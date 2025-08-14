Les Lakers prêts à se séparer d’une de leurs stars pour faire venir deux joueurs des Kings qui ont encore tout à prouver ?

Les Los Angeles Lakers pourraient préparer un nouveau remaniement majeur de leur effectif. Selon plusieurs sources, la franchise californienne envisage sérieusement d’envoyer Austin Reaves aux Sacramento Kings en échange de l’ailier Keegan Murray et du arrière Keon Ellis. Cette opération viserait à créer un lineup plus équilibré autour de la nouvelle superstar Luka Dončić et de la légende LeBron James.

"There are a lot of rival executives who hold Austin Reaves in high regard."@ChrisBHaynes weighs in on Reaves exploring free agency after turning down an initial contract offer from Los Angeles 👀 pic.twitter.com/huxXA3wvrJ — NBA TV (@NBATV) June 30, 2025

Le 2 août dernier, les Lakers ont officiellement lancé une nouvelle ère en signant Dončić pour une extension de contrat de trois ans et 165 millions de dollars. Avec deux des meilleurs créateurs de jeu de la ligue sur le parquet, le General Manager Rob Pelinka pourrait désormais chercher à les entourer de talents polyvalents plutôt que d’un autre meneur dominant le ballon.

Pourquoi Reaves pourrait faire ses valises

Malgré une saison 2024-2025 exceptionnelle où il a affiché ses meilleures statistiques en carrière, Reaves pourrait ne pas être le profil idéal aux côtés de Dončić sur une saison complète. Son manque de présence défensive constitue un handicap dans cette configuration.

Rishav Bhat de ClutchPoints a expliqué l’intérêt potentiel pour Keegan Murray : « Malgré le fait que Murray soit l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs des Kings, il est devenu un candidat à l’échange car il représente aussi l’un des seuls atouts commerciaux restants de leur effectif. À 24 ans et avec un salaire modeste de 11,1 millions de dollars, Murray offre un potentiel rare, une défense solide, un scoring secondaire et un contrat avantageux. »

L’échange hypothétique verrait les Lakers recevoir Murray et Ellis, deux joueurs aux profils complémentaires qui s’intégreraient parfaitement avec Dončić et James. Murray (2,03m, 24 ans) a compilé 12,4 points et 6,7 rebonds de moyenne cette saison, avec 0,8 interception et 0,9 contre par match. Sa polyvalence défensive et son efficacité offensive pourraient stabiliser l’attaque des Lakers.

Ellis, arrière de 2,01m non drafté, s’est révélé comme l’une des surprises de Sacramento en 2024-2025. Ses 8,3 points de moyenne accompagnés d’un remarquable 43,3% à 3-points et 1,5 interception par match en font une cible séduisante pour Los Angeles. Son impact défensif, mesuré par un Defensive Box Plus-Minus de 2,0, répond parfaitement aux besoins des Lakers.

Keon Ellis and Keegan Murray will be Lakers by the end of the off season pic.twitter.com/RY6tzldvNN — 〽️ (@LukaTheBron) August 4, 2025

Cette transaction permettrait aux Lakers d’améliorer significativement leur défense tout en conservant un potentiel offensif intéressant. À 24 et 25 ans respectivement, Murray et Ellis s’inscrivent dans une approche à long terme tout en étant immédiatement opérationnels pour maximiser les années de prime de Dončić.