Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

L’équipe de France regagne enfin contre l’Espagne : fin d’une disette de onze ans !

Équipe de France - Pour le premier de leurs deux affrontements contre l'Espagne en préparation à l'EuroBasket, les Bleus l'ont emporté face à la Roja à Badalone ce jeudi 14 août (67-75). La sélection tricolore met ainsi fin à une longue disette (11 ans) contre son rival espagnol.
|
00h00
Résumé
L’équipe de France regagne enfin contre l’Espagne : fin d’une disette de onze ans !

Matthew Strazel et les Bleus ont maté l’Espagne à l’extérieur.

Crédit photo : Armand Lenoir / The Agency / FFBB

La dernière victoire de la France contre l’Espagne était un très bon souvenir pour les Bleus, avec le short de Thomas Heurtel et l’une des plus grandes réalisations du basket tricolore. Mais cette dernière commençait à dater (septembre 2014), et comme Frédéric Fauthoux souhaitait logiquement garder son invincibilité de début de mandat, les Bleus ont délivré une solide prestation pour battre l’Espagne en préparation à l’EuroBasket ce jeudi 14 août à Badalone (67-75).

La France a imposé sa loi en Espagne

Sans Isaïa Cordinier, préservé, l’équipe de France a haussé le ton pour son 3e match de préparation, après deux victoires poussives contre le Monténégro et la Grande-Bretagne. Mais face à une nation d’un niveau supérieur, l’Espagne, certes privée de deux joueurs importants (Santi Aldama et Alberto Diaz), les Bleus ont affiché un bien meilleur visage pour dominer la partie et s’imposer sur le score de 67 à 75.

Avec un cinq majeur constitué de la doublette monégasque Strazel – Okobo, accompagné sur le frontcourt de Coulibaly, Yabusele et Poirier, la France a d’emblée imposé son rythme. Provoquant quelque chose sur chacune de ses touches de balle, le capitaine tricolore Guerschon Yabusele a posé d’insolvables problèmes à la défense espagnole. Derrière, la rentrée sur le même poste de Jaylen Hoard a été probante et avec un tir à 3-points du joueur du Maccabi Tel-Aviv, les Bleus menaient déjà de plus de dix points après le premier quart-temps (14-25). L’équipe de Frédéric Fauthoux a continué sur sa lancée ensuite, avec également de bons apports de Strazel, Okobo mais aussi Francisco, pour mener de 8 points à la pause (35-43).

Guerschon YABUSELE
Guerschon YABUSELE
12
PTS
5
REB
1
PDE
Logo Préparation
ESP
67 75
FRA

Au retour des vestiaires, l’équipe de France a cependant balbutié son basket. Avec trois nouveaux entrants (Hifi – Maledon – Jaiteh) qui foulait pour la première fois du match le parquet, les Bleus ont quelque peu perdu leur rythme, subissant davantage la pression espagnole. Mais après quelques minutes d’atermoiements et un temps-mort musclé de Frédéric Fauthoux, les Tricolores sont repartis de plus belle, provoquant de nombreuses pertes de balles adverses pour obtenir des paniers en transition (52-58).

Zaccharie RISACHER
Zaccharie RISACHER
12
PTS
5
REB
0
PDE
Logo Préparation
ESP
67 75
FRA

Avec une belle fin de rencontre d’un autre duo d’arrières, Nadir Hifi – Théo Maledon, la France a bien fini pour garder l’Espagne à bonne distance et ainsi s’imposer (67-75) pour la première fois depuis 2014 contre la Roja. Si Sergio Scariolo, le sélectionneur espagnol, se voulait peut-être légèrement provocateur en disant que la France était « supérieure sur le papier » à l’Espagne, les Bleus lui ont donné raison ce jeudi. 

Plusieurs joueurs ont marqué des points :

durs choix à venir pour le sélectionneur

Malgré une adresse toujours lancinante (5/29 à 3-points, 18/27 aux LFs), la France a donc décroché une victoire encourageante face à l’Espagne. Les futurs cadres à l’EuroBasket, Guerschon Yabusele (12 dont 10/14 aux LFs) ou la paire Strazel – Okobo (16 points), ont confirmé leurs bonnes dispositions, tandis que de nombreux autres joueurs ont marqué des points, comme les autres arrières Francisco – Hifi – Maledon, mais également un très efficace Jaylen hoard (13 points à 5/10 aux tirs).

Les derniers choix à faire (encore deux joueurs à cuter) pour la sélection finale ne seront pas simples pour Frédéric Fauthoux. Ayant joué seulement cinq minutes ce jeudi, Timothé Luwawu-Cabarrot pourrait ne pas voir l’Euro, à condition qu’Isaïa Cordinier soit rétabli. Il y aurait un autre choix à faire, sur les lignes arrières très probablement, bien plus compliqué à pronostiquer en revanche. Il va rester un dernier match préparatoire au sélectionneur, samedi 16 août à Bercy, toujours face à l’Espagne, pour finaliser ses décisions.

