victoires poussives contre le Monténégro et la Grande-Bretagne. Mais face à une nation d’un niveau supérieur, l’Espagne, certes privée de deux joueurs importants (Santi Aldama et Alberto Diaz), les Bleus ont affiché un bien meilleur visage pour dominer la partie et s’imposer sur le score de 67 à 75.

Avec un cinq majeur constitué de la doublette monégasque Strazel – Okobo, accompagné sur le frontcourt de Coulibaly, Yabusele et Poirier, la France a d’emblée imposé son rythme. Provoquant quelque chose sur chacune de ses touches de balle, le capitaine tricolore Guerschon Yabusele a posé d’insolvables problèmes à la défense espagnole. Derrière, la rentrée sur le même poste de Jaylen Hoard a été probante et avec un tir à 3-points du joueur du Maccabi Tel-Aviv, les Bleus menaient déjà de plus de dix points après le premier quart-temps (14-25). L’équipe de Frédéric Fauthoux a continué sur sa lancée ensuite, avec également de bons apports de Strazel, Okobo mais aussi Francisco, pour mener de 8 points à la pause (35-43).

Au retour des vestiaires, l’équipe de France a cependant balbutié son basket. Avec trois nouveaux entrants (Hifi – Maledon – Jaiteh) qui foulait pour la première fois du match le parquet, les Bleus ont quelque peu perdu leur rythme, subissant davantage la pression espagnole. Mais après quelques minutes d’atermoiements et un temps-mort musclé de Frédéric Fauthoux, les Tricolores sont repartis de plus belle, provoquant de nombreuses pertes de balles adverses pour obtenir des paniers en transition (52-58).

Avec une belle fin de rencontre d’un autre duo d’arrières, Nadir Hifi – Théo Maledon, la France a bien fini pour garder l’Espagne à bonne distance et ainsi s’imposer (67-75) pour la première fois depuis 2014 contre la Roja. Si Sergio Scariolo, le sélectionneur espagnol, se voulait peut-être légèrement provocateur en disant que la France était « supérieure sur le papier » à l’Espagne, les Bleus lui ont donné raison ce jeudi.

Plusieurs joueurs ont marqué des points :

durs choix à venir pour le sélectionneur

Malgré une adresse toujours lancinante (5/29 à 3-points, 18/27 aux LFs), la France a donc décroché une victoire encourageante face à l’Espagne. Les futurs cadres à l’EuroBasket, Guerschon Yabusele (12 dont 10/14 aux LFs) ou la paire Strazel – Okobo (16 points), ont confirmé leurs bonnes dispositions, tandis que de nombreux autres joueurs ont marqué des points, comme les autres arrières Francisco – Hifi – Maledon, mais également un très efficace Jaylen hoard (13 points à 5/10 aux tirs).

Les derniers choix à faire (encore deux joueurs à cuter) pour la sélection finale ne seront pas simples pour Frédéric Fauthoux. Ayant joué seulement cinq minutes ce jeudi, Timothé Luwawu-Cabarrot pourrait ne pas voir l’Euro, à condition qu’Isaïa Cordinier soit rétabli. Il y aurait un autre choix à faire, sur les lignes arrières très probablement, bien plus compliqué à pronostiquer en revanche. Il va rester un dernier match préparatoire au sélectionneur, samedi 16 août à Bercy, toujours face à l’Espagne, pour finaliser ses décisions.