Les stats de France – Espagne 

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
France
France
Suivre
Espagne
Espagne
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
thegachette
Qu'avez vous pensé des commentaires sur l'Equipe ? Eux aussi peuvent s'améliorer, même si c'est bonne ambiance...
Répondre
(0) J'aime
patieu
Moi, ça me va du moment que ce n'est pas Cosset!
Répondre
(2) J'aime
thegachette
C'est toujours bon à prendre une victoire contre les espagnols. Même si c'est sûrement la plus mauvaise équipe d'Espagne que j'ai jamais vu. Côté français, pas évident pour Fauthoux de sortir 2 gars. TLC, il n'a pas l'air de compter sur lui, c'est celui qui à la moins jouer. Poirier et Jaiteh pas vraiment convaincants, mais comme y a que 5 intérieurs ils seront là... Cordinier faut le voir, il reste sur de beaux JO, son statut n'est pas non plus inébranlable... Les meneurs, Strazel, Malédon, Franscisco ont montré de belles choses... des qualités différentes. J'ai bien aimé Malédon sur sa deuxième mi-temps, c'est son style, mais il donne l'impression d'en avoir encore sous le pied... Francisco, il fait aussi de belles différences, Strazel pas mal en début de match... En arrière Okobo semble installer comme un cadre par le coach mais je ne sais pas trop pourquoi. Hifi montre quand même de belles choses alors qu'il est moins installé, et doit avoir un peu plus la pression et plus besoin de faire sa place... Mais perso entre les deux je choisis Hifi... Coulibally et Risacher c'est très fort physiquement, il faut maintenant s'affirmer en attaque. Risacher est pas mal mlagré sa maladresse, il est hyper présent physiquement... On va voir Cordinier sur le prochain j'espère, et Fauthoux sortira sûrement les deux derniers joueurs après le match de samedi... Pour moi ce sera TLC + ???
Répondre
(0) J'aime
patieu
Côté intérieur, Hoard m'a beaucoup plus, Poirier m'a déçu au contraire, aussi bien en attaque qu'en défense. Jaiteh, je ne sais pas quoi en penser sur les 2 matchs que j'ai vu (UK et ES). Je suis d'accord, TLC devrait sauter mais après... J'ai vraiment envie de voir Francisco sur la longueur d'une compétition.
Répondre
(1) J'aime
cambouis
La question compliquée...qui seront les 2 joueurs à partir avant la compétition ?
Répondre
(0) J'aime
zonepress
Pas simple, mais c'est ça qui est amusant. Je mise sur Hifi (même s'il a été très volontaire, il se fait cibler en défense et tu peux pas organiser tes rotations pour un 10-11e joueur malgré les étincelles qu'il peut apporter en attaque ) et TLC (il montre de de bonnes choses, mais apporte moins que les autres sur son poste). Les paris sont ouverts... !
Répondre
(0) J'aime
yo1935
Amusant de lire les commentaires sur les compétitions de jeunes "les espagnols au moins ils savent shooter" et ensuite on voit ce match
Répondre
(0) J'aime
ryosanada
C'est des gens qui ne regardent pas les compétitions de jeunes. Tout le monde galère pour shooter. C'est normal ce sont des jeunes, leurs shoots est en construction. Les stats aux shoots à 3 points et aux lancers chez les jeunes sont rarement impressionnantes.
Répondre
(0) J'aime
lulutoutvert
2 équipes avec un effectif renouvelé. Mais que ça fait du bien
Répondre
(0) J'aime
gypaete64
Une victoire qui fait plaisir même si il ne faut pas s'enflammer. Une belle intensité défensive qui reste la marque de fabrique de l'EDF. Personnellement j'ai foi en cette équipe ça va pas être évident pour l'euro mais ça promet pour les échéances de 2027 et 2028, il y a un vrai potentiel
Répondre
(0) J'aime
patieu
On va souffrir face aux quelques intérieurs dominants de l'euro. Mais oui, même en amical, qu'est-ce que ça fait du bien de voir Scariolo du côté des vaincus en fin de match!
Répondre
(0) J'aime
samuel92
Sympa de gagner en Espagne. Victoire logique dans un match avec bcp d'approximations. On a tout de même vu de belles séquences. Comme le disent d'autres commentaires, il semble qu'on s'oriente vers un départ de TLC + ??? Je me dis que ça va être Hifi ou Francisco mais les 2 ont été plutot bons. Par contre, tjrs pas convaincu par Okobo. Poirier et Jaiteh également peu convaincant. Poirier s'est un peu blessé semble t'il, ça explique peut-etre ses difficultés d'y jour.
Répondre
(0) J'aime
arden_lefort
"Guerschon Yabusele a posé d’insolvables problèmes à la défense espagnole"... Insolvables ou insolubles...?
Répondre
(0) J'aime
malanese
Jamais vu une équipe d'espagne aussi faible .
Répondre
(0) J'aime
yo1935
Risacher, ses air balls sont tres surprenants pour un tel shooteur
Répondre
(0) J'aime
ryosanada- Modifié
Victoire totalement méritée. Plus de jeu à l'intérieur enfin avec Guerschon notamment dos au panier. Grosse défense. Après je n'ai pas trouvé la paire Strazel/Okobo si convaincante. Okobo j'arrive pas à voir en lui un leader d'attaque. Et j'ai pas envie de le voir finir les matchs. J'en ai marre de le voir refuser les écrans de colosse de Mam Jaiteh. Tu vas l'utiliser l'écran au bout d'un moment Elie?^^ Après je l'ai trouvé pas trop croquer Okobo et surtout impliqué en défense par rapport à d'habitude. Pour moi c'est Maledon le meilleur porteur de ballon de l'équipe. Je trouve que tout ce qu'il fait ou presque c'est pertinent, ca fait sens. Il force moins que les autres. Jaylen Hoard et Alex Sarr en sortie de banc c'est du lourd je trouve. Sarr a fait des fautes et moins en vue offensivement mais quel impact des deux cotés du terrain. Hoard à son niveau en Euroleague. Quelle progression pour ce joueur. Hyper présent des deux cotés du terrain. Je trouve la progression de Hoard très intéressante parce que ça illustre l’intérêt pour les jeunes de venir aux rassemblements tout les étés meme en tant que sparring partner. Tu découvres le groupe, l'équipe, le niveau international et ca finit par porter ses fruits. C'était la meme pour Cordinier par exemple. Par contre Vincent Poirier c'est chaud comme il est à coté pour l'instant. J'adore le joueur donc je continue de penser que ca va finir par marcher. Après Fauthoux fait chier de le faire jouer avec des Strazel ou Okobo. Poirier faut le mettre sur PNR avec Maledon. Maledon sait comment jouer le PNR et servir les grands.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Luka Doncic va affronter l'Allemagne avec la Slovénie ce vendredi 8 août
EuroBasket
00h00[En direct] Préparation à l’EuroBasket 2025 : les résultats des matches de préparation
france espagne
EuroBasket
00h00L’équipe de France regagne enfin contre l’Espagne : fin d’une disette de onze ans !
bein eurobasket
EuroBasket
00h00En plus de TF1, BeIN Sports va également diffuser l’EuroBasket 2025
scariolo france espagne
Équipe de France
00h00Pour Sergio Scariolo, la France est « supérieure sur le papier » à l’Espagne
courby bourg
Betclic ELITE
00h00La fin d’une ère à la JL Bourg : Maxime Courby ne portera plus le maillot de la Jeu
Betclic ELITE
00h00Officiel : Quatre ans après, Thomas Heurtel retourne à l’ASVEL !
jackson canada
ELITE 2
00h00J.D. Jackson intègre le staff de la sélection du Canada
dragic slovénie
EuroBasket masculin
00h00La Slovénie secouée par une polémique interne avant l’EuroBasket, après le départ de Zoran Dragic
france espagne préparation
EuroBasket
00h00Le groupe France (avec un absent) pour affronter l’Espagne en préparation
roche vendée entraîneur
La Boulangère Wonderligue
00h00La Roche Vendée officialise son nouvel entraîneur
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00NBA : Jaren Jackson Jr. rend hommage à son père avec le numéro 8 et se prépare à un nouveau rôle à Memphis
NBA
00h00NBA : le propriétaire des Hurricanes s’offre les Portland Trail Blazers pour plus de 4 milliards
NBA
00h00Les Lakers prêts à se séparer d’une de leurs stars pour faire venir deux joueurs des Kings qui ont encore tout à prouver ?
Killian Hayes a fait quelques belles apparitions avec Brooklyn en NBA en 2025
NBA
00h00Killian Hayes devrait retrouver la NBA lors du camp de présaison
NBA
00h00Un ex-joueur de Dallas à l’essai à Denver : un pari malin pour renforcer le banc des Nuggets
NBA
00h00Départ surprise chez les Celtics : une figure historique poussée vers la sortie plus tôt que prévu
NBA
00h00A peine arrivée dans sa nouvelle franchise, cette star est déjà mise sur le marché !
NBA
00h00« Les femmes ont toujours été mon vice » : les propos déroutants d’un champion NBA
NBA
00h00À quelques jours de sa peine de prison, un ex-joueur NBA implore Trump pour une grâce présidentielle
NBA
00h00Jordan ou Curry ? Steve Kerr compare les deux légendes
1 / 0